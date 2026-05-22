Tributo del Villarreal a Marcelino García Toral: un azulejo conmemorativo

El club amarillo homenajeará al técnico asturiano antes y después del partido contra el Atlético de Madrid; primero con el descubrimiento de una baldosa en su honor y después con la merecida despedida en el césped de La Cerámica

El Villarreal ha ofrecido una entrevista a modo de despedida de su entrenador antes de su último partido.Villarreal CF

El Villarreal CF quiere poner el broche de oro a una temporada histórica en una noche que estará cargada de emoción, fútbol y reconocimientos en el Estadio de La Cerámica.

Más allá del partido frente al Atlético de Madrid, el club ha preparado un ambiente especial en el que las despedidas y los homenajes serán protagonistas absolutos, con un nombre propio que acapara gran parte de la atención: Marcelino García Toral.

El tributo eterno: un azulejo conmemorativo

El técnico asturiano, que ha marcado una de las etapas más exitosas del club, será homenajeado antes del encuentro con un gesto muy simbólico. El Villarreal inaugurará un azulejo conmemorativo en el ‘Passeig Groc’, un espacio situado en la fachada de la grada de Tribuna del Estadio de La Cerámica, reservado para las grandes figuras de la historia grogueta, donde su nombre quedará ya para siempre junto al de otras leyendas del club.

El acto tendrá lugar antes del partido, tras la llegada del equipo al estadio, y contará con la presencia del presidente Fernando Roig y del consejero delegado Fernando Roig Negueroles, que acompañarán a Marcelino en el descubrimiento del azulejo.

Este reconocimiento viene a poner justicia a una labor marcada indudablemente por el éxito. Marcelino se marcha como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal y con unos números que han elevado al club a una nueva dimensión: tres clasificaciones para la Liga de Campeones, dos presencias en la Europa League, un ascenso a Primera División y varias semifinales tanto europeas como de Copa del Rey entre sus dos etapas en el banquillo.

Marcelino, eternamente agradecido

En la previa de este homenaje, el propio técnico quiso expresar su emoción y gratitud por el gesto del club. "Me siento eternamente agradecido, es un acto bonito, pero lo más importante es que queda la relación humana. El fútbol desgasta mucho, y mucho más al entrenador, pero el club ha decidido brindarme ese homenaje y estoy muy agradecido".

"Son muchos años y muchos momentos vividos. Con muy buenos resultados, que pudieron ser mejores, pero que yo hubiera firmado tanto en la primera etapa como en la segunda", añadió el entrenador de Careñes.

Una noche para celebrar la Champions

El ambiente que rodea la despedida de Marcelino forma parte de una noche diseñada al milímetro para deleite y recuerdo del aficionado groguet. El Villarreal no solo celebrará su clasificación para la Champions League, sino que también prepara una auténtica fiesta de fin de temporada en la que habrá despedidas importantes como las de Alfonso Pedraza y Dani Parejo, además de otros jugadores que no seguirán vinculados al club.

Todos de amarillo, más homenajes y fuegos artificiales

La entidad ha movilizado a su afición para teñir La Cerámica de amarillo, con reparto de miles de banderas y un llamamiento a llenar el estadio en una cita que mezcla emoción, orgullo y agradecimiento. El objetivo no es solo competir por la tercera plaza de LaLiga, sino convertir el partido en una celebración colectiva del crecimiento del proyecto.

En lo deportivo, el duelo ante el Atlético mantiene aún un componente decisivo: el Villarreal necesita la victoria para superar a su rival y cerrar el campeonato en una histórica tercera posición. El empate no le serviría, lo que añade tensión a una noche ya de por sí marcada por las emociones.

Tras el pitido final, el club ha preparado un segundo acto de celebración sobre el césped con homenajes, reconocimientos y sorpresas variadas para los protagonistas del curso.

Y como cierre, un castillo de fuegos artificiales pondrá el punto final a una velada pensada para combinar fiesta y nostalgia, presente y pasado, despedidas y ambición europea. Será, en definitiva, la última gran noche de La Cerámica esta temporada, una velada en la que el Villarreal quiere honrar a los suyos, despedir una era y mirar al futuro con la Champions como nuevo punto de partida.