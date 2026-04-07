Míchel se rinde a su vestuario: ﻿"Nos dijimos cosas después de Pamplona...﻿ Éramos un equipo perdedor y ahora somos una familia"

El técnico del Girona ha analizado la victoria ante el Villarreal y cómo se ha llegado a ella después de una temporada muy difícil, ahora que el objetivo de la permanencia está casi conseguido

Míchel, técnico del Girona, ha comparecido ante los medios de comunicación tras conseguir una importantísima victoria ante el Villarreal que le permite distanciarse hasta los ocho puntos del descenso a falta de ocho jornadas para el final de LaLiga.

"Hicimos un gran partido a nivel de presión y defensa de espacios. Fuimos capaces de frenar su transición. Muy orgulloso porque ahora hemos puesto la imagen del equipo después del 5-0 allí, en la primera vuelta. Las sensaciones que teníamos era que el equipo estaba roto y los jugadores le han dado la vuelta a esto. Pase lo que pase nuestro sueño es mantenernos en Primera. Pero ya somos un equipo, una familia. No ha sido fácil, muchos momentos duros. Pero la imagen de hoy me reconforta porque hay mucho trabajo detrás", ha analizado el preparador madrileño sobre la victoria de sus jugadores.

Vanat, Blind, Arnau, muchos lesionados

"Vanat puede ser una lesión de más grado, puede ser una lesión, un pinchazo, más o menos, en la pierna. Y puede ser que esté fuera unas semanas, no lo sé, pero él ha notado algo y no estaba contento. Y Daley Blind ha dicho que, poco a poco, iba a peor. Jugando en cuatro días, no está descartado. Pienso que es un jugador que se conoce muy bien a sí mismo y puede ser que sea una sobrecarga, más o menos. Y con lo que me quedo es con el equipo, nosotros, con balón y sin balón. No puedo decir que hayan estado perfectos, porque creo que en la presión han estado muy bien, muy, muy bien. Donde el rival podía hacer daño al equipo, el jugador lo ha entendido perfectamente. El balón a nuestra espalda, la superioridad que hace muchas veces Gerard Moreno... Pienso que hoy el partido de Witsel, el mejor partido que ha hecho con nosotros, ha entendido perfectamente cuándo tenía que ir a la presión y cuándo tenía que ayudar a las centrales. Hemos estado muy bien como equipo, pienso que todo el equipo ha hecho un partidazo como equipo. Y por eso un entrenador está feliz".

El valor de esta victoria

"Es muy buena. Hablamos después de Pamplona y nos dijimos cosas como equipo, cuando el equipo está concentrado, compite al cien por cien. Somos un equipo que puede ganar o puede perder, sí, pero somos un buen equipo. Y a veces esa irregularidad ha hecho que, después de una victoria, el equipo deje de hacer algunas cosas que a mí no me gustan, ya se las he dicho. Pero hoy es un día para felicitarles por todo lo que han hecho y porque hemos hablado después del partido. Las imágenes del partido de ayer no hemos visto nada, porque no quería recordar lo que pasó ayer, pero hoy se lo he dicho con palabras. Para mí, darle la vuelta a esta situación, después de este partido en el que yo pensaba que el equipo estaba roto, es gracias y mérito del grupo, de la familia que somos, del vestuario, del liderazgo que tienen muchos jugadores y de la sensación de que han luchado, han sufrido juntos y cada día han demostrado que querían salir de esta situación. Ahora, dependemos de nosotros mismos es muy importante; a falta de ocho jornadas, ser capaces de tener la sartén por el mango".

Opciones de puntuar en el Bernabéu

"Es un poco más difícil, ¿no? Lo que sí está claro es que en el Bernabéu no habrá relajación por nuestra parte. No me creo que nosotros, como equipo, después de Bilbao vayamos a Pamplona y a mí no me gustó la sensación de la primera parte. No creo que ocurra eso en el Bernabéu, porque es un partido que todo el mundo quiere jugar, porque es un partido en el que todo el mundo estará enchufado. Evidentemente, será muy difícil repetir, o sea, ganar y ganar, y ganar en el Bernabéu. En el fútbol nunca puedes descartar nada, pero necesitas tu mejor versión, necesitas una versión menos buena del Madrid y una parte de suerte que siempre hay en estos partidos. Recuerdo el Barça aquí: falla un penalti en el 45'. Todo eso te hace poder seguir vivo en el partido. Y son situaciones que ellos, con poco, te solucionan el partido. Entonces tienes que tener esa pizca de suerte. Pero lo que les he dicho a los jugadores es que sí, lo de cerrar el círculo para mí es lo más importante, porque ellos han conseguido darle la vuelta a una situación. Necesitas que los nuevos vean el ejemplo de Stuani entrenando, de Portu, de David, que vayan haciendo equipo, que vayan sumando, porque el sentimiento de pertenencia solo se consigue de dos formas: una, con mucho tiempo, y otra, ganando. No hay más. Cuando tú pierdes, nadie quiere estar. Y éramos un equipo perdedor. Y aparece Ounahi, aparece Lemar, aparece Axel Witsel, aparecen los fichajes... Y a los equipos perdedores no te quieres subir. Y mucha gente ha remado aquí para conseguir que ahora sea una familia. Por eso se lo he reconocido a ellos y les he dado las gracias, porque a veces, incluso en esos momentos, yo también me quise apartar un poco; cometí ese error. Entonces ahora veo un equipo que, pase lo que pase, estamos juntos y competimos como equipo. Y eso es una bendición para el entrenador, tener al equipo como está ahora. Y ya está. Ojalá podamos puntuar en el Bernabéu. Evidentemente, ellos vienen de una derrota, se juegan la Liga, pero luego, después de nosotros, tienen cinco días para preparar el partido de Múnich. Será difícil, será complicado, será una sorpresa si nosotros conseguimos un resultado positivo".

Valoración de Abel Ruiz

"Ha hecho un partidazo. Es un jugador que tiene ese nivel, es muy inteligente en el juego. Y me alegra que lo haya hecho porque él lo necesitaba. Necesitaba, después de un año en el que no tuvo la sensación de encontrar su juego, y este año, que ha sufrido mucho por las lesiones, poco a poco, trabajando se encuentra mejor y está preparado. Y un jugador que está preparado sin jugar quiere decir que está trabajando muy bien en el día a día. Por eso, en realidad, también por él, el equipo se lo ha dicho, todo el mundo se lo ha dicho, y tengo que reconocer que es un jugador que está trabajando muy bien y se merece lo que le ha pasado hoy".