Beñat San José empieza con malas noticias en su estreno con el Rayo Vallecano

El club franjirrojo cayó 2-1 en el estreno de Beñat San José contra el Hearts en Edimburgo, un primer test marcado por rotaciones, el gol de Camello y buenas sensaciones pese al tropiezo inicial

El Rayo Vallecano se enfrentó a su primera prueba de pretemporada con el encuentro ante el Hearts en Edimburgo. Era el estreno de un Beñat San José que comenzaba con la difícil papeleta de tener que sustituir a Iñigo Pérez en el banquillo franjirrojo. En este sentido, el equipo madrileño arrancó con una derrota por 2-1, dónde vio puerta un Sergio Camello que habló tras el partido en los medios oficiales del club.

Beñat San José dio el pistoletazo de salida a su etapa en el Rayo Vallecano con un once repleto de novedades para enfrentarse al Hearts, aunque diferentes teóricos titulares como Batalla, Camello o Jorge de Frutos, entre otros, entraron al terreno de juego a lo largo de la segunda parte: Cárdenas; Balliu, De las Sías, Pelayo, Jozhua; Becerra, M. Román, Pedro Díaz, Eto’o; Isi; Alemao

Beñat San José: "La actitud de los muchachos ha sido muy buena"

El propio Beñat San José quiso analizar la derrota del Rayo Vallecano a través de los medios oficiales del club: "El equipo lo he visto bien, muy intenso, con una actitud extraordinaria. Es lo que nos va a dar ese fútbol, pero también ese periodo de ganancia en lo físico". Cabe destacar que el Hearts se adelantó en el marcador con un gol que Amadou Ba-Sy, que terminó firmando un doblete para poner el 2-0 en la primera parte.

Además, el entrenador del Rayo Vallecano quiso sacar el lado positivo pese a estrenarse con derrota en el primer encuentro de pretemporada: "Hemos ido de menos a más, hemos tenido nuestros chances para meter más goles y, obviamente, también tenemos muchas cosas que hemos anotado para ir puliendo e ir mejorando. La actitud de los muchachos ha sido muy buena y ese es el principal objetivo".

Sergio Camello: "Hemos intentado tener el control del partido"

Sergio Camello, que entró al comienzo de la segunda parte, valoró el tropiezo del Rayo Vallecano: "El equipo ha dado todo lo que tenía porque de momento es esto. Hemos intentado tener el control del partido, hemos podido anotar un gol y apretar un poco en la segunda parte que las hemos tenido para empatar. Lo positivo es que hemos arrancado la temporada, hay buenas sensaciones y cosas que hay que corregir".

El delantero del Rayo Vallecano explicó que "tenemos margen de mejora y de aquí para arriba. Empezamos como acabamos. Cuando los goles son de rebote a veces te gusta porque quiere decir que estás con la flechita para arriba y que todo lo que intentes sale bien. Seguir con la buena dinámica de ver puerta y contento porque creo que he llegado bien. Estoy también cogiendo ritmo pero con una buena sensación".

El Rayo Vallecano prepara los siguientes amistosos confirmados

De esta manera, el Rayo Vallecano, que recupera a Luiz Felipe, pondrá el foco en el encuentro contra el Feyenoord del próximo domingo 26 de julio, seis días antes del choque ante el Charleroi. Los de Beñat San José pondrán punto y final a la pretemporada con el partido frente al Ipswich inglés, antes del estreno oficial en LaLiga EA Sports, que será contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, una difícil salida para el cuadro franjirrojo.

Mientras tanto, se espera que Beñat San José siga tomando decisiones importantes en el Rayo Vallecano, con el objetivo de perfeccionar la plantilla en este mercado de fichajes. Uno de los movimientos podría ser el de la salida de Raúl de Tomás, que no contaría con el técnico vasco y podría buscar una salida en las próximas semanas. Tras ello, el club podría estudiar más incorporaciones tras la de Nobel Mendy y Jozhua Vertrouwd.