Del Nido Carrasco reafirma su intención de seguir como presidente del Sevilla FC: "Las coacciones no pueden modificar las decisiones"

El máximo dirigente ha vuelto a dejarlo muy claro: si no hay venta, no le mueven del palco y no contempla la dimisión porque considera que sería ceder al chantaje de esos "violentos" que le dedican cánticos en el estadio o, como él mismo puso como ejemplo, le desearon la muerte en el regreso de la expedición sevillista tras perder en Oviedo

La victoria del Elche CF ante el Valencia CF (1-0) hizo que el Sevilla FC afrontase el choque contra el Atlético de Madrid en la antepenúltima posición de la clasificación. Vencer por 2-1 les hizo subir el sábado a la decimoquinta plaza, con una momentánea ventaja de tres puntos que volvió a reducirse a dos el domingo, con el triunfo del RCD Mallorca contra el Rayo Vallecano (3-0). En resumen, la jornada 31 de LaLiga EA Sports acaba con el equipo nervionense un puesto más arriba (16º) pero a la misma distancia del descenso (+2) y con todo más apretado debido a que el Real Oviedo dio continuidad a su buena racha goleando al RC Celta (0-3).

Toda esta introducción es necesaria para entender por qué no tienen respuesta muchas de las preguntas que con tanta avidez se plantea el sevillismo; casi todas sintetizables en un '¿Cuándo va comprar el club Sergio Ramos?'. Si es que lo compra, porque la actual directiva sigue mostrando sorprendentes dudas achacables, en una gran medida, al enorme riesgo de descenso.

El resto de motivos cabe apuntarlos en las pocas ganas de abandonar sus remunerados cargos que algunos de los actuales dirigentes siguen mostrando de manera abierta. En este sentido, el presidente del Sevilla FC ha vuelto a dejarlo muy claro. Si no hay venta, no le mueven del palco. La dimisión ni la contempla porque considera que sería ceder al chantaje de los violentos.

El Sevilla FC recibía al Atlético en puestos de descenso a LaLiga Hypermotion

"Teniendo en cuenta los resultados que se han producido esta jornada, comenzamos el partido en puestos de descenso, pero estamos centrados y enfocados en lo que nosotros somos y en lo que tenemos que hacer para conseguir nuestro objetivo", explicaba Del Nido Carrasco en una entrevista para Movistar+ en la previa del choque del pasado sábado, en una situación de máxima presión.

"Nosotros somos el Sevilla Fútbol Club y tenemos que hacer acopio de nuestro lema: nosotros no nos podemos rendir en esta situación en la que estamos. Y tenemos que estar con nuestro equipo para salvar la temporada", añadía, mostrando confianza en Luis García Plaza: "Yo estoy en la ciudad deportiva de lunes a domingo; el míster está tranquilo, la plantilla está tranquila, dentro de las circunstancias, y mi confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla es absoluta".

Del Nido Carrasco relata el tenso recibimiento al Sevilla FC tras perder en Oviedo

"La derrota en Oviedo nos hizo mucho daño a todos, a mí más que a nadie, porque soy la cabeza principal del Sevilla FC. Sí creo que debemos diferenciar. Que la afición esté cansada, lo entendemos, porque los resultados deportivos no son los que queremos, pero no podemos normalizar las agresiones verbales que en diferentes terrenos se producen contra jugadores, dirigentes... contra los que formamos parte del Sevilla FC".

"Habéis visto lo que pasó a nuestra llegada (de Oviedo). Insultan, amenazan... Creo que no hay que centrarse en lo que yo he vivido, sino simplemente en que esto no es fútbol. Independientemente de que la gente, reitero, esté descontenta con el equipo o se queje, no podemos normalizar que se utilice la agresión verbal contra los que formamos parte de este deporte".

Asegura que seguirá siendo presidente del Sevilla FC si no hay venta, pero ¿y si el equipo desciende?

"Bueno, yo lo de que seguiría si hubiera un descenso no lo dije, porque no creo en otra cosa que no sea pensar en ganar los partidos que quedan. Lo que sí dije -se refiere a sus palabras del Martes Santo en San Benito- es que, si no hay venta, no hay ningún motivo para que haya algún cambio en el consejo de administración".

"Y sí le digo también que las coacciones de terceras personas no deben de modificar lo que los demás hacemos, porque creo que entonces estaríamos permitiendo que la violencia reinara donde no debería reinar", prosiguió, insistiendo que no se ha replanteado presentar su renuncia al cargo y argumentando que lo entendería como si cediese a un chantaje.

"Al resto de los aficionados no le pido nada, que estén con el equipo. Todos somos sevillistas y todos somos conscientes de que el Sevilla necesita, de que los jugadores del Sevilla necesitan a su gente. Tengo muy claro que el sevillismo es sabio", concluyó antes de una victoria que dio oxígeno, aunque en dosis pequeñas, debido a que en esta jornada, a falta del Levante UD - Getafe CF de este lunes, no perdió ninguno de los cinco últimos y ganaron cuatro de ellos.