Así será la lista de De la Fuente: 20 jugadores seguros y 16 disputándose las seis plazas restantes

El seleccionador debe resolver dudas con el tercer portero, dos de los centrales, completar el centro del campo tras la lesión de Fermín y elegir un sexto atacante; Joan García, Marc Pubill, Gavi y Moleiro apuntan a ser las grandes novedades en una lista que mantendrá la columna vertebral del equipo campeón de la Eurocopa

Luis de la Fuente desvelará este lunes 25 de mayo la lista de los 26 convocados para el Mundial. Imago

Luis de la Fuente desvelará este lunes a las 12:30 horas la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial. El seleccionador tiene prácticamente decidido el bloque que viajará, pero todavía quedan varias incógnitas por resolver. De los 26, hay una veintena de futbolistas que tienen prácticamente garantizada su presencia en la gran cita, pero hay dudas para terminar de conformar la convocatoria, especialmente en la portería, en el centro de la defensa y en algunas plazas concretas del centro del campo y el ataque.

La lesión de Fermín López ha trastocado inevitablemente los planes del entrenador riojano en el último momento. El centrocampista del Barcelona apuntaba a ser uno de los fijos en la convocatoria y su ausencia ha abierto una puerta inesperada para otros nombres que peleaban por entrar.

Con la base de la Eurocopa intacta, el seleccionador de Haro tiene decidido a mantener la columna vertebral del equipo campeón, y aunque siempre se pueden esperar sorpresas inesperadas, así está la situación a pocas horas de conocerse la convocatoria:

PORTEROS

Seguros (2)

- Unai Simón

- David Raya

Estos dos guardametas son intocables para Luis de la Fuente. El meta del Athletic sigue siendo de su máxima confianza, mientras que David Raya ha mantenido un gran nivel competitivo durante toda la temporada con el Arsenal, por lo que entra seguro como segundo cancerbero por méritos propios.

En duda (1 plaza)

- Joan García

- Álex Remiro

Aquí aparece una de las grandes decisiones. Joan García viene empujando con fuerza desde hace meses y estuvo muy cerca de entrar ya en la última convocatoria, aunque una lesión se lo impidió. Remiro, habitual en sus listas, parece que puede perder la batalla con el catalán a las puertas del Mundial. El riojano ya ha adelantado que solo viajarán tres porteros, por lo que deberá entre uno de ellos para completar su nómina. Está por ver si apuesta por la continuidad o por renovar la jerarquía bajo palos.

DEFENSAS

Seguros (6)

- Pedro Porro

- Marcos Llorente

- Marc Cucurella

- Alejandro Grimaldo

- Pau Cubarsí

- Aymeric Laporte

Los laterales parecen completamente definidos. Porro y Marcos Llorente ocuparán el carril derecho, mientras que Cucurella y Grimaldo harán lo propio en la izquierda. En el eje, Cubarsí y Laporte aparecen como los centrales más asentados.

En duda (2 plazas)

- Robin Le Normand

- Dani Vivian

- Dean Huijsen

- Cristhian Mosquera

- Eric García

- Marc Pubill

Es probablemente la línea con más competencia y donde se espera alguna que otra decepción puesto que todo apunta a que De la Fuente tendrá elegirá a solo dos entre seis candidatos. Le Normand y Vivian partirían con ventaja por experiencia y continuidad, pero no lo tienen en absoluto en la mano. La lista de candidatos es interesante puesto que no se puede desdeñar la aportación de Dean Huijsen, el único madridista con opciones para la 'Roja', ni tampoco obviar a Mosquera y su imponente altura en su fantástica temporada en el Arsenal.

Además, Eric García llega tras completar posiblemente la mejor temporada de su carrera y es un jugador de lo más polivalente que rinde bien en cualquier posición, ya sea de lateral, como central e incluso como mediocentro. El colchonero Marc Pubill es un reclamo generalizado y que ha entrado con fuerza en las conversaciones del seleccionador pese a que todavía no ha sido nunca internacional. La apuesta es que tanto Eric como Pubill podrían estrenarse en una gran cita.

CENTROCAMPISTAS

Seguros (6)

- Rodri

- Martín Zubimendi

- Pedri

- Fabián Ruiz

- Dani Olmo

- Mikel Merino

La sala de máquinas es prácticamente inamovible. Rodri seguirá siendo el gran líder del equipo pese a no haber recuperado todavía su mejor versión tras la lesión de rodilla sufrida el pasado año. Zubimendi también estará dentro pese a haber perdido protagonismo en el tramo final de temporada. Pedri, Fabián y Dani Olmo continúan siendo piezas estructurales para el seleccionador, mientras que Mikel Merino ha regresado a tiempo después de superar sus problemas físicos y además es uno de los favoritos del seleccionador.

En duda (2 plazas)

- Gavi

- Pablo Fornals

- Álex Baena

- Carlos Soler

La lesión de Fermín ha provocado el gran debate de la lista. El principal beneficiado puede ser Gavi. El seleccionador nunca ha escondido su debilidad por el centrocampista del Barcelona y considera que su regreso puede aportar energía y competitividad a un grupo que le conoce perfectamente. Se da por hecho que una de las dos plazas en duda sea suya.

Por detrás aparecen Fornals, después de una temporada sobresaliente con el Betis; Carlos Soler, que volvió a entrar en marzo; y un Álex Baena que, pese a no haber brillado tanto este curso, sigue teniendo peso dentro del grupo y experiencia internacional.

DELANTEROS

Seguros (5)

- Lamine Yamal

- Nico Williams

- Mikel Oyarzabal

- Borja Iglesias

- Ferran Torres

Aunque Lamine y Nico arrastran problemas físicos, Luis de la Fuente les esperará hasta el final y ambos son fundamentales dentro del proyecto y estarán en la lista incluso aunque no puedan llegar al cien por cien al debut.

En duda (1 plaza)

- Víctor Muñoz

- Alberto Moleiro

- Ander Barrenetxea

- Yeremy Pino

La última incógnita parece estar en el extremo izquierdo. La lesión de Ander Barrenetxea abre otra incógnita porque no es seguro que el donostiarra llegue a tiempo y ahí aparecen dos nombres. Víctor Muñoz, que también llegaría condicionado físicamente, aunque podría recuperarse a tiempo. Mientras, Alberto Moleiro se ha convertido en la posible sorpresa de la convocatoria tras firmar una gran temporada en el Villarreal, con diez goles y seis asistencias.

No hay que olvidar tampoco a Yeremy Pino, un jugador muy del gusto del seleccionador que entró en la última convocatoria de marzo.

De esta forma, la lista tiene a 20 futbolistas con el billete asegurado y a 16 jugadores pugnando por las seis plazas restantes. Luis de la Fuente desvelará el gran misterio este lunes en Madrid. Y aunque muchas piezas parecen definidas desde hace semanas, todavía quedan varias decisiones importantes para completar los 26 nombres que buscarán otro gran título para la selección española.