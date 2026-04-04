Betis - Espanyol: Horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de LaLiga

Este encuentro de la jornada 30 de Primera división se disputa en el Estadio de La Cartuja el cual es clave por la pelea por Europa. Además los dos equipos necesitan la victoria para romper sus respectivas malas rachas, en la que llevan inmersos varias semanas, en el torneo de la regularidad

Real Betis y RCD Espanyol se enfrentan, a partir de las 18:30 horas de este sábado, en un partido, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, clave para la pelea por la clasificación para jugar competición europea la próxima temporada. Además se trata de un encuentro en el que ambos clubes necesitan al triunfo para romper sus malas dinámicas en el torneo de la regularidad.

El Real Betis es el que llega mejor colocado en la clasificación de Primera división ya que suma 44 puntos y le saca 3 y 6 puntos respectivamente a sus principales perseguidores por una posición que actualmente daría billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. El equipo que entrena Manuel Pellegrini quiere ganar al RCD Espanyol para romper la racha de 5 partidos sin ganar que encadena en la competición doméstica.

El RCD Espanyol, por su parte, tiene 37 puntos y ha caído a la posición 11 de la clasificación de LaLiga después de un inicio malo en la segunda vuelta. El equipo que entrena Manolo González no ha ganado aún un partido en el año 2026 y suma 12 partidos ligueros sin conocer el triunfo.

¿Dónde ver por TV el partido Real Betis - RCD Espanyol de LaLiga?

El partido que disputan el Real Betis y el RCD Espanyol comienza a las 18:30 horas en el Estadio La Cartuja y se podrá ver por la plataforma canal Movistar+ LaLiga 2 el cual también se puede sintonizar a través de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 30 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido Real Betis - RCD Espanyol de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo.

Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad blanquiazul habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga.

Betis Finalizado 0 - 0 Espanyol

¿Cómo escuchar por la radio el partido Real Betis - RCD Espanyol de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Real Betis y el RCD Espanyol correspondiente a la jornada 30 de LaLiga.