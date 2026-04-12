Luis Castro, sobre la titularidad de Carlos Álvarez contra el Getafe: "Tenemos que tomar decisiones"

El entrenador del Levante, que no podrá sentarse por sanción en el banquillo del Ciutat de Valencia, compareció en la previa del encuentro ante el Getafe, dónde confirmó que las únicas bajas son las de Brugui y Elgezabal

El Levante recibirá en el día de mañana al Getafe, en el encuentro que cerrará la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro vuelven a jugar en el Ciutat de Valencia tras la derrota ante la Real Sociedad en Anoeta, por lo que necesitarán conseguir los tres puntos frente a los de Bordalás y seguir luchando la salvación en Primera División.

De esta manera, Luis Castro ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro ante el Getafe en el Ciutat de Valencia. El Levante se enfrenta a una nueva 'final', sobre lo que ha querido hablar el técnico portugués, que no podrá sentarse en el banquillo en el día de mañana por sanción.

Luis Castro confirma las bajas para recibir al Getafe

En este sentido, Luis Castro ha recalcado que "estamos centrados nuestro partido y tenemos que hacer lo nuestro. Como digo siempre, hay 24 puntos hasta el final y tenemos que hacer el máximo posible. Mañana es un partido importante para nosotros y sabemos que podemos ganar o perder, pero tenemos que hacer los puntos necesarios para el final".

Sobre las bajas para el partido contra el Getafe, Luis Castro ha apuntado que solo Brugui y Elgezabal están fuera. Los demás están listos para el partido, lo que es bueno para nosotros. Contra más soluciones tengamos, mejor. En este momento son los únicos que no están listos".

Luis Castro alaba el momento actual del Getafe

Luis Castro, además, comentó el hecho de que esté sancionado para mañana: "Nosotros siempre tenemos comunicación con personas que están viendo el partido desde arriba cuando estoy en el banquillo. Vamos a continuar haciendo el mismo trabajo. Todo el staff conoce lo que queremos en cada momento de juego, también los jugadores saben cómo trabajamos y jugamos".

Por otro lado, Luis Castró aprovechó para alabar el momento del Getafe: "Es uno de los equipos que están muy bien. Más que las cuatro victorias en los últimos cinco partidos, de los últimos diez solo han perdido dos y en esos partidos han jugado con diez. Si miras sus estadísticas, son uno de los mejores equipos del campeonato en este momento. Eso dice que están muy bien. Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, porque es un partido contra un muy buen equipo. Desde que estoy en España es uno de los mejores equipos de LaLiga en resultados".

Luis Castro habla de Carlos Álvarez y Luis Castro

Por último, Luis Castró habló de nombres propios como el de Carlos Álvarez y las opciones de ser titular mañana, que ya volvió a la convocatoria la pasada jornada: "Está bien. Esta semana ha hecho todos los entrenamientos al 100%. Alguna vez he sacado a Carlos del entrenamiento, pero por una elección mía. Si creo que tiene que jugar de titular está preparado. El equipo ha jugado bien con Carlos, pero él también se lesionó en un partido en el que tuvo dos situaciones de gol claras antes de lesionarse. Lo que es bueno es que tenemos que tomar decisiones, porque están todos bien. Juegue o no, el equipo va a tener la calidad necesaria para intentar ganar".

Sobre Iván Romero ha destacado que "ha jugado muchos partidos de titular, más que en el banquillo. Cuando no juega de titular entra en el partido porque es uno de los jugadores que tiene cosas importantes para nosotros. Todos los jugadores están peleando fuerte dentro del campo. Iván tiene sus características, pero para que entre Iván tiene que salir otro".