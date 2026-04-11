Bordalás mantiene la duda con su renovación: "Ahora mismo no es lo que me preocupa"

El técnico del Getafe, que acaba contrato a final de temporada, no quiso 'mojarse' en torno a su continuidad en el club. Por otro lado, el alicantino valoró al visita al Levante en el Ciutat de Valencia

El Getafe afronta mañana el partido ante el Levante en el Ciutat de Valencia, en el encuentro que cerrará la jornada 31 de LaLiga EASports. Por ello, Bordalás atendió a los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar el choque frente a los de Luis Castro, que llegan con necesidades reales de conseguir los tres puntos.

De esta manera, Bordalás habló sobre el partido que espera y cómo ve a su equipo de cara al final de temporada. Por otro lado, el entrenador del Getafe fue preguntado por su renovación, ya que acaba contrato en junio y sus sensaciones con el fichaje de Martín Satriano, que está siendo uno de los más destacados en esta segunda parte de la campaña.

Bordalas explica el partido que espera en el Ciutat de Valencia

En este sentido, Bordalás apuntó sus sensaciones de cara al encuentro contra el Levante: "Sabemos el tipo de partido que nos espera el próximo lunes contra el Levante: un partido complicado, un partido que hay que competir al máximo nivel. Pero al equipo lo veo bien, lo veo mentalizado, lo veo con ilusión, han trabajado bien".

Por ello, Bordalás explicó que "estamos esperando este partido con la máxima ilusión, sabiendo que enfrente vamos a tener un gran Levante, que ha mejorado mucho en las últimas semanas, a pesar de no haber cosechado un buen resultado en Anoeta, pero que está haciendo las cosas muy bien y que va a competir al máximo nivel, no tenemos ninguna duda".

Bordalás, sobre las necesidades del Levante en LaLiga

Además, Bordalás reconoció las necesidades del Levante en LaLiga: "Somos conscientes de que el Levante se está jugando muchísimo. Todos, en este momento del campeonato, tenemos mucho en juego y nosotros queremos seguir en buena línea, queremos seguir compitiendo al máximo, sin desviarnos del foco del partido porque ellos se están jugando el descenso en estos momentos.

"Siguen en descenso, pero están cerca de los puestos que dan la salvación y, para ellos, nuevamente va a ser una final, y nosotros tenemos que afrontarlo con el máximo interés, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar".

Bordalás se pronuncia por su futuro

Sobre si está pensando en su renovación, Bordalás respondió que "no, ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en el partido contra el Levante, porque, sinceramente, todavía no hemos hecho nada, no hemos conseguido ese primer objetivo de manera matemática y el equipo va a seguir trabajando día a día para seguir creciendo, para seguir mejorando, para sumar el mayor número de puntos y conseguir ese primer objetivo".

Por ello, el entrenador del Getafe afirmó lo siguiente: "Ya veremos lo que nos depara el futuro. Ahora mismo no es lo que me preocupa, sino que lo que me preocupa es el día a día, es el partido del próximo lunes, que, como les he dicho a los compañeros al principio".

Bordalás y el fichaje de Martín Satriano

Por último, Bordalás valoró el fichaje de Martín Satriano: "Está claro que es un gran fichaje porque el chico ha venido con una gran ilusión, es un gran futbolista, nos está ayudando mucho y yo le auguro un gran futuro. Está entendiendo el juego, se ha adaptado muy rápido a LaLiga española y al equipo y, bueno, es un jugador muy, muy competitivo, lo que les comentaba a los compañeros".

El técnico del Getafe concluyó apuntando que "es un típico jugador uruguayo también, como le pasa a Mauro Arambarri, que quiere ganar, que tiene una mentalidad ganadora, que compite al más alto nivel y ojalá siga teniendo el rendimiento que está teniendo y nos pueda ayudar aquí a final de temporada, pero creo que es una gran inversión y un jugador con un gran futuro".