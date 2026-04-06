Ya es oficial el adiós de Bernardo Silva del Manchester City

Pep Lijnders, segundo de Guardiola, confirma abiertamente la marcha del centrocampista portugués en rueda de prensa

Podría resultar un secreto a voces, pero ha sido la primera vez que una fuente completamente oficial desvela el adiós definitivo de Bernardo Silva del Manchester City. No hay comunicado del club ni del jugador todavía, pero Pep Lijnders, segundo de Pep Guardiola, ha comunicado abiertamente la marcha del portugués.

El técnico holandés ha asumido la marcha de Bernardo Silva en una espiral de elogios hacia su todavía jugador, pero revelando abiertamente que está afrontando sus últimas semanas como futbolista del Manchester City.

"Toda buena historia llega a su fin y espero que disfrute de los últimos meses, porque son solo seis semanas y ojalá tenga una buena despedida; también merece toda esa atención", declaró en rueda de prensa Lijnders.

La mano derecha de Guardiola asume de esta forma su adiós y abre de nuevo las especulaciones con respecto al destino inminente de Bernardo, uno de los futbolistas más codiciados del mercado cuyo futuro se ha vinculado en varias ocasiones al FC Barcelona.

"Bernardo Silva es único: la manera en que controla los partidos, la manera en que se mueve, la manera en que recibe, la manera en que lidera, la manera en que ve las soluciones… todas esas cosas. Será difícil porque, cuando él no juegue, se verá cuánto se le echa de menos, y eso es solo un partido. Imagina toda la temporada", reconoció el técnico neerlandés.

Una despedida que era de esperar

Aunque era un adiós que se veía venir, no ha sido hasta ahora cuando se ha resuelto por fin el enigma, aunque es evidente que había pistas suficientes encima de la mesa. No en vano, el luso se reunió recientemente con los directivos del City para comunicarles su decisión de abandonar el club a la finalización de la temporada 25/26.

De hecho, el propio Bernardo también deslizó en alguna ocasión su despedida insinuando que ya le apetece un cambio de aires. "No digo que no me guste estar aquí, pero culturalmente Mánchester no se corresponde con el ideal que tengo para mi vida", comentó el protagonista al respecto.

De esta forma, Bernardo Silva finalizará contrato con el City -el cual expira en junio de 2026-, y quedará libre para poder fichar por cualquier club. Lo hará con 31 años y siendo uno de los jugadores más deseados del panorama futbolístico.

El Barça, impasible por ahora

Pese a que su futuro siempre ha estado relacionado con el Barça, el club azulgrana se mantiene por el momento indiferente total ante esta nueva situación confirmada. Todo apunta a que el interés se ha desvanecido a lo largo del último año y que las prioridades en el Camp Nou ahora mismo son otras.

Así las cosas, el portugués valora ahora sus alternativas y va a tener donde elegir ya que todavía pretende firmar un contrato de números altos para jugar en un club de primer nivel. Como opción romántica todavía se le plantea el Benfica, el club en el que creció, por mirar irremediablemente a su tierra, aunque todo apunta a que tendrá mejores propuestas.