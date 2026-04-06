Marcelino se queda sin excusas: "﻿El Girona fue mejor, hemos estado regulares tirando a flojos"

El técnico del Villarreal se muestra autocrítica tras caer derrotado en Montilivi; "la primera parte es muy, muy, muy mejorable", admite el asturiano

Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, ha comparecido en sala de prensa después de la derrota ante el Girona para analizar así el partido. "Es bastante sencillo el análisis. Hemos jugado un primer tiempo alejados de lo que debemos y podemos. El rival nos ha superado, no ha generado mucho peligro, pero nos ha dominado ampliamente. Nosotros, en las llegadas que tuvimos, no logramos acertar. Paradójicamente, hicimos nuestra mejor jugada en el primer tiempo, una jugada fabulosa, justo después de haber encajado el gol. No tuvimos suerte en ese gol encajado tampoco, pero creo que tienes que hacer en función de lo que puedes. Y nosotros hemos hecho hoy menos de lo que podemos en el primer tiempo. Estoy satisfecho porque hemos cambiado los ritmos de juego, de participación, de intensidad y de disputa. Y eso nos ha permitido jugar en campo contrario muchísimos más minutos. El rival defendió bien, tuvo alguna opción también al contraataque, y recuerdo una de Witsel después de un balón parado. Pero nosotros creo que también las tuvimos, sin haber, a lo mejor, certificado, pero sí que tuvimos dos acciones creo que bastante claras de Gerard. Ellos defendieron muy bien. Y sí me deja satisfecho el segundo tiempo. Creo que, si hubiéramos jugado 90 minutos como esos otros 45, los primeros como los segundos, hubiéramos tenido muchas opciones de lograr un resultado positivo para nosotros", ha explicado para luego tratar otras cuestiones.

Le ha faltado mando y dominio al equipo

"Es una cuestión de ritmos. Si no ganamos duelos, si en el balón dividido el rival llega antes, si somos permisivos en la circulación, entonces eso hace que el rival nos domine, nos hizo muchos cambios de orientación, nos obligaba a recuperar siempre cerca del área. Luego, en las iniciaciones, tuvimos algunas buenas, pero tampoco tuvimos una buena continuidad a medida que iban pasando los minutos, porque iniciamos bien, con una buena acción y una ocasión de un tiro desde el borde del área de George Mikautadze, pero luego nos fuimos dispersando. Y, sobre todo, creo que a nivel ofensivo nuestros jugadores estuvieron alejados de su mejor nivel, como por ejemplo lo demostraron en el partido anterior contra la Real".

El partido de Moleiro y Pépé

"Es una cuestión de que en el fútbol tienes que ganar duelos, tienes que moverte, tienes que tener también la ayuda de los compañeros, que tomen buenas decisiones con balón. Y nosotros empezamos bien, pero luego nos fuimos difuminando. Recuperábamos, perdíamos... No sé, es que en el primer tiempo no me ha gustado nada mi equipo. Entonces no es una cuestión de uno u otro; es la cuestión de 11 jugadores en el terreno de juego, los 10 de campo sobre todo, que hemos estado por debajo a nivel de intensidad. Y si el rival te supera en intensidad, pues tiene el balón más que tú, gana más duelos que tú y te supera. Hemos defendido muy bien el área, muy bien, porque prácticamente no hemos dado ocasiones. Y luego, pues los cuatro defensas y, sobre todo, los dos pivotes han hecho un trabajo inmenso. Pero la fluidez luego se alcanza con la participación de todos los jugadores, a través de la movilidad y luego de tener esa precisión y esa continuación al juego que nos faltó".

Sin minutos de Ayoze

"Viene de una lesión, esta semana ha entrenado con el equipo y he considerado que los dos delanteros que teníamos debían finalizar el partido".

Ocasión perdida para asentarse en la tercera plaza

"Realmente hoy tuvimos una buena oportunidad y creo que lo podíamos haber hecho mejor. Porque el rival juega muy bien, pero también creo que le podíamos haber hecho peligro. Luego el campo estaba fenomenal, fenomenal para jugar al fútbol. Creo que se nos ha ido una buena oportunidad hoy. Si perdemos jugando como en el segundo tiempo, yo creo que hay que siempre darle la enhorabuena al rival. Que, bueno, se la podemos dar igual, porque creo que en líneas generales fue superior. Y en este partido hizo más méritos que nosotros para ganar. Pero nosotros, mirando a nuestro propio equipo, creo que nuestro primer tiempo es muy, muy, muy mejorable. Muy mejorable, tanto a nivel colectivo como individual".

Cuánto duele la derrota

"No, a mí perder me duele siempre igual. No hay una diferencia. Si, por ejemplo, juegas un partido y dices: 'Jolín, hice muchos méritos para ganar y no lo ganas', pues bueno, te duele, pero a la vez te reconforta. Y si haces un partido como hicimos nosotros el primer tiempo de hoy, pues te duele perder. Bueno, perdimos también por un gol que metimos en propia meta, que nos pasó también en Vitoria. Pero tenemos que ser lo suficientemente autoanalíticos y analizar un global, no una acción puntual. Y, en la globalidad del partido, pues creo que el Girona fue mejor, sobre todo en ese primer tiempo, donde nosotros, pues el equipo, no hemos estado regulares, tirando a flojos. Muy diferente a lo que podemos ser a nuestro máximo nivel y a lo que en el partido previo habíamos demostrado. Me duele que hayamos tenido un nivel tan alto en el partido anterior y que hoy no hayamos tenido esa regularidad y ese nivel competitivo. Porque, además, el equipo lo había entrenado muy bien y además el equipo está claro que se esforzó. El esfuerzo y la actitud están fuera de toda duda, porque así son los registros. Pero creo que tenemos capacidad para bastante más. Y, sobre todo, cuando se reúnen dos circunstancias que creo que también son importantes. Una, que el equipo contrario propone el juego; y dos, que el campo está fabuloso".