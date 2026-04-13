Levante 1-0 Getafe: Carlos Espí y el Ciudad de Valencia se aferran a Primera, pese a David Soria

Los granotas, que fallaron dos penaltis en las botas de Dela e Iván Romero, ambos en el segundo tiempo, se llevaron los tres puntos gracias al gol de Espí en el 83

Levante y Getafe se veían las caras este lunes en el encuentro que servía para cerrar la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Granotas y azulones se medían en el Ciudad de Valencia para determinar qué objetivo tenía más peso, si el de acercarse a posiciones lejos del descenso o el de aproximarse a puestos europeos.

Con Luis Castro en la grada y Vicente Iborra tomando el control en la banda, los granotas tenían que ganar si quieren seguir teniendo opciones de permanencia tras una jornada en la que a excepción del Alavés, todos los equipos de abajo sumaron de tres. Los de Bordalás también querían aprovechar el empate de la Real Sociedad para auparse a una séptima plaza que en el caso de que el Atlético de Madrid gane la Copa del Rey, podría suponer un puesto de Europa League.

El Levante se libra de la expulsión de Espí y casi canta el gol de Tunde

El Levante trató de ser protagonista en el primer tiempo y estuvo a punto de adelantarse rápidamente en el marcador. En el cinco de partido, Tunde remató dentro del área un centro desde la derecha de Toljan que si no llega a ser por el larguero se podría haber convertido en el primer tanto del encuentro. En la grada también se jugaba otro encuentro, con Bordalás 'acompañando' a Luis Castro y con el técnico azulón mandando a callar a los aficionados que le rodeaban.

Si el Levante vio el gol cerca con Tunde en el cinco, en el 10, una entrada de Carlos Espí sobre Djené significó en un primer momento la tarjeta roja. Espí levantó su bota pero en la repetición de la acción, el colegiado decidió (tras consultar el VAR) cambiar la roja por una amarilla que evitó que los granotas se quedaran con 10. El Getafe no se mostró demasiado activo en ataque y solo fue capaz de hacer un remate entre los tres palos.

Carlos Espí arregla el fallo de Dela

El Levante arrancó el segundo tiempo a un nivel de intensidad muy similar al del primer tiempo y lo hizo buscando con todo la portería del Getafe ya que a los granotas solo les servía el triunfo. El Levante se encontró con un Espí protagonista ya que el delantero la mandó arriba en un mano a mano con David Soria en el 55 tras tratar de finalizar con el exterior de su pierna derecha.

Pero después de ese mano a mano marrado por Carlos Espí, llegó una de las ocasiones más claras para los de Luis Castro. Iván Romero entraba en el área en el 59 y era derribado por Domingos Duarte para que el colegiado señalase penalti. Se encargaba de lanzarlo Dela y David Soria se convirtió en héroe momentáneo para detener el disparo el jugador levantinista que con su pierna diestra buscó el lado derecho del guardameta azulón.

Pero el Getafe no cesó en su intentona y en el 83 llegó el gol del ídolo del Ciudad de Valencia, Carlos Espí para darle el primero y único ya que David Soria se volvió a vestir de héroe para detener un segundo penalti, en este caso a Iván Romero.