Pablo Hernández, técnico del Castellón, muy claro: "Me voy con la sensación de que merecíamos ganar"

El técnico del Castellón, por su parte, atendió a los medios de comunicación en sala de prensa para valorar el empate frente al Almería. Los locales en el día de hoy perdonaron el hecho de ponerse con ventaja en la eliminatoria

El Castellón no pudo pasar del empate en el encuentro contra el Almería. Los de Pablo Hernández fueron mejores, llegando a registrar hasta 15 remates pero la eficacia de cara a la portería de Andrés Fernández terminó siendo decisiva. De esta manera, el técnico valenciano compareció en rueda de prensa para valorar sus sensaciones sobre esta primera parte de la eliminatoria, que se decidirá el próximo martes nueve de junio.

El Castellón pecó de acierto en los últimos metros. Pese a tener el dominio total del partido contra el Almería, dónde registraron un 61% de posesión a su favor, los de Pablo Hernández se encontraron con la fortaleza de los de Rubi en defensa. Por ello, ambos conjuntos pondrán el foco en el choque del UD Almería Stadium, que dictará sentencia sobre el club que se clasifica a la final del playoff de ascenso a Primera División.

Pablo Hernández: "En acciones de peligro hemos sido superiores"

Por un lado, Pablo Hernández ofreció una valoración del encuentro: "La primera parte, donde hemos conseguido el gol en los últimos minutos, hemos merecido estar por delante mucho antes. En la segunda parte nos ha costado más, pero en acciones de peligro hemos sido superiores. Este equipo vive de su talento".

El técnico del Castellón afirmó contundentemente que se va "con la sensación de que merecíamos ganar, llevarnos una ventaja de aquí. Este equipo ha competido muy bien, se ha dejado la vida, ha dominado durante gran parte del partido a un rival como el Almería".

Pablo Hernández lo tiene claro: "Tenemos el martes que hacer lo mismo que hoy"

: "Por una parte orgulloso de que el equipo sea capaz de imponer su juego y su estilo ante un rival como el Almería. Si no tienes ese acierto de cara al gol puede pasar esto, ellos necesitan media ocasión para hacerte un gol. Orgulloso del partido. Tenemos que intentar ir a Almería con la misma mentalidad, con un poquito más de acierto que es lo que nos ha faltado".

Sobre los cambios, el técnico del Castellón comentó que "han dado frescura al equipo, en la segunda parte nos estaba costando un poquito más. Te diría que no solo al Eibar, en muchos partidos de la temporada. Si no tienes acierto se te escapan los partidos. Al equipo hoy no se le puede poner ningún pero, los chicos han sido muy superiores a un rival como el Almería. Tenemos el martes que hacer lo mismo que hoy".

Pablo Hernández: "Físicamente estos chicos sobre el partido de vuelta"

Por otra parte, tras el empate ante el Almería, Pablo Hernández elogió el trabajo de su equipo: "Creo que es para estar orgulloso del partido que ha hecho el equipo. El Almería ofensivamente casi el 50% de sus goles venían de transiciones, creo que no hemos sufrido ninguna. Ante un rival así es lo que necesitamos. El martes hay que seguir haciéndolo. Ganar que es lo único que nos sirve".

El técnico del Castellón, que habló en rueda de prensa como Rubi, comentó los once que eligió para el partido de hoy: "Pensaba que era lo mejor contra ellos, me esperaba eso metiendo a Morci por banda izquierda. Sabía que ellos podían buscar eso, de ahí el cambio táctico. Aquí todos están trabajando para jugar, muchos se merecen jugar y no lo hacen de inicio".

Por último, Pablo Hernández dejó un mensaje sobre el partido de vuelta: "Ahora cansados del partido, pero hemos demostrado que físicamente estos chicos van como aviones. Cada partido dan el máximo, de alta intensidad creo que somos el equipo que más metros hace. Es lo que nos hace poder jugar de esta manera. Desde ahora ya están los chicos fuera, recuperando, corriendo y a intentar llegar lo mejor posible el martes".