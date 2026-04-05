Alarma en el Barcelona con Bernal y alivio con Araújo antes de la Champions

El FC Barcelona ha vivido horas de incertidumbre tras el partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con dos sustos físicos que han encendido las alarmas a pocos días de la Champions. Marc Bernal y Ronald Araújo tuvieron que abandonar el césped, aunque las pruebas médicas han confirmado diagnósticos muy diferentes que condicionan los planes de Hansi Flick

El encuentro en el Metropolitano dejó más que tres puntos para el FC Barcelona. Las molestias de dos jugadores clave obligaron a actuar rápidamente al cuerpo médico, especialmente por la cercanía de la eliminatoria de cuartos de final de Champions League ante, también, el Atlético de Madrid.

En el caso de Marc Bernal, las noticias no han sido positivas. El centrocampista sufre un esguince de tobillo alto de primer grado que le obligará a parar alrededor de diez días, perdiéndose varios encuentros importantes.

Bernal, baja sensible en el peor momento

El canterano azulgrana no podrá estar en la ida de los cuartos de final de la Champions ni en el derbi en LaLiga ante el Espanyol, un contratiempo importante teniendo en cuenta su crecimiento en el equipo en las últimas semanas.

Bernal había ganado protagonismo en el esquema de Flick, especialmente tras la baja de Frenkie de Jong, consolidándose como una pieza cada vez más importante en la medular. Su ausencia obliga ahora al técnico alemán a reconfigurar el centro del campo en un momento crítico.

El centrocampista ya arrastraba molestias tras el parón internacional con la selección sub-21, lo que llevó al cuerpo técnico a reservarlo inicialmente. Sin embargo, tuvo que entrar antes del descanso, agravando su situación.

Araújo, del susto al alivio

Muy distinta es la situación de Ronald Araújo. El central uruguayo también encendió las alarmas al retirarse en el minuto 40, pero las pruebas han descartado cualquier lesión.

Araújo sufre únicamente una sobrecarga muscular, fruto de la acumulación de minutos y viajes tras el parón internacional. El defensa disputó recientemente partidos con Uruguay, lo que explica el desgaste físico.

El diagnóstico supone un alivio enorme para el Barça, ya que el capitán estará disponible para el duelo de Champions, una cita clave en las aspiraciones del equipo.

Flick, obligado a reajustar su plan

El partido en el Metropolitano dejó en evidencia la exigencia física del calendario. Flick se vio obligado a modificar su planteamiento sobre la marcha, utilizando a Bernal antes de lo previsto y reorganizando la defensa tras la salida de Araújo.

Estas situaciones reflejan la fragilidad del equipo en ciertas posiciones, especialmente en un tramo donde las rotaciones y la gestión física serán determinantes.

El Barça mira ya a la Champions

Con Bernal descartado y Araújo disponible, el FC Barcelona centra ahora su atención en la eliminatoria europea ante el Atlético de Madrid.

La evolución de Bernal marcará su posible presencia en la vuelta, mientras que Araújo apunta a liderar la defensa en uno de los partidos más importantes de la temporada.