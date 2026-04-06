Más malas noticias para el Levante y Luis Castro tras la derrota contra la Real Sociedad

El técnico portugués vio la quinta tarjeta amarilla ante los de Pellegrino Matarazzo y no podrá sentarse en el banquillo en la próxima jornada de LaLiga EA Sports, en la que el club granota recibirá al Getafe de Bordalás en el Ciutat de Valencia

El Levante cayó derrotado en su visita a la Real Sociedad en Anoeta. Los goles de Jon Martín y Brais Méndez supusieron el 'pinchazo' de los de Luis Castro, que se sitúan penúltimos en la clasificación de LaLiga EA Sports con 26 puntos.

Además, el técnico portugués vio la quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá sentarse en el banquillo en la visita del Getafe al Ciutat de Valencia. Esto supone más malas noticias para un Levante que está a cinco puntos de la salvación en Primera División a falta de ocho jornadas para el final de la temporada.

El motivo de la quinta tarjeta amarilla de Luis Castro con el Levante

Muñiz Ruiz, el colegiado del encuentro entre la Real Sociedad y Levante, explicó en el acta el motivo de la tarjeta amarilla a Luis Castro, que tuvo lugar tras el primer gol de los de Pellegrino Matarazzo: "Realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, siendo advertido previamente por el 4º árbitro". El técnico mostró su clara queja con el tanto de Jon Martín que abrió el marcador en Anoeta.

De esta manera, Luis Castro comentó, en rueda de prensa, sus sensaciones con el gol de Jon Martín: "No voy a hablar, pero voy a decir que, en mi opinión, no es córner, porque no es córner y, en el córner, hay un jugador de la Real Sociedad que no juega el balón y el portero quiere venir para atrás y hay un jugador de la Real Sociedad que ni va al balón, va con la frente. Para mí no es córner y el gol...no voy a decir lo que pienso".

Nueva 'final' para el Levante sin la presencia de Luis Castro en el banquillo

Por ello, Luis Castro no podrá sentarse en el banquillo del Levante para recibir al Getafe en el Ciutat de Valencia, ya que ha visto tarjeta amarilla ante la Real Sociedad, al igual que contra el Girona, Athletic, Atlético de Madrid y Espanyol, como ha informado el Diario AS. Por ello, el entrenador del Levante recibe su primera sanción en Primera División tras 14 partidos, desde su llegada en la segunda vuelta de la temporada.

Además, Luis Castro tendrá que ver desde la grada una nueva 'final' para los suyos. El Levante se encuenta a cinco puntos de la salvación en Primera División, por lo que los tres puntos ante el Getafe pueden ser decisivos de cara a las últimas jornadas, dependiendo de lo que hagan el resto de equipos, como el Oviedo, Elche, Sevilla, Mallorca y Alavés.

El calendario del Levante en el último tramo de la temporada

En este sentido, el Getafe es uno de los próximos rivales del Levante en su camino para lograr la salvación en Primera División. Tras el encuentro ante los de Bordalás, los de Luis Castro recibirán al Sevilla en el Ciutat de Valencia, antes de visitar al Espanyol en el RCDE Stadium.

Por último, al Levante le esperará un mes de mayo con los encuentros ante el Villarreal en La Cerámica, Osasuna y Mallorca en el Ciutat de Valencia, Celta de Vigo en Balaídos y Real Betis en La Cartuja, dónde cerrarán esta temporada y esperarán conseguir la permanencia en Primera División. En este sentido, la jornada 30 ha concluido definitivamente, por lo que restan ocho más dónde está todo por decidir en la parte baja de la clasificación de LaLiga EA Sports.