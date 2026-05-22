El Villarreal se lanza a por Guido Rodríguez y hace sonar las alarmas en Mestalla

El club amarillo considera que el internacional argentino es una oportunidad de mercado muy interesante puesto que quedará libre tras no fructificar las negociaciones para su renovación con el Valencia

Guido Rodríguez sería otro de los futbolistas que está en la agenda del Villarreal CF.Imago

El Villarreal ha movido ficha en las últimas horas en su planificación de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que gana fuerza es el de Guido Rodríguez. El mediocentro argentino, aún jugador del Valencia CF, se ha convertido en una de las prioridades del 'Submarino' para reforzar la medular en el verano de 2026.

Guido queda libre el 30 de junio

Según adelanta la Cadena SER, el club amarillo ya trabaja en una propuesta formal para incorporar al internacional argentino a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que finalizaría su actual vínculo contractual y quedaría libre.

La operación encaja perfectamente dentro de la estrategia de mercado que viene desarrollando el Villarreal en los últimos años, apostando por futbolistas contrastados con experiencia competitiva y que suponen oportunidades de mercado sin coste de traspaso. Guido reúne todos esos condicionantes.

Oportunidad de mercado que el Villarreal no quiere dejar escapar

En La Cerámica llevan tiempo siguiendo la situación del centrocampista. De hecho, el interés no es nuevo. El futbolista ya estuvo en el radar amarillo durante su etapa en el Real Betis y posteriormente también cuando militaba en el West Ham United.

Ahora, en un escenario contractual favorable y con las negociaciones entre el Valencia y el jugador muy lejos de desbloquearse, el Villarreal considera que puede estar ante una ocasión estratégica para reforzar una posición donde el club va a necesitar movimientos importantes este verano.

Parejo, Thomas Partey, Pape Gueye: salidas potenciales

Y es que el centro del campo groguet apunta a sufrir una remodelación profunda. La salida ya confirmada de Dani Parejo obliga a reconstruir parte de la sala de máquinas y a eso se suma la situación de Thomas Partey, que acaba contrato y cuya continuidad se da por descartada. Además, Pape Gueye se intuye una venta potencial puesto que maneja ofertas suculentas desde Inglaterra e Italia y el club está dispuesto a hacer caja con su venta, por lo que se ve venir otra salida sensible en la medular.

Ahí es donde aparece Guido como un perfil muy valorado por experiencia, equilibrio táctico y conocimiento de LaLiga.

El Valencia no logra acercarse a sus pretensiones

Mientras tanto, en Mestalla crece el pesimismo respecto a su continuidad. El futbolista llegó en enero con un contrato corto de apenas seis meses, una fórmula que facilitó su desembarco tras salir del West Ham y que dejaba abierta una negociación posterior para ampliar su vinculación.

Sin embargo, a día de hoy las posturas económicas siguen estando muy alejadas. El Valencia quiere retener al jugador, pero no alcanza las cifras que exige el campeón del mundo con Argentina. Y ahí es donde aparecen clubes como Villarreal o Betis, además del fuerte interés que sigue existiendo desde México.

El propio Guido nunca ha escondido públicamente su deseo de continuar en Valencia. En una entrevista reciente reconoció sentirse cómodo tanto él como su familia en la ciudad. "A mí me gustaría, sé que al club también. No hay nada que ocultar. El club sé que está contento conmigo y yo estoy contento con el club". Sin embargo, también dejó claro que la situación depende de muchos factores deportivos y económicos.

Guido ya prepara un posible cambio de destino

Mientras las negociaciones siguen abiertas, algunos movimientos alrededor del jugador empiezan a alimentar todavía más las dudas sobre su futuro. Tal y como avanzó À Punt, Guido ya habría iniciado su mudanza de la vivienda en la que reside a las afueras de Valencia. De hecho, durante esta semana se pudo ver un camión retirando muebles y pertenencias del domicilio del futbolista.

Esto no significa necesariamente una ruptura definitiva con el Valencia, porque oficialmente todavía no existe un 'no' a la propuesta de renovación, pero sí refleja que su salida de Mestalla gana cada vez más fuerza.

El Villarreal quiere adelantarse

En el Villarreal son conscientes de que el mercado alrededor de Guido puede acelerarse rápidamente. La posibilidad de jugar Champions League la próxima temporada convierte al 'Submarino' en un destino atractivo tanto deportiva como competitivamente. Y además existe la sensación en La Cerámica de que el club necesita incorporar experiencia inmediata en una plantilla que afrontará un calendario de máxima exigencia.

Por eso el interés ya ha pasado de simple seguimiento a movimientos concretos. El Villarreal quiere posicionarse cuanto antes y tratar de adelantarse a otros pretendientes en una operación que, si termina cerrándose, supondría además un golpe estratégico importante dentro del fútbol español, dando a Guido la posibilidad de seguir en la Comunitat Valenciana.

No es el único jugador en cartera

Junto a Guido, hay otros nombres que suenan con fuerza como alternativas para reforzar al Villarreal:

Luis Milla

Con contrato en vigor con el Getafe hasta 2027, su salida podría producirse este verano si no renueva, ante la posibilidad de partir gratis en 2027. Es un jugador muy completo llamado a dar un salto más en su carrera y el Villarreal puede ofrecerle ese escalafón superior jugando la Champions como líder del centro del campo amarillo.

Antonio Blanco

El cordobés termina contrato con el Alavés y está viviendo sus últimos meses en Mendizorroza. De hecho, ha rechazado varias ofertas de renovación del club babazorro, donde ya admiten que no podrán hacer nada por retenerlo ya que busca una salida a un proyecto de mayor envergadura.

Lovro Majer

El mediocampista croata del Wolfsburgo encaja en ese perfil que tanto gusta en La Cerámica por talento, lectura de juego y capacidad para marcar diferencias entre líneas.

Era una oportunidad de mercado muy atractiva si el Wolfsburgo hubiese descendido, pero logró mantener la categoría en la última jornada de la Bundesliga.

Jefferson Lerma

El Villarreal es uno de los clubes españoles interesados en la situación del centrocampista colombiano, que habría rechazado renovar con el Crystal Palace.

A sus 31 años, Lerma se convertirá en uno de los nombres atractivos del mercado si finalmente queda libre. Y ahí el Villarreal observa atentamente una oportunidad que podría elevar de inmediato el nivel competitivo del centro del campo amarillo.