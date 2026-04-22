Luis Castro avisa antes de recibir al Sevilla: "El Levante debe ganar ya para seguir soñando"

El técnico granota destaca la importancia del duelo ante el conjunto hispalense, confirma la baja de Brugué y asegura que el equipo está preparado para competir en un partido clave por la permanencia en LaLiga

Luis Castro compareció este miércoles en la previa del Levante - Sevilla de la jornada 33 de LaLiga. El técnico portugués destacó la importancia del encuentro, aunque evitó dramatizarlo pese a su impacto en la clasificación.

El entrenador confirmó que Brugué no estará disponible por molestias y subrayó que el equipo llega en buen momento, convencido de que puede competir y acercarse a sus objetivos ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Un partido clave para acercarse al objetivo

Luis Castro no escondió la relevancia del duelo ante el Sevilla, aunque trató de rebajar la presión. “Es un partido más”, insistió, aunque reconoció que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

El técnico recordó que hace unos meses el Levante estaba a diez puntos del conjunto andaluz, mientras que ahora podría colocarse a solo un partido de distancia. Una evolución que refuerza la confianza del vestuario. “Más que nunca tenemos que creer que es posible”, afirmó Castro, dejando claro que el equipo afronta el choque con ambición, pero centrado únicamente en sumar los tres puntos.

Brugué, baja; Carlos Álvarez, listo

En el apartado físico, el entrenador confirmó que Brugué no estará disponible. El jugador se encuentra en fase de recuperación y, aunque ya entrena con el grupo, todavía no está listo para competir.

“Es como si estuviera haciendo una pretemporada”, explicó Castro, quien se mostró optimista con su evolución a medio plazo, pero prudente de cara al partido ante el Sevilla.

Por otro lado, Carlos Álvarez sí está en condiciones de jugar. El técnico, sin embargo, evitó desvelar si será titular: “Está listo, pero la decisión es mía”, afirmó, manteniendo la incógnita sobre el once.

Un Sevilla más vertical y menos arriesgado

Castro también analizó al rival, destacando los cambios recientes tras la llegada de Luis García Plaza en sustitución del destituido Matías Almeyda. Según el técnico, el Sevilla actual es un equipo que asume menos riesgos en salida de balón.

“Es un equipo más vertical, con jugadores de mucha calidad en el mediocampo y en ataque”, explicó, señalando que su fortaleza radica en las transiciones. El entrenador granota anticipa un partido intenso, con dos equipos muy concentrados en sus objetivos. “Va a ser un duelo de mucha intensidad y vamos a intentar ser mejores que ellos”, aseguró.

El Ciutat, un factor diferencial

Uno de los aspectos que más destacó Luis Castro fue el papel del Estadi Ciutat de València. El técnico considera que el equipo juega “con uno más” cuando actúa como local. “Hay una sinergia entre afición, jugadores y staff que nos da una ventaja”, explicó, poniendo en valor el ambiente generado en casa durante las últimas jornadas.

El Levante ha mejorado notablemente su rendimiento como local, convirtiendo su estadio en un fortín en el tramo decisivo del campeonato, donde acumula cuatro encuentros consecutivos sin perder en el Ciutat, tres de ellos acabando en triunfo local.

Un equipo competitivo y con múltiples opciones

Castro también quiso destacar la competencia interna en la plantilla, especialmente en el centro del campo, donde cuenta con múltiples alternativas. “El medio campo tiene muchas soluciones, y eso es un buen problema”, afirmó, señalando que son los propios jugadores quienes “hacen el once” en función de su rendimiento.

El técnico defendió que hay más de once futbolistas con nivel para ser titulares, lo que refleja el buen momento del grupo en este tramo de la temporada.

Mentalidad clara: partido a partido

Por último, el entrenador insistió en la importancia de centrarse únicamente en el presente. Con un calendario exigente por delante, el Levante no quiere distraerse mirando más allá del próximo encuentro.

“Si miras siete partidos adelante, pierdes el de mañana”, afirmó con rotundidad, dejando claro el enfoque del equipo.

El mensaje es claro: competir al máximo, mantener la intensidad y seguir creyendo en un objetivo que, hace unos meses, parecía lejano y ahora está mucho más cerca, con la salvación a tan solo cuatro puntos.