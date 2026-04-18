El Levante se agarra al buen recuerdo del Sánchez-Pizjuán en una ‘final’ ante el Sevilla

El conjunto valenciano busca ante los sevillistas una nueva victoria en LaLiga para acercarse a la salvación. Con un gran momento en el Ciutat de València, rememoran el punto de inflexión que supuso Nervión

El Levante UD afronta este jueves un partido determinante ante el Sevilla FC en el Ciutat de València, en plena pelea por la permanencia. A falta de siete jornadas, los granotas están a cuatro puntos de la salvación.

El duelo no solo enfrenta a dos equipos necesitados, sino que revive el choque de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el Levante logró un triunfo que marcó un punto de inflexión en su temporada.

El precedente en Sevilla que cambió la temporada granota

Aquel 0-3 en Nervión no fue una victoria más. Supuso el primer gran golpe de autoridad del equipo dirigido por Luís Castro y el inicio de una transformación competitiva.

Desde entonces, el Levante ha cambiado su forma de competir. Ha pasado de ser un equipo frágil a uno capaz de sostener partidos y encontrar soluciones en momentos clave. El propio crecimiento se refleja en los números: desde ese encuentro, el equipo ha logrado 16 puntos de 42 posibles, cuando venían de sumar 10 de los 51 puntos disputados.

Carlos Espí lidera la reacción ofensiva del Levante

Uno de los grandes protagonistas de esta evolución es Carlos Espí. El delantero ha pasado de atravesar una larga sequía a convertirse en la referencia ofensiva del equipo.

Su primer gol llegó precisamente ante el Sevilla, en el partido que cambió su dinámica. Desde entonces, su rendimiento ha sido determinante, convirtiéndose en la principal baza de Luís Castro.

Actualmente acumula ocho goles en la temporada, con siete en sus últimos seis partidos, promediando un tanto cada 92 minutos. Su crecimiento refleja el cambio emocional del equipo.

Carlos Álvarez y Tunde amplían las alternativas ofensivas

Más allá de Espí, el Levante ha encontrado nuevas soluciones en ataque. Carlos Álvarez, tras superar sus problemas físicos, vuelve para aportar creatividad y capacidad para romper líneas. El exsevillista, también fue uno de los protagonistas en Nervión, siendo autor del tercer tanto visitante.

También destaca el crecimiento de Kareem Tunde, que atraviesa un momento de confianza. “El objetivo está cada vez más cerca”, aseguró el joven extremo, subrayando la ambición del vestuario por lograr la permanencia.

El Ciutat de València, clave en la reconstrucción

El Levante ha encontrado en su estadio un punto de apoyo fundamental. El Ciutat de València se ha convertido en un fortín en el tramo decisivo de la temporada. “Queríamos hacer del Ciutat un fortín y se está viendo”, afirmó Tunde, destacando el papel de la afición en la mejora del equipo.

Esta fortaleza contrasta con la irregularidad mostrada en gran parte de la temporada, no consiguiendo su primera victoria en casa hasta la jornada 21. Ahora, los granotas suman 2 victorias y un empate en sus últimos tres duelos en el Ciutat de València.

El Sevilla llega con urgencias y un historial favorable

El Sevilla también afronta el encuentro con presión. Tras su reciente victoria ante el Atlético de Madrid, el equipo de Luis García Plaza sigue apenas dos puntos por encima del descenso. El historial en Valencia favorece claramente a los andaluces. Han ganado ocho de sus 16 visitas al Levante y no pierden en este estadio desde 2018.

Este dato añade dificultad a un partido en el que los nervionenses buscarán aprovechar su experiencia en este tipo de escenarios para terminar de escapar del abismo.

La posible vuelta de Brugué y el factor físico

Una de las noticias positivas para el Levante es la recuperación de Roger Brugué. El jugador ha regresado parcialmente a los entrenamientos tras su lesión de rodilla sufrida en diciembre. Su presencia dependerá de la evolución en los próximos días, pero su vuelta supondría un refuerzo importante en el tramo final de la temporada.

Antes de la lesión, había disputado 15 partidos y aportado una asistencia, siendo una pieza útil en la rotación del equipo, donde cualquier extra de físico servirá de ayuda en el tramo final de competición.

Un partido que vale más que tres puntos

El enfrentamiento entre Levante y Sevilla trasciende el resultado inmediato. Se trata de un duelo directo que puede marcar el desenlace de la temporada para ambos.

Para el Levante, es la oportunidad de confirmar su crecimiento y transformar las buenas sensaciones en puntos reales. El equipo cree en la permanencia, algo que hace semanas parecía improbable. Ahora, con la dinámica a favor, cada partido se convierte en una final.

El jueves, el Ciutat de València dictará sentencia en uno de los duelos más decisivos de la temporada, mientras LaLiga consume sus últimas jornadas.