Luis Castro, muy enfadado con el árbitro tras la derrota ante la Real Sociedad: "El gol... no voy a decir lo que pienso"

El técnico del Levante UD, Luis Castro, mostró su malestar tras la derrota ante la Real Sociedad, señalando una acción arbitral clave en el primer gol del encuentro y lanzando un mensaje claro en plena lucha por la permanencia en LaLiga

El Levante salió tocado de Anoeta, pero no solo por el resultado. La derrota ante la Real Sociedad dejó sensaciones preocupantes en lo deportivo y también un evidente malestar con el arbitraje que terminó marcando el discurso de su entrenador tras el partido.

Luis Castro no escondió su frustración tras el primer gol local y, aunque reconoció la superioridad del rival, puso el foco en una acción concreta que considera determinante en el desarrollo del encuentro.

Polémica arbitral que enciende al Levante

El técnico del conjunto valenciano fue claro al analizar el primer gol del partido. Para Castro, la jugada que lo origina parte de una decisión errónea que condicionó el desenlace. “No es córner”, afirmó de forma tajante.

El técnico quiso dejar entrever su malestar con la decisión, la cual llegó en una primera mitad donde su equipo estaba siendo superado, pero la portería a cero marcaba otro guión de partido. Además, el portugués vio la tarjeta amarilla por protestar una supuesta falta en el tanto, por lo que prefirió no extenderse en sus quejas: "El gol... no voy a decir lo que pienso".

Un rival superior, pero con matices

Más allá de la polémica, Castro reconoció que la Real Sociedad fue mejor en líneas generales. El Levante no logró imponerse en los duelos ni controlar los segundos balones, aspectos clave que explican el dominio local.

El técnico admitió que su equipo no estuvo a la altura: “No hemos estado a nuestro mejor nivel”, señaló, asumiendo también su parte de responsabilidad en el planteamiento.

Aun así, destacó que hubo momentos en la segunda mitad en los que el equipo pudo meterse en el partido, especialmente con opciones para anotar el empate que no supieron aprovechar: "Tuvimos algunas oportunidades, algunas cosas para hacer el uno a uno, pero no lo hicimos".

Decisiones bajo la lupa

Uno de los puntos más debatidos fue la suplencia de Iván Romero. Castro defendió su planteamiento inicial, aunque reconoció que, con el resultado en la mano, siempre es más fácil cuestionar las decisiones.

El entrenador explicó que el plan de partido estaba claro desde el inicio y que respondía al rendimiento reciente de otros jugadores. Sin embargo, no cerró la puerta a la autocrítica, dejando entrever que algunas decisiones podrían haberse gestionado de otra manera: "Pienso que podríamos haber estado mejores nosotros, pero también hay mucho mérito de la Real Sociedad".

La permanencia, en juego

Pese al golpe, el mensaje del Levante es de resistencia. Castro quiso cortar de raíz cualquier discurso derrotista y aseguró que el equipo seguirá peleando hasta el final. “No va a afectar”, afirmó sobre la derrota, recordando que el equipo ya ha sabido reaccionar en momentos complicados esta temporada.

El objetivo sigue siendo claro: competir al máximo en cada jornada para asegurar la permanencia en una recta final que se presenta exigente.

Autocrítica y reacción inmediata

El técnico asumió la responsabilidad del resultado y evitó señalar a jugadores concretos. Para Castro, las derrotas son colectivas y el primer responsable es el entrenador.

Ahora, el Levante deberá responder en el próximo partido ante el Getafe con una versión mucho más sólida si quiere evitar que este tropiezo tenga consecuencias mayores en la clasificación.

Porque en este tramo de la temporada, cada error pesa, y cada punto puede marcar la diferencia entre seguir en Primera o caer al abismo.