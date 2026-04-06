El PSG amenaza al Barcelona: Frenkie de Jong, objetivo prioritario para Luis Enrique

El FC Barcelona podría perder a una de sus grandes estrellas: Frenkie de Jong. El PSG está dispuesto a realizar una gran oferta por el atacante que satisfaga los 70 millones de euros que pide Joan Laporta, por un jugador de interés en los esquemas de Luis Enrique

El momento del FC Barcelona es prácticamente inmejorable en lo deportivo. Con siete puntos de ventaja en el liderato de LaLiga sobre el Real Madrid, el equipo azulgrana encara el tramo final de la temporada con confianza, con una importante eliminatoria de cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Sin embargo, en los despachos empieza a tomar forma un posible frente abierto con uno de sus futbolistas más importantes.

El protagonista es Frenkie de Jong, cuyo regreso tras lesión es visto como un refuerzo clave para el equipo, pero también como una oportunidad de mercado para otros grandes clubes europeos.

El PSG se mueve por De Jong

Según Sports Illustrated, el Paris Saint-Germain ha puesto el foco en el centrocampista neerlandés como uno de sus grandes objetivos para el próximo mercado.

El club parisino busca reforzar su medular con un perfil que aporte control, ritmo y equilibrio, cualidades que definen el juego de De Jong y que encajan perfectamente en el sistema de Luis Enrique.

No sería la primera vez que el PSG pesca en el Barça, una dinámica que en los últimos años ha dejado salidas muy sensibles para el conjunto azulgrana, como el famoso ‘caso Neymar’.

Una pieza clave para Flick

En el plano deportivo, De Jong está llamado a ser uno de los nombres propios del tramo final de temporada. Su entendimiento con Pedri es uno de los pilares sobre los que se sostiene el juego del equipo.

Hansi Flick confía en su regreso como un ‘fichaje interno’ para afrontar las semanas decisivas, especialmente en una zona del campo donde el equilibrio será determinante.

Un contexto que genera dudas

Pese a su importancia, la situación de De Jong no ha sido del todo estable esta temporada. Antes de su lesión, el neerlandés había recibido críticas por su irregularidad y por no asumir un mayor liderazgo dentro del equipo.

Además, durante su ausencia, otros jugadores, como Marc Bernal, han aprovechado la oportunidad para consolidarse en el once, lo que podría generar un nuevo escenario de cara al futuro.

El Barça, sin intención de negociar

A nivel contractual, el centrocampista tiene vínculo hasta 2029, lo que sitúa al FC Barcelona en una posición de fuerza. El club no contempla su salida y lo considera una pieza estructural del proyecto, especialmente en un momento de transición donde jugadores jóvenes necesitan referentes consolidados.

Aun así, De Telegraaf indica que el club azulgrana podría dejarlo marchar por 70 millones de euros, mientras que la oferta parisina sería de entre 45 y 55 millones contando fijos y variables. Con el poder de negociación de Al-Khelaïfi, se espera un verano movido en las oficinas del Camp Nou.

De momento queda esperar al mercado estival y, previsiblemente, a después de un Mundial donde De Jong tendrá un papel importante con la Selección neerlandesa, antes de negociar una salida final.