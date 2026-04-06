Contratiempo para el Girona: Vanat pide el cambio ante el Villarreal y hace saltar las alarmas

El delantero de 24 años notó un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que abandonar el encuentro ante el equipo de Marcelino en el minuto 12. Por ello, Abel Ruiz entró en su lugar, que está ante una gran oportunidad tras una temporada con muy poco protagonismo con Míchel

El encuentro entre el Girona y el Villarreal comenzó con una muy mala noticia para Vanat, ya que tuvo que pedir el cambio en el minuto 12. El delantero del conjunto de Míchel notó un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que no pudo continuar sobre el terreno de juego de Montilivi.

De esta manera, Míchel decidió dar entrada a Abel Ruiz, que está teniendo muy poco protagonismo en esta temporada. No obstante, a falta de conocer la gravedad de la lesión, el Girona recibe un importante contratiempo de cara a la recta final de temporada, dónde cuentan con el objetivo de los 42 puntos, como ha apuntado el técnico madrileño en rueda de prensa en diferentes ocasiones.

Vanat, la mala noticia del Girona en el encuentro contra el Villarreal

Vanat ha dicho basta a los 12 minutos del choque contra el Villarreal de esta noche en Montilivi. La carga de minutos ha podido pesar al delantero del Girona, que venía de disputar una hora en el encuentro ante Suecia, correspondiente a la clasificación al Mundial. Además, el futbolista de 24 años es indiscutible en el once de Míchel, dónde ha disputado 26 partidos de LaLiga EA Sports y dos de Copa del Rey, firmando diez goles y dos asistencias.

En este sentido, Vanat, durante la cita de hoy ante el Villarreal, ha tenido que pedir el cambio en los primeros compases de la primera parte. El jugador del Girona se echó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo, con signos de dolor y haciendo saltar las alarmas en Montilivi, dada la importancia de partidos que tienen los de Míchel de aquí a final de temporada. Tras ello, el técnico madrileño optó por la figura de Abel Ruiz, una de las opciones para la punta de ataque.

Oportunidad de oro para Abel Ruiz en el Girona

Abel Ruiz puede estar ante su gran oportunidad esta temporada en el Girona. El delantero de 26 años apenas ha jugado nueve partidos a lo largo de la presente campaña, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. Por ello y a la espera de que Vanat se someta a pruebas médicas, el jugador del conjunto de Míchel apunta a tener más protagonismo en las ocho próximas y últimas jornadas que tiene el equipo catalán por delante.

El calendario del Girona hasta final de temporada no será nada fácil. Por un lado, los de Míchel deberán visitar el Bernabéu en la siguiente jornada y recibir al Betis en Montilivi, antes de jugar en Mestalla con el Valencia y terminar el mes de abril. Por el resto, el conjunto catalán afrontará mayo y el último tramo del curso con los partidos contra el Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche.