Héctor Rodas y los posibles regresos de Manu Sánchez y Matías Moreno: "Estaríamos encantados"

El secretario técnico del club granota se pronuncia sobre un posible regreso de los dos jugadores que ya estuvieron como cedidos la pasada temporada

Manu Sánchez es uno de los cinco cedidos que regresan al Celta de Vigo con el cambio de temporada. Sin embargo, aún no se ha despejado la incógnita sobre si el lateral izquierdo jugará con el cuadro celeste el próximo curso. Una de las cuestiones a resolver mientras que el Levante sigue pendiente de lo que pueda pasar.

La campaña acabada hace unas semanas la vivió Manu Sánchez como cedido en el Levante. Ahora los granotas estarían "encantados" con volver a contar con el lateral zurdo. Un asunto que ha verbalizado públicamente Héctor Rodas, secretario técnico del equipo valenciano. "Estaríamos encantados de que volviesen otro año, pero al final tienen contratos con sus equipos. Habrá que valorar la posibilidad de poder traerlos, pero no va a ser fácil", ha dicho en una entrevista en el Diario AS al ser cuestionado por Manu Sánchez y Matías Moreno.

Héctor Rodas ha seguido sobre este asunto de los dos jugadores, entre ellos Manu Sánchez. "Son jugadores que venían de no jugar mucho o prácticamente nada, como es el caso de Matías Moreno, pero se han revalorizado mucho. Seguro que tendrán opciones y va a depender de ellos y de sus clubes", ha explicado el director deportivo del Levante.

Pablo Sánchez, presidente del Levante, ya habló del deseo de contar con Manu Sánchez

No es la primera vez que desde el Levante se habla de Manu Sánchez. Pablo Sánchez, presidente del club, también se refirió al futbolista perteneciente al Celta de Vigo, además de Matías Moreno. "Manu Sánchez y Matías Moreno han sido titulares e importantes. Es difícil encontrar ese compromiso y personalidad. A mi también me encantaría que siguieran, pero habría que hablar con clubes y ver su situación", comentaba hace algunas semanas.

Manu Sánchez tiene contrato con el Celta de Vigo para la dos próximas temporadas y uno de los cedidos que ha encontrado un mayor protagonismo. El madrileño disputó 33 partidos con el club valenciano y fue parte fundamental para lograr la salvación cimentada especialmente en el tramo final del curso.

Hay que recordar que el Levante tienen una opción de compra por Manu Sánchez tasada en cuatro millones de euros, aunque también podrían intentar negociar una nueva cesión o un precio menor. En cualquier caso las intenciones están claras con un jugador que, en principio, deberá de regresar a la disciplina del Celta de Vigo.

Movimientos en el lateral izquierdo del Celta de Vigo

Una de las posiciones que el club gallego podría reforzar este mercado de verano podría ser precisamente la del lateral izquierdo. Nombres como los de Javi Galán, libre tras acabar su vinculación con Osasuna, o Jesús Vázquez, del Valencia, son algunos de los nombres que han estado relacionados con el Celta de Vigo.

Cierto es que el equipo de Claudio Giráldez ha tenido problemas esta temporada con ese puesto, en el que en muchas ocasiones ha acabado actuando Sergio Carreiras. La nueva y exigente temporada del Celta de Vigo exige dos laterales de garantías y habrá que esperar para saber si uno de ellos es Manu Sánchez.