30 aniversario

Girona - Villarreal, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Girona y Villarreal desde Montilivi...

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Fernando RuizFernando Ruiz 2 min lecturaSin comentarios
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Todo listo ya en Montilivi, jugadores a vestuarios, esto comienza en breve...

Entrevista

Las declaraciones de Míchel en la previa del choque, en DAZN:

Y calientan ambos equipos sobre el césped de Montilivi...

Todos quieren saludar en Montilivi a la aficionada más especial Girona...

Bomba

Así está la clasificación a falta del último partido de esta jornada...

Táctica

Marcelino García Toral repite el once que ganó a la Real Sociedad con Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pépé, Santi Comesaña, Gueye, Alberto Moleiro; Gerard y Mikautadze.

Táctica

El lateral Álex Moreno y el centrocampista Iván Martín son las dos novedades en el once de Míchel para el partido contra el Villarreal. Álex Moreno e Iván Martín vuelven a la titularidad en detrimento de Hugo Rincón y Joel Roca.

Penalti

¡Y TAMBIÉN EL DEL VILLARREAL!

Penalti

¡YA TENEMOS EL ONCE DEL GIRONA!

Los hombres de Míchel ya están en Montilivi...

Así luce a estas horas el vestuario del Girona...

Táctica 2

LOS POSIBLES ONCES

Como siempre en la previa del choque, aquí os dejamos las posibles alineaciones que podrían poner de inicio tanto Míchel como Marcelino, cortesía de nuestro compañero Carlos Gil.

¡BUENAS TARDES!

Bienvenidos a la retransmisión en directo del Girona-Villarreal que cierra la jornada 30 de LaLiga EA Sports...

Girona y Villarreal ponen este lunes el broche a la jornada 30 de LaLiga en Montilivi. El conjunto de Míchel recibe al de Marcelino con la intención de dar un salto en la tabla y alejarse todavía más de la zona de descenso, lo que le permitiría incluso mirar a objetivos europeos. Por su parte, el Villarreal tiene esta noche la ocasión de poner tierra de por miedo con el Atlético de Madrid y afianzarse en la tercera plaza de la clasificación.

La clasificación está tan ajustada que el Girona abrió esta jornada solo cuatro puntos por debajo del séptimo, el octavo y el noveno, pero después de la victoria del Mallorca contra el Real Madrid tiene apenas cinco puntos de margen sobre el descenso. Míchel tiene dos incógnitas, una de ellas en el lateral, entre Álex Moreno y Arnau Martínez a pie cambiado, y en la mediapunta, donde Lemar y Echeverri pugnan por el puesto.

Por su parte, Marcelino contar con Ayoze Pérez, recuperado de sus molestias musculares durante este parón del campeonato, aunque será duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, mientras que siguen fuera de la dinámica del equipo por lesión los futbolistas Juan Foyth y Logan Costa.

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