Sergio Ramos celebra la victoria del Sevilla, mientras la compra del club sigue adelante

El que fuera futbolista del Sevilla FC mostró en sus redes sociales su alegría por el triunfo clave contra el Atlético de Madrid que hace que el equipo de Nervión tenga más cerca la permanencia en Primera división

Sergio Ramos es la persona sobre la que gira la actualidad del Sevilla FC ya que el central, que aún no se ha retirado de forma oficial, se encuentra en conversaciones con los actuales máximos accionistas para comprar el club de Nervión. La operación sigue en marcha a pesar de que el equipo corre el riesgo de descender a Segunda división. Con este contexto, el de Camas no ha perdido la ocasión de demostrar que es un sevillista más a través de sus redes sociales por donde ha celebrado la victoria del Sevilla FC sobre el Atlético de Madrid por 2-1.

Sergio Ramos ha seguido muy de cerca lo que ha ocurrido en la noche de este sábado el partido que ha disputado el Sevilla FC contra el Atlético de Madrid. El sevillano no ha estado en el coliseo sevillista, pero ha visto el encuentro por televisión a sabiendas de que la victoria era vital para la permanencia del equipo en Primera división. Y es que no hay que olvidar que antes del comienzo del duelo el Sevilla FC estaba en puestos de descenso a Segunda división por el triunfo del Elche CF sobre el Valencia CF por 1-0.

Una vez el Sevilla FC le ha ganado al Atlético de Madrid por 2-1, Sergio Ramos ha compartido su alegría a través de sus redes sociales. Una muestra más de que las negociaciones para la compra de la acciones del club de Nervión sigue adelante. "Vamos carajo!! Sevilla FC +3", ha escrito el defensa.

Sergio Ramos, por ahora, sigue adelante con la compra del Sevilla FC

Sergio Ramos se ha convertido en una de las personas más relevantes en la actualidad del Sevilla FC en estos momentos debido a que sigue interesado en la compra de las acciones del club. Una operación que ha sido puesta en duda por algunos de los actuales dueños del club de Nervión que no las tienen todas consigo de que Sergio Ramos y su grupo inversor, liderado por Martin Ink, al final ejecute la compra.

La realidad es que esta operación, ya sea de manera positiva o negativa, se tiene que resolver en las próximas semanas. Por lo pronto, la oferta presentada por Sergio Ramos y sus socios en la carta de intenciones es de unos 450 millones de euros a los que habría que restarles los 88 millones de euros reconocidos como deuda neta, siendo posible que esta última cantidad pueda ser aún mayor.

Ahora bien, si el Sevilla FC acaba descendiendo a Segunda división, el precio de la compraventa de acciones puede verse reducido en un 25 por ciento, lo cual perjudicaría a los actuales accionistas que se exponen a perder mucho dinero.