Llamadas a un cotizado Matías Almeyda

El ya exentrenador del Sevilla FC no ha dejado de recibir ofrecimientos desde el día después de ser destituido en el Sánchez-Pizjuán; en estos momentos analiza diversas propuestas. No quiere tomar una decisión acelerada

Matías Almeyda es ya historia en el banquillo del Sevilla FC, ocupándolo ahora un Luis García Plaza que en su desastroso estreno como preparador sevillista evidenció un planteamiento rácano y erróneo en el que la presencia de Nianzou sobre el campo fue determinante para certificar la trágica derrota sevillista en el Carlos Tartiere contra el Oviedo.

Un traspiés que hace peligrar aún más la permanencia de los de Nervión en Primera división y que, a buen seguro, fue seguido al detalle por un Matías Almeyda que sólo quiere el bien del Sevilla FC y que pueda mantenerse en Primera, como dejó claro durante su despedida.

Almeyda analiza los diversos ofrecimientos que le llegan para entrenar en Europa

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo de primera mano, el técnico argentino ha intentado distraerse en todo este tiempo y no hurgar en la herida de su destitución y un proyecto fallido que agarró el pasado verano con mucha ilusión. Cosas del fútbol.

Afortunadamente para el argentino, su destitución del Sevilla FC no ha afectado su cartel a nivel internacional, habiendo recibido contactos prácticamente desde el día después que abandonó Nervión. Unos interesados que siguen sumándose a día de hoy, especialmente en Europa, donde sería su prioridad.

Actualmente, Almeyda se encuentra en una fase de análisis en la que está evaluando las diferentes propuestas sin prisas, y es que no quiere aventurarse a tomar una decisión demasiado pronto. Especialmente, teniendo en cuenta que ha comprobado en primera persona que su paso por el Sevilla FC ha reforzado su figura en el fútbol europeo, a pesar de que las cosas no hayan salido como a todos hubiera gustado.

Varias son las alternativas de peso que, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, maneja el argentino, pero Almeyda quiere dar un paso seguro en su carrera y prefiere no aventurarse. El hecho, además, de que le estén llegando con tanta facilidad diversas propuestas le empuja a ello, sabedor de que a buen seguro podría llegarle algo mejor conforme el fin de la presente temporada liguera se cumpla.

Almeyda acumula ‘novias’ en México

Al margen de las propuestas que Matías Almeyda maneja en Europa, también acumula ‘novias’ el técnico argentino en el fútbol mexicano, donde no olvidan su destacado rendimiento como entrenador de las Chivas de Guadalajara, con el que consiguió una Liga MX, dos Copas y una Supercopa.

Ahora son Rayados de Monterrey y Club América los dos clubes que han mostrado su interés por hacerse con el ‘Pelado’ como técnico, tal y como se explica en el vídeo a continuación. Un Rayados de Monterrey que ya trató de contratarlo en tiempos de Sergio Ramos como jugador, tal y como el propio preparador reconoció públicamente semanas atrás.

Tal y como ha venido informando la prensa azteca, sería Rayados el equipo que más en serio va, habiéndole presentado una propuesta formal por dos temporadas con un sueldo pareja al que percibía como entrenador en el Sánchez-Pizjuán.