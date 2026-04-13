Levante - Getafe: horario, dónde ver en tv y alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

Luis Castro y Bordalás afrontan el duelo en el Ciutat de Valencia con posibles novedades en las alineaciones y los jugadores que saldrán de inicio en el choque de la jornada 31 del campeonato doméstico

Levante y Getafe se verán las caras en el día de hoy en el Ciutat de Valencia, en el choque que cerrará la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro llegan penúltimos en la clasificación con 26 puntos. Por su parte, los de Bordalás se sitúan en la octava posición de la tabla del campeonato doméstico con 41. Por otro lado, el colegiado del encuentro será Alejandro Quintero, que estará acompañado en el VAR de Valentín Pizarro.

Luis Castro, sin Brugui ni Elgézabal para el encuentro en el Ciutat de Valencia

Por un lado, Luis Castro apuntó, en rueda de prensa, las bajas en la convocatoria para recibir al Getafe: "Solo Brugui y Elgezabal están fuera. Los demás están listos para el partido, lo que es bueno para nosotros. Contra más soluciones tengamos, mejor. En este momento son los únicos que no están listos".

El Levante viene de perder frente a la Real Sociedad en su visita a Anoeta, por lo que están obligados a volver a sumar de tres si quieren tener opciones de salvarse y jugar una temporada más en Primera División.

Bordalás, a confirmar el buen momento en LaLiga

Por otro lado, Bordalás valoró la dificultad que se puede encontrar en su visita al Ciutat de Valencia: "Somos conscientes de que el Levante se está jugando muchísimo. Todos en estos momentos del campeonato tenemos mucho en juego y nosotros queremos seguir en buena línea. Ellos se están jugando el descenso en estos momentos, siguen abajo, pero están cerca de los puestos que dan la salvación. Para ellos va a ser una final y nosotros tenemos que afrontarlo con el máximo interés".

El Getafe viene de conseguir los tres puntos ante el Athletic Club, además de en el anterior frente al Espanyol, lo que ha dejado al equipo octavo clasificaco con 41 puntos.

¿Dónde ver por TV el partido entre el Levante y Getafe de LaLiga?

El encuentro entre el Levante y Getafe dará comienzo hoy lunes 13 de abril a las 21:00 horas en el Ciutat de Valencia. De esta manera, el choque podrá seguir en directo a través de DAZN, que ofrece los partidos, junto con Movistar+, esta temporada del campeonato doméstico.

¿Cómo seguir online el partido Levante - Getafe de LaLiga?

Por otra parte, además de poder ver el encuentro a través del canal mencionado, puedes seguir el partido entre el Levante y Getafe, de manera online, a través del directo que ofrece ESTADIO Deportivo en su página web. En la misma, este medio le ofrecerá el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el Ciutat de Valencia.

Tras la finalización del choque entre los de Luis Castro, que no podrá sentarse en el banquillo del Ciutat de Valencia, y Bordalás, ESTADIO le ofrecerá la crónica con lo que haya pasado en el escenario del encuentro, así como las declaraciones de ambos entrenadores y protagonistas del mismo.

Alineaciones probables del Levante y Getafe

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Rey, Olasagasti, Tunde, Iván Romero, Víctor García, Carlos Espí

Getafe: David Soria, Boselli, Djené, Duarte, Zaid Romero, Juan Iglesias, Kiko Femenía, Luis Milla, Mario Martín, Martín Satriano, Luis Vázquez