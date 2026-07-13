Xabi Alonso blinda a Enzo Fernández, abre la salida de Garnacho y aprieta por Chavarría en el Chelsea

El técnico tolosarra empieza a ordenar su proyecto en Stamford Bridge, donde Nicolas Jackson, Marco Palestra buscan su hueco, mientras que los blues ultiman la llegada de la joya inglesa Harrison Bettoni

Xabi Alonso ya manda en el Chelsea y su primera hoja de ruta deja dos mensajes claros: quiere retener a Enzo Fernández y no cierra la puerta a la salida de Alejandro Garnacho. El técnico habló en Cobham y empezó a marcar prioridades.

El club londinense también se mueve en el mercado. Fabrizio Romano informa del acuerdo por Harrison Bettoni, talento del Wigan, mientras siguen las conversaciones con el Rayo Vallecano por Pep Chavarría.

Xabi Alonso quiere blindar a Enzo Fernández

El primer gran asunto de la era Xabi Alonso tiene nombre y apellido: Enzo Fernández. El centrocampista argentino, de 25 años, ha sido uno de los grandes focos del mercado del Chelsea y el nuevo técnico no quiso esconder que ya ha hablado con él.

“He hablado con Enzo Fernández. Pero, como podéis entender, lo que dijimos permanecerá en privado”, explicó el entrenador. La respuesta más importante llegó después, cuando fue preguntado directamente por si quería retenerlo. Xabi fue claro: “Sí, sí”.

La frase no cierra por completo el culebrón, pero sí marca posición. Enzo no es un jugador más dentro de la planificación. Es una pieza sobre la que el Chelsea quiere construir, especialmente en un equipo que necesita equilibrio, pausa y jerarquía en la medular.

Garnacho queda señalado y el Chelsea busca una salida

El caso de Alejandro Garnacho va por otro camino. El atacante argentino, de 22 años, no parece entrar como activo en el nuevo proyecto y el propio Xabi Alonso dejó claro que existen clubes interesados: “La situación es que hemos hablado con los directores deportivos. Hay otros clubes interesados en él. Esperemos que todo termine de la mejor manera posible para todos”

El mensaje suena a despedida pactada. Garnacho tiene mercado y el Chelsea está dispuesto a escuchar. Después de una temporada irregular, el club busca una solución que permita liberar espacio, recuperar inversión y ajustar una plantilla demasiado cargada en ataque.

Nico Jackson sí entra en la gira por Asia del Chelsea

Xabi también quiso aclarar la situación de Nicolas Jackson. El delantero se unirá a la gira del Chelsea por Asia y el técnico espera trabajar con él durante esos días. “Nico Jackson se unirá a la gira en Asia y estamos deseando que trabaje con nosotros”, afirmó. La frase es relevante porque el atacante había aparecido en varias quinielas de mercado, pero por ahora tendrá una oportunidad directa con el nuevo cuerpo técnico.

La pretemporada puede ser decisiva. Jackson necesita convencer a Xabi de que puede tener un papel útil en un equipo con mucha competencia ofensiva y con el mercado todavía abierto. No parte necesariamente como intocable, pero tampoco está en la misma situación que Garnacho.

Marco Palestra convence por su versatilidad

Otro nombre propio de la comparecencia fue Marco Palestra. Xabi Alonso se mostró muy satisfecho con el recién llegado, un futbolista que encaja bien en la idea de un técnico que valora la flexibilidad táctica: “Estoy muy contento con Palestra. Es un jugador que te da versatilidad en el posicionamiento, puede jugar en una defensa de cuatro o de cinco”.

El detalle no es menor. El Chelsea necesita laterales y carrileros capaces de adaptarse a distintos dibujos, especialmente si Xabi alterna estructuras con tres centrales, carrileros largos o línea de cuatro. Palestra, según el técnico, también puede jugar en la izquierda, es fuerte físicamente y tiene buena mentalidad.

Harrison Bettoni, otra apuesta joven hasta 2030

El Chelsea tampoco se detiene en el mercado de futuro. Según Fabrizio Romano, el club ha cerrado el acuerdo para incorporar a Harrison Bettoni, mediocampista ofensivo inglés de 18 años que llega desde el Wigan en un traspaso libre con compensación.

El contrato será hasta junio de 2030, una fórmula que encaja con la política reciente del Chelsea: captar talento joven, blindarlo con acuerdos largos y desarrollarlo dentro de su estructura. Bettoni es un perfil ofensivo, joven y local, con recorrido para crecer en un ecosistema donde el club ha apostado fuerte por el talento sub-21 en los últimos mercados.

Pep Chavarría mantiene abierto el frente con el Rayo Vallecano

El otro nombre de mercado es Pep Chavarría. El Chelsea sigue en conversaciones activas con el Rayo Vallecano para fichar al lateral izquierdo, con los términos personales ya acordados desde hace días, según Romano.

La operación todavía no está cerrada entre clubes, y ahí está el punto clave. Chavarría es un jugador importante para el Rayo, pero ofrece un perfil que gusta en la Premier: recorrido, intensidad, profundidad por banda y experiencia competitiva.

Para Xabi, un lateral izquierdo de ese tipo tendría sentido si quiere elevar el ritmo físico del equipo. También ayudaría a reforzar una zona donde el Chelsea ha perdido a Marc Cucurella, su titular, en este mismo mercado.

El nuevo Chelsea ya tiene prioridades claras

La primera foto del Chelsea de Xabi Alonso deja una idea potente: habrá una revolución ordenada. Enzo Fernández es prioridad. Garnacho apunta a salir. Nico Jackson tendrá examen en Asia. Palestra gana peso por su versatilidad. Bettoni refuerza el futuro. Chavarría sigue como objetivo para el carril izquierdo.

En un club acostumbrado al ruido, el primer mensaje del nuevo entrenador fue de control. Ahora falta lo más difícil: convertir esa hoja de ruta en un equipo reconocible en la Premier League.