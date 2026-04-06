Girona - Villarreal, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Girona y Villarreal desde Montilivi...

Como siempre en la previa del choque, aquí os dejamos las posibles alineaciones que podrían poner de inicio tanto Míchel como Marcelino, cortesía de nuestro compañero Carlos Gil.

El lateral Álex Moreno y el centrocampista Iván Martín son las dos novedades en el once de Míchel para el partido contra el Villarreal. Álex Moreno e Iván Martín vuelven a la titularidad en detrimento de Hugo Rincón y Joel Roca.

Girona y Villarreal ponen este lunes el broche a la jornada 30 de LaLiga en Montilivi. El conjunto de Míchel recibe al de Marcelino con la intención de dar un salto en la tabla y alejarse todavía más de la zona de descenso, lo que le permitiría incluso mirar a objetivos europeos. Por su parte, el Villarreal tiene esta noche la ocasión de poner tierra de por miedo con el Atlético de Madrid y afianzarse en la tercera plaza de la clasificación.

La clasificación está tan ajustada que el Girona abrió esta jornada solo cuatro puntos por debajo del séptimo, el octavo y el noveno, pero después de la victoria del Mallorca contra el Real Madrid tiene apenas cinco puntos de margen sobre el descenso. Míchel tiene dos incógnitas, una de ellas en el lateral, entre Álex Moreno y Arnau Martínez a pie cambiado, y en la mediapunta, donde Lemar y Echeverri pugnan por el puesto.

Por su parte, Marcelino contar con Ayoze Pérez, recuperado de sus molestias musculares durante este parón del campeonato, aunque será duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, mientras que siguen fuera de la dinámica del equipo por lesión los futbolistas Juan Foyth y Logan Costa.