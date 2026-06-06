El Racing reconoce negociaciones para el fichaje de Peque: "El Sevilla no lo va a regalar"

"Es de los nuestros", asegura Manolo Higuera sobre la predisposición a volver del menudo atacante catalán, que el pasado lunes estuvo hablando del tema con el presidente y con el entrenador, José Alberto López

La historia de Gerard Fernández 'Peque' es bastante curiosa. Llegó hace en el verano de 2024 a un Sevilla FC que no tenía dinero ni gol, pero que convirtió al catalán en su fichaje más caro de la 24/25 abonando cuatro millones de euros al Racing Club de Santander por un jugador que venía de ganar el Trofeo Zarra al máximo realizador nacional en LaLiga Hypermotion y que ahora podría regresar al cuadro cántabro cansado de su ostracismo en Nervión. El presidente blanquiverde, Manolo Higuera, ha reconocido que están intentando repatriarle con motivo del ascenso a LaLiga EA Sports; pero ha precisado que no será nada sencillo.

Peque, sin continuidad en dos años en el Sevilla con cuatro entrenadores diferentes

Después de sus 19 goles y tres asistencias con el Racing en la 23/24, Víctor Orta apostó por su fichaje; pero el entonces entrenador sevillista, Xavier García Pimienta, no contó en absoluto con Peque. Aunque Joaquín Caparrós sí le dio minutos en su etapa como interino en la recta final de la 24/25, en el pasado mercado estival de fichajes se daba por segura su salida hasta que Matías Almeyda le vio entrenar en pretemporada y se dio cuenta de que, con poco que hiciese, sería de lo mejorcito de una plantilla cogida con pinzas.

Sin embargo, con el argentino no encontró continuidad y con Luis García Plaza, tampoco. Tanto es así que al final ha acabado jugando menos en esta 25/26 que en su primera campaña en el Sevilla FC. Este curso lo termina con 28 encuentros oficiales (14 de titular) y 1.148 minutos en los que ha anotado tres goles y ha dado dos asistencias; mientras que en la 24/25 disputó 29 partidos oficiales (14 de titular) y 1.264', con un tanto marcado y otro regalado. Tiene contrato en vigor hasta 2028 y Transfermarkt le da un valor de mercado de tres millones de euros en su última actualización.

El presidente y el entrenador del Racing tantean a Peque: "Es de los nuestros, pero..."

En este contexto, en Santander ha causado mucha expectación mediática a algunos 'Me gusta' que la pareja sentimental de Peque ha dado en las últimas semanas a post que reclaman su vuelta al Racing. La posibilidad, que el jugador ve con muy buenos ojos según medios locales, ha abandonado este fin de semana el terreno de la especulación después de que Manolo Higuera lo confirmase en su asistencia a un acto de la Cadena SER.

El presidente racinguista ha reconocido que no sólo tiene apalabrado ya el retorno de Sergio Canales -agente libre tras terminar contrato con el CF Monterrey mexicano-, sino que también trabaja en conseguir las vueltas de otro hijo pródigo como Peque Fernández (Sevilla FC) y ha desmentido que en esa labora también entre Pablo Torre, mediapunta vendido al FC Barcelona por seis millones y traspasado el pasado verano al RCD Mallorca por cinco.

"No, con Pablo Torre no ha habido ningún contacto. El lunes sí estuvimos hablamos José Alberto (el entrenador del Racing) y yo con Peque. Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla FC y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado", ha explicado Manolo Higuera, dejando ver entre líneas que el futbolista a priori estaría encantado de dar el paso si los clubes llegan a un acuerdo económico. "Vamos a tener un equipazo, los futbolistas quieren venir al Racing. Vamos a ser el presupuesto más bajo de la categoría y el objetivo es obrar el milagro de la salvación, pero hay futbolistas interesantes que quieren venir", añadió Higuera.