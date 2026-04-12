Vicente Iborra da un paso al frente en el Levante y será el entrenador que sustituya al sancionado Luis Castro

El ex futbolista, que se incorporó al cuerpo técnico granota hace algunos meses, será el que de las órdenes en el duelo de este próximo lunes ante el Getafe

Este próximo lunes a partir de las 21:00 horas se vivirá una imagen en el Ciudad de Valencia que a muchos espectadores que ya peinamos alguna que otra cana, nos servirá como una dosis de realidad. Al frente del banquillo del Levante se sentará Vicente Iborra, ex futbolista que fuese un centrocampista defensivo de los que ya van quedando pocos en el fútbol actual y que es un síntoma más del paso al frente de figuras que antes vestían de corto pero que ahora toman decisiones en la banda.

Vicente Iborra será el entrenador del Levante este próximo lunes en el duelo que medirá a los granotas ante el Getafe a partir de las nueve de la noche en el feudo levantinista. Esta aparición de Vicente Iborra como entrenador del Levante será puntual ya que tendrá que suplir a un Luis Castro sancionado tras ver amarilla en el último duelo ante la Real Sociedad y que le llevó a alcanzar el ciclo de cinco amarillas.

Vicente Iborra, entrenador provisional en el Levante

El propio Luis Castro ha confirmado este domingo en rueda de prensa que Vicente Iborra será su voz en el banquillo del Ciudad de Valencia este próximo lunes ante el Getafe aunque también apuntó el técnico luso que las decisiones se tomarán de forma colectiva: "Quien va a hablar más para el equipo va a ser Iborra; también es el que habla mejor español. Pero las decisiones van a ser colectivas, como siempre. La organización es la misma de siempre. Incluso yo, cuando hablo con los jugadores, son cosas colectivas que miramos y con las que tomamos decisiones".

Vicente Iborra, del césped al banquillo

La carrera de Vicente Iborra como futbolista, además de hasta tres etapas diferentes en el Levante (la última el pasado curso), le ha llevado a jugar en el Sevilla, Villarreal y a nivel internacional en Leicester y Olympiacos. Curiosamente Vicente Iborra asumirá el papel de entrenador principal en el Levante este próximo lunes en una jornada que LaLiga ha organizado como retro y en la que los jugadores vestirán camisetas inspiradas en otras épocas. Ver a Vicente Iborra en el banquillo será todo un contraste.

Luis Castro fue cuestionado este domingo sobre dicha jornada retro y apostó por hacer más ruido en la Liga española, especialmente cuando los equipos del campeonato eliminan a otros cuadros de otras ligas europeas en Champions League: "A mí me gusta. Pienso que las iniciativas que puedan promover el fútbol son siempre muy interesantes. Pienso que nosotros tenemos que promover mucho más el campeonato español, porque ya he dicho que cuando el Real Madrid elimina al Manchester City, cuando el Barcelona elimina al Newcastle y el Atlético de Madrid elimina al Tottenham, deberíamos hacer un poco más de ruido, porque cuando es al contrario el ruido es muy grande. Pero todas las situaciones que pueden dar un poco más de visibilidad a nuestro fútbol pienso que son importantes, y esa iniciativa pienso que es muy buena. Hay algunas camisetas muy guapas y la nuestra es una de ellas".