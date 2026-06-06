Elche y Osasuna esperan a Raúl si se libera de su compromiso con Riquelme

El técnico madrileño aparece en la agenda de ambos clubes de LaLiga para el puesto de entrenador, pero su futuro depende antes del resultado de las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Raúl González Blanco puede convertirse en uno de los nombres propios del mercado de entrenadores. Según desvela Ángel García, Elche CF y CA Osasuna están pendientes de su situación para ofrecerle el banquillo si finalmente queda liberado de su compromiso con Enrique Riquelme.

La clave está en las elecciones del Real Madrid. Riquelme cuenta con Raúl como director deportivo si gana los comicios. Si no logra la presidencia, el excapitán blanco quedaría libre para escuchar propuestas y dar el salto definitivo a un banquillo profesional.

Raúl, condicionado por las elecciones del Real Madrid

El futuro inmediato de Raúl González Blanco no depende solo de una decisión deportiva. Depende, antes que nada, de lo que ocurra en las urnas del Real Madrid. El técnico madrileño está vinculado al proyecto de Enrique Riquelme, que lo ha situado como una de las piezas fuertes de su candidatura para liderar la dirección deportiva del club blanco.

Ese compromiso bloquea, por ahora, cualquier movimiento. Raúl no puede cerrar otra vía mientras siga abierta la posibilidad de formar parte de la estructura deportiva del Real Madrid si Riquelme alcanza la presidencia.

Pero el escenario cambia por completo si el candidato no gana. En ese caso, Raúl quedaría liberado y podría valorar opciones para iniciar una nueva etapa como primer entrenador lejos de Valdebebas.

Elche y Osasuna vigilan una oportunidad de mercado en los banquillos

El interés de Elche y Osasuna tiene una lectura clara: Raúl es un perfil con nombre, autoridad, experiencia en cantera de élite y deseo de dar un paso adelante en su carrera.

El técnico lleva años trabajando en el entorno del Real Madrid, especialmente en el Castilla, donde ha gestionado talento joven, presión mediática y la exigencia propia de un club de máximo nivel. Sin embargo, todavía no ha tenido una oportunidad estable en un banquillo de Primera división.

Para clubes como Elche u Osasuna, su candidatura combina riesgo y atractivo. Riesgo porque Raúl aún no ha dirigido en la élite. Atractivo porque su figura puede generar impacto, ordenar un proyecto y atraer atención mediática inmediata.

El Elche busca estabilidad tras la salida de Sarabia

El Elche CF necesita definir su banquillo y construir un proyecto que dé continuidad a su permanencia en Primera división. Raúl encajaría como una apuesta de prestigio para una entidad que quiere crecer y no limitarse a pelear únicamente por la salvación.

Tras la salida de Eder Sarabia, el conjunto ilicitano necesita un técnico capaz de competir desde el primer día, pero también de construir. Y en ese equilibrio, el nombre de Raúl puede tener sentido si el club busca un entrenador con liderazgo, ascendencia sobre el vestuario y capacidad para trabajar con jóvenes.

Osasuna mira al futuro con un perfil de autoridad

En el caso de Osasuna, siempre ha valorado entrenadores con personalidad, capacidad de grupo y una idea competitiva clara. Raúl representa un perfil diferente, pero con elementos que pueden encajar en El Sadar.

Para los rojillos, su llegada sería un movimiento de impacto. No solo por el nombre, sino por lo que implicaría: abrir una etapa con un entrenador joven, ambicioso y con hambre de demostrar que puede trasladar su liderazgo al fútbol profesional.

Raúl necesita elegir entre despacho y banquillo

La situación coloca a Raúl ante una decisión importante. Si Riquelme gana, su camino pasaría por los despachos del Real Madrid, con un papel de peso en la dirección deportiva y la posibilidad de influir en la construcción del proyecto blanco.

Si Riquelme pierde, la vía del banquillo se reabre con fuerza. Y ahí Elche y Osasuna aparecen como dos opciones atractivas para un técnico que lleva tiempo sonando para proyectos profesionales, pero que hasta ahora no ha terminado de dar el salto.

Un nombre que puede agitar el mercado de entrenadores

El mercado de banquillos suele moverse rápido, pero el caso de Raúl tiene un calendario propio. Primero deben resolverse las elecciones del Real Madrid. Después, si queda libre, llegarán los contactos y las decisiones.

Elche y Osasuna están atentos porque saben que una oportunidad así no aparece todos los veranos. Raúl tiene nombre, recorrido, conocimiento del fútbol español y una imagen potente para cualquier proyecto.

Ahora falta saber si su futuro pasa por el despacho del Santiago Bernabéu o por un banquillo de Primera división. Si Riquelme no gana, la carrera por convencer a Raúl puede empezar de inmediato.