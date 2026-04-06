Girona - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

Duelo de contrastes en Montilivi en la jornada 30 de LaLiga EA Sports, el Villarreal quiere afianzarse en la 3ª posición y el Girona busca alejarse definitivamente del descenso sin renunciar a mirar hacia arriba

El Girona CF recibe al Villarreal CF en un encuentro clave de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, marcado por los diferentes objetivos de ambos equipos. Mientras el conjunto amarillo pelea por consolidarse en la tercera plaza, el Girona afronta el choque con la necesidad de sumar para dejar atrás definitivamente la zona peligrosa de la tabla.

El contexto competitivo añade tensión al duelo, con un Villarreal que llega en buena dinámica y un Girona que quiere hacerse fuerte en casa para dar un paso importante en este tramo final de la temporada. Además, el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos, con una goleada clara del conjunto castellonense, estará muy presente sobre el césped.

Girona FC: Montilivi como punto de apoyo para dar un paso adelante

El conjunto catalán afronta este partido con la intención de convertir su estadio en un factor decisivo en la lucha por la permanencia y, al mismo tiempo, seguir soñando con cosas mayores. El Girona ha demostrado a lo largo del curso que puede competir ante cualquier rival, especialmente cuando juega como local.

La prioridad pasa por sumar puntos y ganar en confianza, en un momento en el que cada jornada tiene un peso enorme en la clasificación. El equipo necesita encontrar regularidad y mejorar su rendimiento en ambos lados del campo, algo que será clave ante un rival de gran nivel ofensivo.

Además, el precedente más reciente ante el Villarreal, con una derrota abultada (5-0), supone un aliciente añadido. El Girona buscará reivindicarse y cambiar la imagen ofrecida de aquel partido, apoyándose en su afición y en un planteamiento más sólido.

Villarreal CF: solidez ofensiva y ambición para seguir arriba

El conjunto dirigido por Marcelino está firmando una temporada muy completa, asentado en la parte alta de la tabla y con argumentos suficientes para mantenerse en la pelea por la tercera plaza. Su capacidad goleadora es uno de sus grandes pilares, siendo uno de los equipos más eficaces del campeonato, marcando casi 2 goles por partido.

El Villarreal llega en una dinámica positiva, con buenos resultados recientes que refuerzan su candidatura a terminar entre los mejores. Sin embargo, su rendimiento como visitante genera ciertas dudas, algo que tratará de corregir en un partido exigente lejos de casa.

A pesar de ello, el historial reciente juega a su favor. El dominio en los enfrentamientos directos y la contundente victoria en la ida refuerzan su confianza, en un duelo donde parte con ventaja, pero en el que no puede permitirse relajaciones si quiere seguir consolidando su posición en la zona alta.

Girona No Iniciado - Villarreal

Girona FC - Villarreal CF: fecha y horario del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre el Girona FC y el Villarreal CF, que se disputará en el Estadio de Montilivi, está programado para el lunes 6 de abril de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 30 de LaLiga Girona FC y Villarreal CF?

El Girona FC - Villarreal CF de la jornada 30 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Girona FC - Villarreal CF, encuentro de la jornada 30 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Girona FC - Villarreal CF de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped de Montilivi. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.