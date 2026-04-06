El PSG asesta otro golpe al Barça adelantándose a un fichaje hecho

El club parisino entra en acción a última hora y echa sus redes sobre Aboubacar Maiga, un joven talento maliense al que el Barça ya tenía prácticamente cerrado a la espera de culminar su fichaje

La batalla eterna entre FC Barcelona y PSG por hacerse con las promesas más interesantes del mercado abre un nuevo capítulo con un jovencísimo jugador maliense de 16 años llamado Aboubacar Maiga.

El club azulgrana, experto en estas lides y especializado en la contratación del más incipiente talento, sobre todo en épocas de vacas flacas en las que las inversiones han de ser mínimas, tiene una importante fuente de inspiración en el mercado africano.

En este contexto, la dirección deportiva azulgrana ha ido incorporando a numerosas promesas del continente negro, una serie de jugadores que han poblado sus categorías inferiores aportando un mayor o menor rendimiento en sus filiales, aunque normalmente siempre han sido jugadores que han debido buscar futuros lejos de Barcelona en su madurez futbolística.

La cantera africana del Barça

La Masia cuenta con una fuerte presencia de chicos de origen africano, destacando promesas como el atacante gambiano Ebrima Tunkara (15 años) o el extremo maliense Ibrahim Diarra (18 años, fichado de Africa Foot). Otros jugadores clave en el filial son los senegaleses Mamadou Mbacke y Mikayil Faye, junto con los nuevos refuerzos ghaneses David Oduro y Aziz Issah.

Esta política de rearme patentada por el Barça ha encontrado una fiel imitación en el PSG. Con el 'caso Xavi Simons' todavía escociendo en Barcelona después de que el PSG se llevase a su joven perla en 2019 sin dejar ni un euro en las arcas culés, el club comandado por Luis Enrique ha decidido volver a peinar el mercado desde abajo para comenzar a prestar atención a las prolíficas canteras africanas.

De esta forma, y después de llevarse en enero de 2026 a Dro Fernández, una de las más importantes promesas de La Masia tras pagar alrededor de 8 millones de euros y firmarlo hasta 2030, el siguiente 'hurto' parisino será probablemente Aboubacar Maiga.

Este joven centrocampista ofensivo de 16 años, producto de la Academia Africa Foot que ya viene destacando en las selecciones inferiores de su país, lo tenía todo prácticamente encarrilado para engrosar las categorías inferiores barcelonistas tras pasar unos días en la Ciudad Deportiva participando en numerosos entrenamientos a modo de prueba.

Sin embargo, durante su lógica espera hasta la mayoría de edad para que el Barça pudiese hacer efectivo su fichaje de acuerdo a la normativa vigente, la sorpresa ha saltado cuando se ha visto al jugador directamente en París.

El maliense se ha vestido la elástica del PSG para participar en el torneo Olympia Future Cup que durante todo el fin de semana se disputó en las instalaciones del Ajax. Este 'ensayo' se ha convertido en un examen para evaluar su nivel y, de haberlo aprobado, el PSG tiene la total intención de cerrar un acuerdo para asegurarse su llegada cuando cumpla la mayoría de edad.