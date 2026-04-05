Sevilla 1-2 Betis: Se apunta otro derbi y lucha por el título

Los verdiblancos, muy vivos en la lucha por el campeonato, se impusieron en el duelo cainita juvenil con goles de Alberto de Haro y Rubén de Sá ante un Sevilla que llegó a empatar y dispuso de buenas ocasiones

El Betis se impuso esta mañana por 1-2 al Sevilla en el derbi de División de Honor juvenil, el tercero de más relevancia de la rivalidad cainita y disputado en la ciudad deportiva nervionense.

Los verdiblancos, que recientemente levantaron la Copa del Rey, se apuntaron el triunfo con goles de Alberto de Haro y Rubén de Sá a pesar de que afrontaron el duelo con bajas de activos muy importantes al haberse desplazado a Sabadell para ayudar al Betis Deportivo en el choque de esta tarde en su lucha desesperada por eludir el descenso.

Así, Javier Barrero no contaba con Manu González, Masqué, Emmanuel, Rica, Corralejo y José Antonio Morante, lo que no fue óbice para llevarse la victoria y mantener el pulso por el título con el Granada, líder con dos puntos de ventaja sobre los heliopolitanos.

La efectividad bética se impuso en la primer mitad

No obstante, el partido arrancó con un Sevilla impetuoso que avisó primero con un remate al palo de Juanma Pérez, si bien los visitantes no tardaron en tomar el control y adelantarse en el marcador merced a un tanto en el minuto 24' de Alberto de Haro tras mandar a la red una buena combinación entre Enzo y González.

Reaccionaron los sevillistas para gozar de hasta tres ocasiones antes del descanso, con una meritoria intervención de Bruno, si bien se alcanzaría el ecuador con renta para el Betis.

Empate sevillista, ocasión fallada y sentencia verdiblanca

Este prometedor final de la primera parte del Sevilla no tuvo continuidad en la reanudación, pues los verdiblancos volvieron a controlar la situación, pero, curiosamente, fue cuando los nervionenses lograron empatar en el 66' gracias a un contragolpe finalizado por Juanma Pérez, muy activo.

Poco después Naim desperdició una ocasión inmejorable con un remate fuera con todo a favor para adelantar los nervionenses, que pagaron caro este error. Y es que el Betis no perdonó en su réplica, pues Rubén de Sá cazó en el 79' un despeje del meta local para perforar la red del eterno rival y anotar el tanto a la postre definitivo.

No en vano, con 1-2, los intentos finales del Sevilla por empatar fueron en balde y el Betis volvió a ganar el derbi del Grupo IV de División de Honor. Así, con este triunfo, los de Barrero suman 65 puntos, mientras que los nervionenses se quedan cuartos con 51, tres por debajo del Málaga y con dos de renta sobre el Calavera.