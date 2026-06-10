Xabi Alonso señala siete intocables para reconstruir el Chelsea

El técnico tolosarra llega a Stamford Bridge con la intención de levantar el proyecto 'blue', donde ya ha señalado a Reece James, Cole Palmer, Moisés Caicedo, Levi Colwill, Estêvão, João Pedro y Josh Acheampong como la base de su etapa en la Premier League

Xabi Alonso empieza a dibujar su nuevo Chelsea FC desde una decisión muy concreta: elegir quién no se toca. El técnico tolosarra aterriza en Stamford Bridge con una lista reducida de futbolistas considerados intocables, una señal clara de que el club prepara otro verano de movimientos importantes.

Según la información de The Athletic, los siete nombres protegidos son Reece James, Cole Palmer, Moisés Caicedo, Levi Colwill, Estêvão, João Pedro y Josh Acheampong. El mensaje interno es directo: sobre ellos debe levantarse el próximo proyecto 'blue'.

Xabi Alonso reduce el Chelsea a siete pilares

La lista no llama la atención solo por los nombres incluidos. También lo hace por su tamaño. En una plantilla tan amplia, costosa y cambiante como la del Chelsea, que únicamente siete futbolistas aparezcan como intocables habla de un club que todavía no ha encontrado una columna vertebral estable.

Xabi Alonso no quiere empezar desde cero, pero tampoco pretende heredar un grupo sin filtro. La elección de esos siete jugadores mezcla liderazgo, talento joven, físico, futuro y rendimiento inmediato. Hay un capitán, un mediocentro dominante, un central de proyección, dos atacantes con enorme valor y dos apuestas de futuro.

Reece James y Cole Palmer sostienen el nuevo Stamford Bridge

Reece James y Cole Palmer son los dos nombres más simbólicos de la lista. El primero representa la identidad del club, el brazalete y la continuidad de una generación formada en casa. El segundo es el futbolista que ha sostenido buena parte del peso ofensivo del Chelsea en los últimos cursos.

Para Alonso, ambos perfiles son difíciles de sustituir. James, siempre que las lesiones le respeten, ofrece liderazgo, energía y recorrido en la banda derecha. Palmer, en cambio, es creatividad, último pase, gol y personalidad para decidir partidos grandes.

Moisés Caicedo y Levi Colwill marcan el equilibrio de Xabi Alonso

El proyecto de Alonso también necesita una base táctica reconocible. Ahí aparecen Moisés Caicedo y Levi Colwill, dos futbolistas que explican por dónde puede crecer el equipo.

Caicedo es el tipo de mediocentro que permite sostener presión, recuperar alto y proteger al equipo en transiciones. Su físico y su lectura defensiva son esenciales para un entrenador que quiere controlar los partidos sin partir al bloque.

Colwill, por su parte, encaja en la necesidad de tener centrales con buena salida de balón. Es zurdo, joven y con margen para convertirse en una pieza importante si el Chelsea logra darle estabilidad al ecosistema defensivo.

Estêvão, João Pedro y Josh Acheampong enseñan el futuro del Chelsea

Los otros tres nombres abren una lectura más pensada en el largo plazo y la proyección. Estêvão, João Pedro y Josh Acheampong no solo representan presente, sino valor de futuro.

Estêvão es una de las grandes apuestas jóvenes del club. Blindarlo antes incluso de que termine de consolidarse en Europa responde a la lógica de BlueCo: anticiparse, proteger talento y evitar que el mercado convierta cada verano en una subasta.

João Pedro aporta versatilidad ofensiva y capacidad para moverse en varias zonas del ataque. Es un perfil útil para un técnico que suele valorar delanteros capaces de participar en la construcción y no solo vivir del remate.

Acheampong es el caso más llamativo. Su inclusión entre los intocables revela la confianza del club en un defensor todavía joven, pero visto internamente como una pieza de largo recorrido. Cuando un canterano entra en esa lista, el mensaje también va hacia fuera: no todo el futuro del Chelsea se comprará en el mercado.

Enzo Fernández y Marc Cucurella quedan en una zona incómoda

La lista también tiene ausencias muy relevantes. Que futbolistas como Enzo Fernández o Marc Cucurella no aparezcan entre los intocables no significa necesariamente que vayan a salir, pero sí los coloca en una zona de mercado mucho más interpretable.

Ese es el punto más interesante de la información. Los siete protegidos marcan el proyecto, pero los excluidos explican la posible operación salida. En un club obligado a ajustar plantilla, salarios y rendimiento, cualquier ausencia en una lista así tiene lectura deportiva y económica.

El Chelsea de Xabi Alonso empieza por saber quién no se vende

El plan de Alonso no se mide todavía por un sistema, un once o una rueda de prensa. Empieza con una decisión más simple y más profunda: definir qué futbolistas no entran en la idea del tolosarra.

Reece James, Cole Palmer, Moisés Caicedo, Levi Colwill, Estêvão, João Pedro y Josh Acheampong forman la primera fotografía del nuevo Chelsea. Es el punto de partida del técnico en la Premier League. Después vendrán los fichajes, las salidas y las primeras exigencias del técnico en Stamford Bridge. Hasta entonces, el mensaje ya está lanzado: el Chelsea vuelve a cambiar de ciclo y Xabi Alonso lleva la voz cantante.