Castellón - Almería, en directo el partido de la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera División

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro entre los de Pablo Hernández y los de Rubi en el Estadio Municipal de Castalia, correspondiente al primer encuentro de esta semifinal de playoff de ascenso a LaLiga EA Sports

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Castellón y Almería, correspondiente a la ida de semifinales de los playoff de ascenso a Primera División.

El Castellón ha recordado que el partido contra el Almería ha sido declarado de "Alto Riesgo"

Castellón y Almería se citan en el día de hoy en el Estadio Municipal de Castalia. Los de Pablo Hernández y los de Rubi miden sus fuerzas en la ida de semifinales de playoff de ascenso a Primera División. Los albinegros tienen la primera oportunidad para dar un importante salto antes de disputarse la vuelta en el feudo andaluz, que será el próximo martes a las 21:00 horas.

Por otro lado, Luis Bestard será el colegiado del partido, que estará acompañado de Raúl Martín González, en el VAR. El Castellón llega a este encuentro tras acabar la temporada en LaLiga Hypermotion en la sexta posición con 72 puntos. Por su parte, el Almería terminó tercero clasificado en la tabla con 74, en una última jornada del campeonato que decidió qué cuatro equipos disputaban estas eliminatorias para aspirar al ascenso a Primera.

El Castellón cierra una temporada notable y afronta el playoff sin Cipenga, Mabil ni Mellot

El Castellón puso punto y final a la temporada tras sumar 20 victorias, 12 empates y 10 derrotas en 42 partidos. Además, los de Pablo Hernández vienen de terminar la campaña con dos victorias consecutivas, frente a Eibar y Huesca, además de firmar tan solo cuatro derrotas en lo que llevamos de año. Esto le hizo a los albinegros mantenerse en la parte alta de la clasificación, aunque hayan terminado empatados a puntos con el Burgos.

Además, el Castellón pierde para estas dos citas a Brian Cipenga, ya que está concentrado con República Democrática del Congo para disputar el Mundial 2026. El centrocampista ha sido un fijo para Pablo Hernández a lo largo de la temporada, consiguiendo anotar seis goles y nueve asistencias esta temporada. Además, el técnico tampoco podrá contar con Mabil Awer y Jeremy Mellot, concentrados con Australia y lesionado, respectivamente.

Por ello, Pablo Hernández deberá probar soluciones de urgencia y de tal importancia para llevarse un buen resultado al partido de vuelta en Almería. Cabe recordar que ambos equipos se vieron las caras el pasado dos de abril en el Estadio Municipal de Castalia, con victoria para el Castellón gracias a los goles de Ronaldo y Pablo Santiago. De esta manera, los andaluces pueden llegar con ganas de revancha.

El Almería llega tercero y en plena forma a Castalia, con solo Horta fuera por lesión

Por su parte, el Almería, que podría recibir un ingreso por Luis Suárez, llega al partido contra el Castellón tras acabar en la tercera posición de LaLiga Hypermotion. 22 victorias, ocho empates y 12 derrotas a lo largo de la temporada han registrado los de Rubi, que han firmado 29 goles a su favor y 33 en contra. Además, vienen de ganar la última jornada del campeonato doméstico.

El Almería, por su parte, no sufrirá el virus fifa del Castellón, ya que solo tiene de baja a Andre Horta, que se lesionó en el encuentro contra el Real Sporting del pasado 24 de mayo. Por ello, Rubi podrá alinear a sus mejores jugadores para visitar el Estadio Municipal de Castalia, que ofrecerá un lleno absoluto para presenciar uno de los partidos más decisivos de la temporada en Segunda División.

Por último, cabe recordar que el Castellón - Almería ha sido declarado partido de alto riesgo. Por ello, desde el conjunto local en el día de hoy han recomendado acudir con antelación y que las entradas deben ser nominales, por lo que se solicitará el DNI para su entrada al Estadio Municipal de Castalia.