La compra de Sergio Ramos y Five Eleven Capital: "El Sevilla es la principal herida del fútbol español; tiene un problema mucho más grave que el control financiero de LaLiga"

El abogado especialista en derecho deportivo Felipe García habla con ESTADIO Deportivo sobre la delicada situación económica del Sevilla FC y la inminente oferta de compra de Sergio Ramos y Five Eleven Capital

El Sevilla sumó este fin de semana una importantísima victoria frente al Atlético Madrid en un encuentro marcado por el calendario de los colchoneros, apostando el Cholo Simeone por un once plagado de canteranos. Un triunfo que llega en un momento especialmente crítico y que permitió a los de Nervión eludir los puestos de descenso en los que había comenzado la jornada de manera virtual antes de disputar su partido. Un triunfo vital que llega en un momento especialmente relevante para la entidad sevillista y es que en estos días se espera la llegada de la ansiada oferta de compra por parte de Sergio Ramos y del fondo inversor Five Eleven Capital.

Sobre esto y sobre la delicada situación económica y social en la que se encuentra el Sevilla FC hemos hablado también con el abogado experto en derecho deportivo Felipe García, quien deja claro en ESTADIO Deportivo que "LaLiga está impulsando todo lo que es el proyecto económico", con lo complicado que es eso para encontrar el "equilibrio".

"El problema del Sevilla es que has puesto el dedo en la principal herida del fútbol español porque el Sevilla ya no sólo tiene de alguna manera la espada de Damocles desde el control financiero y el 'Fair play' de LaLiga, sino que tiene un problema mucho más grave y feroz que es un conflicto interno entre socios. El conflicto de socios es quizá la principal enfermedad que puede tener un club deportivo, porque tienes un problema entre socios y de gobernanza. Entonces, quien te puede prestar dinero ya no sabe de qué manera te lo puede prestar para, de alguna manera, garantizar su devolución. La estabilidad financiera quiebra por completo hasta que no se resuelvan los procedimientos judiciales del control efectivo, titularidad real y gobernanza efectiva y la legitimación de la gobernanza actual. Lógicamente, la entidad financiera con esa inseguridad jurídica no puede entrar ahí a pulmón abierto para avalar, dar dinero, pólizas de crédito y préstamos", explica el experto en derecho deportivo.

La oferta de compra del Sevilla FC de Sergio Ramos y Five Eleven Capital

"Lo mismo pasa con los inversores", apostilla Felipe García, quien explica que "hasta que no se aclare este panorama está en riesgo financiero". "Obviamente, es un riesgo financiero evidente, agudizado por un conflicto de socios patente y judicializado, donde además la plaza pues está altamente colapsada de asuntos judiciales. La plaza tampoco ayuda a que se resuelva esto de una manera rápida y por lo tanto el problema del Sevilla es todavía mayor que cualquier otro otro club".

El camino a seguir según el letrado experto en derecho deportivo es sencillo: "Primero, arreglar los problemas internos y una vez que se arreglen los problemas internos habría que hacer acuerdos lógicamente para que el club no se debilite más. Cada día que pasa, el club se debilita más porque no hay esa seguridad jurídica, no hay esa gobernanza ni esa estabilidad en la plantilla de socios; en ese libro de socios que ha tenido tantas variaciones en los últimos meses en el Sevilla. Por lo tanto, lo primero es arreglar el tema doméstico y luego ya hacer un proyecto deportivo y económico para que sea lógicamente validado por el regulador, que es LaLiga".

El principal problema del Sevilla, su inseguridad jurídica

Como Felipe García destaca, "el problema del Sevilla, fundamentalmente, está en la gobernanza y en estos pactos que vinculan a una parte del principal accionista del actual consejo de administración" y "en esa legitimación que en teoría tiene ese consejo de administración". Por lo tanto, "el problema de todo esto es quién tiene capacidad de decidir, quién tiene legitimación para administrar, quién puede endeudar al club y quién tiene capacidad lógicamente de votar y ejercer los derechos políticos en las juntas accionariales". "La inseguridad jurídica es absolutamente manifiesta", asevera.

"La oferta que presenten -Sergio Ramos y Five Eleven Capital- debería cubrir una compra a todos los actores con una compensación de aquellos costes que ellos entiendan que incluye el precio y desenterrar el hacha de guerra. Lógicamente, solicitar también el archivo de todos los procedimientos judiciales. Nadie va a comprar un club o nadie al menos debería comprar un club, pues no conozco exactamente en los términos que se va a formalizar la oferta. Pero nadie debería comprar un club si no va a tener un control efectivo de una buena parte de las acciones o al menos el 50,01% del accionariado", comenta el letrado consultado.

Felipe García, al menos, lo tiene claro: "La inseguridad jurídica del Sevilla ahora mismo es absolutamente manifiesta. Como te digo, desconozco en detalle los términos de esa supuesta oferta, pero lo que tengo claro es que, si viene una oferta, tiene que venir paliando realmente con una compensación a los titulares de las acciones para que, realmente, desentierren el hacha de guerra. Así, realmente, ni un club ni una empresa puede funcionar".