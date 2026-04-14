Carlos Espí pone el broche en el Levante - Getafe a una jornada retro histórica en LaLiga

El delantero de 20 años volvió a ver puerta para darle la victoria a los de Luis Castro en una jornada número 31 en la que han conseguido el triunfo los cinco últimos clasificados de la tabla, algo inédito en los 97 años de historia del campeonato doméstico

El Levante consiguió tres puntos importantes en el encuentro ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Los de Luis Castro, pese a que fallaron hasta dos penaltis, se llevaron el triunfo gracias al gol de Carlos Espí en el minuto 83. El delantero de 20 años vio puerta y ya son ocho tantos los que ha logrado en esta Liga EA Sports.

Además, con la victoria del Levante tuvo lugar un hecho inédito en esta jornada retro de LaLiga, ya que ha sido la primera vez en la historia de la competición que han conseguido el triunfo los últimos clasificados de la tabla: Mallorca, Sevilla, Elche, Oviedo y el conjunto de Luis Castro.

Carlos Espí valora su posible tarjeta roja sobre Djené

Tras el triunfo ante el Getafe en el Ciutat de Valencia, Carlos Espí atendió a los medios de comunicación para comentar sus sensaciones sobre los tres puntos: "Cuando he marcado el gol, les he dicho a todos los compañeros que se acercaran, la victoria ha sido cosa de todos, no solo de quien mete el gol. Tenía la piel de gallina porque ha sido un momento muy emotivo, me siento muy contento por haber podido ganar este partido".

Por otro lado, Carlos Espí valoró la tarjeta roja que, en un principio, recibió por una entrada sobre Djené, pero finalmente fue amarilla: "Me sorprendió. Llegué tarde, pero el contacto fue muy poco, le dije que lo mirase porque sabía que no era. Ha sido un susto, eso sí. Cada vez que juego intento ayudar, y así será hasta el final. Ha sido un sufrimiento el partido. Lo que está claro es que nosotros no nos vamos a rendir, porque entre todos lo vamos a conseguir".

El cambio del Levante con la llegada de Luis Castro

El Levante sumó la quinta victoria en LaLiga desde la llegada de Luis Castro, además de firmar cuatro empates y seis derrotas. Sin embargo, el conjunto granota sería undécimo en la clasificación de Primera solo contando con los resultados de 2026, lo que pone a prueba el rendimiento del equipo en la segunda vuelta de la temporada. Buena prueba de ello es el estado de forma de Carlos Espí, que ha logrado siete goles en los últimos seis partidos.

No obstante, pese a la victoria en el día de ayer frente al Getafe, el Levante sigue en puestos de descenso, siendo penúltimo en la tabla de LaLiga EA Sports con 29 puntos, a cuatro de la salvación. Por ello, a falta de siete jornadas para el final de la competición, todo está por decidir entre varios equipos que se juegan el descenso a LaLiga Hypermotion.

El Levante se la juega en las últimas siete 'finales'

De esta manera, el Levante cierra una jornada con victoria y con el objetivo de seguir sumando de tres en lo que queda de competición para poder lograr la permanencia en Primera División. Para ello, los de Luis Castro comenzarán a preparar el choque del próximo jueves 23 de abril frente al Sevilla en el Ciutat de Valencia, una nueva 'final' entre dos equipos con los mismos objetivos actualmente.

Tras ello, el Levante cerrará el mes de abril con la visita al Espanyol en el RCDE Stadium, antes de verse las caras con el Villarreal en La Cerámica. El conjunto de Luis Castro, que se volvió a llevar los tres puntos ante el Getafe, recibirá en el Ciutat de Valencia a Osasuna, se enfrentará al Celta de Vigo en Balaídos, jugará por última vez en casa frente al Mallorca y hará las maletas para citarse con el Real Betis en La Cartuja en la última jornada de LaLiga.