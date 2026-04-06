Girona 1-0 Villarreal: La permanencia, casi en el bolsillo

El conjunto de Míchel se acerca al objetivo de la salvación tras un partido muy serio donde fueron muy superiores a un Villarreal que nunca se encontró y dejó pasar la ocasión de meter distancia al Atlético de Madrid

El conjunto de Míchel ha conseguido una victoria vital para lograr la permanencia y evitar apuros en las últimas jornadas de Liga. Con 37 puntos, el Girona se coloca nueve sobre el descenso y muy cerca de la frontera de los 41 que le permitiría amarrar virtualmenta la continuidad, una temporada más en Primera división.

Salió el Girona mucho más metido en el partido, posiblemente siendo consciente de que la lucha por evitar el descenso se está apretando y que ellos no quieren verse en esa pelea en las últimas jornadas de LaLiga, aunque el Villarreal es de esos equipos a los que le hace falta muy poco para crear peligro.

Y así lo demostró Mikautadze, sacando un potente disparo en una baldosa que Reis acababa mandando a córner. El plan de Míchel se torcía un poco ya que Vanat tenía que pedir el cambio antes del cuarto de hora por una lesión muscular, entrando por él Abel Ruiz.

Sin Vanat, el goleador gironí fue el defensa del Villarreal

El conjunto local insistía en su ataque por la bada derecha, con Arnau Martínez y Tsygankov haciendo de las suyas. En estas, Abel Ruiz robaba una mala entrega de Veiga a Luiz Junior, ponía el pase atrás pero antes de que llegara un compañero aparecía el luso para remendar su fallo anterior.

Reis mandaba un remata de cabeza por encima de la escuadra y el Girona seguía insistiendo. No lo veía nada claro Marcelino, que se desesperaba en la banda pero iba a ser cuando ya parecía que el partido se iba con empate al descanso cuando el marcador se iba a estrenar.

Provocada por otra buena acción por la banda derecha en la que Arnau Martínez apuraba línea de fondo y ponía el pase atrás buscando un rematador pero iba a ser Pau Navarro, en un intento por cortar el balón, el que lo acabaría introduciendo en su portería para hacerle un favor al Girona. Pero a punto estuvo el Villarreal de empatar también en el descuento, pero Mikautadze no llegaba al peligrosísimo centro raso de Pépé por centímetros...

Tímida reacción amarilla que quedó en nada

Se podría esperar que el Villarreal saliera con otro cara en la segunda parte y así fue, aunque le duró poco. Tuvo una gran ocasión Gerard Moreno tras el centro de Mikautadze pero su remate lo desviaba en boca de gol Vitor Reis. Poco más hubo del conjunto amarillo hasta el final.

El Girona consiguió recuperar pronto el pulso al partido y acabaría teniendo más ocasiones. No las aprovecharon Tsygankov ni Ounahi, dejando con vida a los de Marcelino, que empezó a mover al banquillo buscando la reacción. Blind tapaba otra peligroso disparo de Gerard Moreno y para entonces el partido entraba en los últimos minutos.Quizás muchos vaticinaban un arreón final del conjunto amarillo pero no fue así. El Girona logró contemporizar y no solo hacer que el reloj pasara rápido sino también jugar en campo rival para acabar amarrando los tres puntos importantísimos para la salvación.

- Ficha técnica:

Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón 85'), Vitor Reis, Blind (Francés 75'), Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín (Lemar 75'), Ounahi (Joel Roca 85'); y Vanat (Abel Ruiz 12').

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño (Freeman 70'), Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pépé (Buchanan 70'), Santi Comesaña, Gueye, Alberto Moleiro (Alfon 70'); Gerard y Mikautadze.Gol: 1-0 (46') Pau Navarro, en propia puerta.Árbitro: Adrián Cordero Vega (cántabro). Amonestó a Vitor Reis, Fran Beltrán, Mouriño, Pedraza.

Incidencias: Estadio de Montilivi. 12.008 espectadores.