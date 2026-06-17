El Chelsea prepara 60 millones para reforzar la portería de Xabi Alonso

Los blues estudian la opción de Diogo Costa, guardameta del Oporto, para reforzar la portería, aunque el PSG también vigila al internacional portugués y los dragones se remiten a su cláusula

El Chelsea FC prepara otro verano intenso en Stamford Bridge. El campeón del Mundial de Clubes quiere dar forma al primer proyecto completo de Xabi Alonso y la portería aparece como una de las posiciones que pueden entrar en revisión durante el mercado.

Diogo Costa vuelve a escena como una opción de peso. El guardameta del Oporto, de 26 años, encaja por edad, nivel y margen competitivo, aunque su salida no será sencilla: tiene contrato hasta 2030 y una cláusula fijada en 60 millones de euros.

Diogo Costa vuelve a la agenda del Chelsea de Xabi Alonso

El Chelsea no se conforma con pequeños ajustes. Después de varios mercados de enorme inversión, el club londinense afronta una nueva fase en la que Xabi Alonso tendrá peso para ordenar la plantilla y definir qué perfiles necesita realmente.

La portería es una de las carpetas que pueden moverse. Stamford Bridge ha vivido demasiada inestabilidad en los últimos años y el club quiere elevar el nivel competitivo con futbolistas capaces de responder desde el primer día.

Diogo Costa aparece ahí como un nombre de máximo nivel. No es una apuesta desconocida ni un portero por descubrir. Es internacional con Portugal, capitán del Oporto y uno de los guardametas más valorados del fútbol europeo.

El Chelsea, tras los pasos del portero del Oporto

Según informa Record, el Chelsea estudia seriamente la posibilidad de lanzarse a por Diogo Costa este verano. La operación, sin embargo, exige un esfuerzo importante por parte de la entidad blue.

El Oporto no tiene necesidad de vender barato. El portero renovó hasta 2030 y quedó protegido por una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, una cifra que marca el punto de partida de cualquier negociación.

El Chelsea puede tener interés, pero no está ante una oportunidad sencilla. Si quiere convencer al Oporto, deberá moverse con una propuesta fuerte o esperar a que el jugador fuerce un escenario favorable para salir hacia Stamford Bridge.

El PSG amenaza al Chelsea en la carrera por Diogo Costa

El conjunto londinense no es el único gigante que mira hacia Do Dragao. El Paris Saint-Germain también tiene a Diogo Costa en su lista, lo que puede convertir la operación en una puja de alto nivel entre dos clubes con músculo económico.

El interés del PSG introduce presión. Si el Chelsea decide esperar demasiado, puede encontrarse con un competidor dispuesto a acelerar. Y en este tipo de operaciones, el tiempo suele ser tan importante como el dinero.

Para Diogo Costa, el escenario también es atractivo. La Premier League y el proyecto de Xabi Alonso ofrecen un salto competitivo evidente, pero el proyecto de Luis Enrique, tras conquistar dos Champions League de forma consecutiva, es muy difícil de rechazar.

El Oporto protege a Diogo Costa con una cláusula de 60 millones

El Oporto sabe que tiene entre manos uno de sus activos más importantes. Diogo Costa no solo sostiene al equipo bajo palos, también representa una de las posibles grandes ventas del club portugués en los próximos años.

Su renovación hasta 2030 fue una señal clara. Los dragones ampliaron el vínculo del portero y fijaron una cláusula de 60 millones, una cantidad elevada para un guardameta, pero asumible para varios clubes de la élite europea.

Esa cifra permite al Oporto negociar desde una posición fuerte. No necesita regalar a su capitán ni aceptar una operación a la baja. Si Chelsea o PSG quieren llevárselo, tendrán que pagar precio de titular indiscutible.

Xabi Alonso necesita una portería fiable para el nuevo Chelsea

La llegada de Xabi Alonso cambia la exigencia del Chelsea. El técnico tolosarra necesitará una portería segura para construir desde atrás, sostener una defensa más reconocible y dar continuidad a una idea de juego más estable.

Diogo Costa encaja en ese molde. Tiene reflejos, personalidad, experiencia internacional y capacidad para jugar en escenarios de presión. Además, su edad le permite ser una solución inmediata y también una inversión de recorrido.

El Chelsea ha reunido mucho talento joven en los últimos años, pero no siempre ha encontrado una columna vertebral fiable. En ese sentido, fichar un portero de primer nivel sería una declaración de intenciones: menos acumulación y más jerarquía.

Chelsea mide otro golpe de mercado tras conquistar el Mundial de Clubes

El contexto también importa. El Chelsea mantiene la etiqueta de campeón del Mundial de Clubes, y una mala temporada no ensombrece un proyecto de élite. Aun así, no basta con levantar títulos si después el equipo no sostiene una línea competitiva estable, por lo que necesita conseguir regularidad competitiva.

Xabi Alonso tendrá que decidir dónde invertir con prioridad. La portería puede no ser la posición más mediática, pero sí una de las más determinantes para ordenar un equipo que quiere volver a mandar en Inglaterra y competir en Europa.

Diogo Costa sería una apuesta cara, pero coherente con ese plan. El problema está en el precio, en el PSG y en la firmeza del Oporto. Stamford Bridge ya sabe que el talento cuesta. Ahora debe decidir si su nuevo proyecto empieza también por blindar la portería.