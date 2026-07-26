Segunda derrota consecutiva del Rayo Vallecano en la era de Beñat San José

El equipo franjirrojo cae ante el Feyenoord en su segundo partido de pretemporada, en el que el nuevo equipo de Beñat San José no logra dejar grandes sensaciones

El Rayo Vallecano afrontaba este domingo 26 de julio su segunda cita de pretemporada, en un partido contra el Feyenoord en Róterdam que han resuelto con otra derrota. El equipo de Beñat San José ha caído por 2-1 frente al actual subcampeón de la liga neerlandesa, siendo incapaz de llevarse alguna victoria en estos primeros amistosos, después de haber caído también ante el Hearts escocés.

El equipo de Vallecas ha firmado el mismo resultado que hace unos días contra su primer rival y sigue sin encontrar la victoria en estos partidos de entrenamiento, mostrando que el nuevo equipo que plantea Beñat San José aún no termina de adaptarse. Su próximo enfrentamiento será contra el Royal Charleroi el próximo fin de semana, a la espera de seguir mejorando el juego.

El Rayo Vallecano cae ante el Feyenoord y suma su segunda derrota en pretemporada

El nuevo técnico del equipo madrileño apostó por introducir varios cambios respecto al once inicial del primer partido de pretemporada, dándole minutos a algunos de los jugadores titulares, metiendo en la alineación inicial a nombres como De Frutos, Álvaro García, Camello y Alemao. Sin embargo, el equipo neerlandés fue el que abrió el marcador, con un tanto de Shaqueel Van Persie en el minuto 17.

Poco después apareció Álvaro García para poner las tablas en el minuto 41 y llegar al descanso con un empate, en un partido en el que ambos clubes habían acordado disputar una 'prórroga', un tiempo añadido, aunque no hubiera un resultado igualado en los 90 minutos. En el segundo tiempo el nuevo líder del banquillo del Estadio de Vallecas introdujo varios cambios y sólo dejó a Óscar Valentín.

Por su parte, el técnico del conjunto neerlandés, Giovanni van Bronckhorst, también aprovechó la segunda mitad para hacer rotaciones entre sus jugadores, lo que provocó unos minutos con un juego menos vistoso. Finalmente sí necesitaron esa media hora extra para decidir al ganador, que fue el Feyenoord gracias a un tanto de Tobias Van den Elshout en el minuto 99.

El Rayo de Beñat San José no termina de convencer en pretemporada

Tras una nueva derrota, el equipo franjirrojo no está demostrando su mejor juego a las órdenes de Beñat San José, quién se ha convertido en el nuevo entrenador tras la marcha de Íñigo Pérez. Evidentemente hay que tener en cuenta que son amistosos y no se juega con la misma intensidad que en partidos oficiales, pero este choque ha dejado sensaciones agridulces, a la espera de ver si el equipo mejora en sus siguientes duelos.

Ficha técnica

2 - Feyenoord: Ernst (Bossin, m. 76); Read (Lotomba, m. 76), St. Juste (Wessels, m. 65), Kraaijeveld Kasanwirjo, m. 76); Mármol (Deijl, m. 76); Vanhoutte (Targhalline, m. 76), Zechiël (Steijn, m. 76), Valente (Tengstedt, m. 76), Borges (Zinhagel, m. 76); Ferri (Van den Elshout, m. 76), Van Persie (Gaossou Diarra, m. 30) (Sliti, m. 90).

1 - Rayo Vallecano: Batalla (Morro, m. 70); Ratiu (Balliu, m. 70), Lejeune (Pelayo, m. 70), Mendy (Lozano, m. 70), Jozhua (De las Sías, m. 64); Unai López (Pedro Díaz, m.70), Álvaro García (Fran Pérez, m. 70), De Frutos (Román, m. 70), Óscar Valentín; Camello (Eto’o, m. 70) y Alemao (Nteka, m. 70).

Goles: 1-0, m. 17: Shaqueel Van Persie. 1-1, m. 41: Álvaro García. 2-1, m. 99: Tobias Van den Elshout.

Árbitro: el neerlandés Jannick Van der Laan.