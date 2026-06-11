Las alternativas del Elche a García Pimienta para el banquillo

El conjunto ilicitano busca entrenador tras la salida de Eder Sarabia, donde el técnico catalán es el favorito, pero Heinze, Raúl, Pablo Hernández y Santi Denia aparecen en la recámara para ocupar el banquillo de Primera división

El Elche CF no quiere equivocarse con el relevo de Eder Sarabia. Después de lograr una permanencia de mucho mérito en LaLiga, el club ilicitano busca entrenador para una temporada en la que el objetivo ya no será solo resistir, sino consolidar el proyecto en Primera división.

García Pimienta continúa como el nombre mejor colocado, pero no es la única opción. Según informa Cristian Egea en COPE Elche, la entidad también tiene sobre la mesa a Gabriel Heinze, Raúl González Blanco, Pablo Hernández y Santi Denia por si la vía del técnico catalán no termina de cerrarse.

García Pimienta sigue en cabeza para suceder a Eder Sarabia

La salida de Eder Sarabia cambió por completo el verano del Elche. El técnico vasco tenía contrato, venía de ascender al equipo y acababa de salvarlo en Primera, pero decidió parar. Su marcha obliga al club a encontrar un entrenador que no rompa todo lo construido.

Ahí aparece García Pimienta. El exentrenador de Las Palmas y Sevilla encaja por idea de juego, manejo de balón y gusto por construir desde atrás. Su perfil mantiene cierta continuidad con la etapa de Sarabia, aunque con una experiencia más amplia en banquillos de Primera.

Gabriel Heinze conecta al Elche con el Arsenal de Mikel Arteta

El nombre de Gabriel Heinze introduce una lectura muy distinta. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal, un entorno de máximo nivel donde ha podido convivir con una metodología moderna, exigente y muy detallista.

Heinze ya tiene experiencia como primer entrenador. Dirigió en Argentina y en Estados Unidos, con una forma de trabajar intensa, emocional y muy marcada por el carácter. No sería una apuesta continuista en el sentido clásico, sino un perfil de ruptura controlada: energía, personalidad y un mensaje fuerte para el vestuario.

Raúl González Blanco busca un banquillo tras el Real Madrid Castilla

Raúl González Blanco es otro candidato que despierta interés por impacto mediático. El exdelantero del Real Madrid está sin equipo después de dejar el Castilla en junio de 2025 y continúa esperando una oportunidad que le permita dar el salto definitivo al fútbol profesional de élite.

Su candidatura tendría un punto evidente de atracción. Raúl conoce la presión, ha gestionado jóvenes en un contexto exigente y mantiene una imagen de profesionalidad absoluta. Para un club como el Elche, su llegada generaría ruido, foco nacional y una sensación de proyecto ambicioso.

El matiz está en la experiencia. Raúl aún no ha dirigido en Primera división ni ha tenido que pelear una permanencia con una plantilla profesional fuera del ecosistema del Real Madrid. El Martínez Valero sería una prueba de realidad: menos protección institucional, menos margen mediático y más urgencias clasificatorias.

Pablo Hernández gana fuerza tras su gran temporada con el Castellón

La vía de Pablo Hernández tiene otro matiz. No es el nombre más ruidoso de la lista, pero sí uno de los más conectados con el fútbol reciente de la categoría. El técnico acaba contrato tras una excelente temporada con el Castellón, donde logró reactivar al equipo y llevarlo hasta una posición mucho más competitiva.

Su candidatura tiene lógica por cercanía, conocimiento del fútbol español y hambre de crecimiento. Pablo Hernández representa el perfil de entrenador joven, con ideas frescas y menos desgaste que otros nombres más conocidos.

Además, su pasado como futbolista le da un conocimiento directo del vestuario moderno. Sabe cómo piensa el jugador, cómo se gestionan dinámicas internas y qué tipo de mensaje puede funcionar en un equipo que necesita dar un paso más después de salvarse.

Santi Denia aporta experiencia internacional y trabajo con jóvenes

Santi Denia completa la lista con un perfil muy diferente. Su trayectoria está muy ligada a la Selección española y al trabajo con categorías inferiores, donde acumuló experiencia en torneos internacionales, gestión de talento joven y preparación de contextos cortos de máxima exigencia.

También viene de una experiencia reciente en Catar, en el Al-Shahania, donde fue destituido en noviembre de 2025. Esa salida no borra su recorrido, pero sí plantea una pregunta importante: cómo encajaría en el día a día de un club de Primera con presión semanal.

Denia puede ser útil en un Elche que quiere seguir desarrollando futbolistas, ordenar procesos y fortalecer una plantilla con margen de mejora. Su punto fuerte no sería el golpe mediático, sino la metodología.

Christian Bragarnik no quiere precipitar el relevo de Sarabia

El Elche se mueve en un momento delicado. La permanencia fue un éxito, pero también dejó señales de desgaste. El equipo comenzó la temporada como una de las sorpresas de LaLiga y acabó peleando hasta la última jornada para evitar el descenso.

Ese recorrido explica la importancia del nuevo entrenador. No basta con fichar una idea bonita. El Elche necesita un técnico capaz de sostener al equipo cuando llegue la mala racha, mejorar la producción ofensiva y evitar que la plantilla vuelva a caer en un tramo final de sufrimiento extremo.

Bragarnik maneja perfiles muy distintos porque el club todavía debe decidir qué quiere ser. García Pimienta ofrece continuidad con balón. Heinze, carácter. Raúl, impacto y proyección. Pablo Hernández, frescura. Santi Denia, método y experiencia formativa.