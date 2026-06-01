Xabi Alonso señala a su primer 'intocable' en el Chelsea

El club londinense, ahora liderado por el técnico tolosarra, rechaza ofertas de equipos europeos y de la Premier League por Josh Acheampong, mientras Manchester City y Bayern Múnich se interesan por Malo Gusto

El Chelsea FC ha tomado la primera gran decisión de la nueva era de Xabi Alonso. Según informa Fabrizio Romano, el club londinense ha rechazado acercamientos de varios equipos de Europa y de dos clubes de la Premier League por Josh Acheampong, considerado intocable en el nuevo proyecto blue.

El defensor tiene contrato hasta 2029 y no saldrá este verano. La decisión ha sido tomada de forma conjunta entre el Chelsea y su nuevo entrenador, en un mensaje claro al mercado: la reconstrucción de Xabi Alonso empieza por proteger el talento joven de Stamford Bridge.

Josh Acheampong, intocable para Xabi Alonso

La situación de Josh Acheampong es una declaración de intenciones. El Chelsea lleva años acumulando talento joven, pero no siempre ha sabido construir una estructura estable alrededor de sus mejores proyectos. Con Xabi Alonso, el club quiere ordenar esa política y evitar salidas que puedan convertirse en errores a medio plazo.

Acheampong, formado en la cantera blue, es uno de los defensores con más proyección del club. Su contrato hasta 2029 ya le daba al Chelsea una posición fuerte, pero el interés recibido desde otros equipos obligaba a tomar una postura firme.

La decisión refuerza la autoridad de Xabi Alonso nada más aterrizar. El técnico vasco no quiere empezar su etapa perdiendo a un futbolista al que considera útil para construir el futuro defensivo del equipo.

La primera decisión compartida entre club y entrenador

El dato más relevante no es solo que Acheampong se quede, sino cómo se ha tomado la decisión. La información apunta a que ha sido una postura conjunta entre la dirección del Chelsea y Xabi Alonso.

Eso no es menor en un club que ha vivido temporadas de ruido, cambios de banquillo y una política de fichajes muchas veces difícil de entender. El nuevo entrenador llega con más peso en las decisiones deportivas y el caso Acheampong funciona como primera prueba.

Para Xabi Alonso, que ha demostrado en sus etapas anteriores capacidad para potenciar jóvenes y construir estructuras con personalidad, Acheampong representa un perfil de recorrido. Puede jugar como lateral o central, tiene físico, margen de crecimiento y encaja en un equipo que necesita ordenar su defensa.

Manchester City y Bayern Múnich miran a Stamford Bridge

El problema para el Chelsea es que sus futbolistas siguen siendo atractivos para otros gigantes europeos. Además del caso Acheampong, el mercado también se mueve alrededor de Malo Gusto.

Según la información de Graeme Bailey, Manchester City y Bayern Múnich han realizado consultas por el lateral derecho francés. El interés del City tiene una lectura especial por la inminente llegada de Enzo Maresca al banquillo del Etihad Stadium, tras el final de la etapa de Pep Guardiola.

Maresca conoce bien a Malo Gusto de su etapa en el Chelsea y valora su capacidad para ocupar el carril derecho con recorrido, agresividad y calidad en campo rival. El Bayern, por su parte, también busca soluciones para reforzar una posición en la que el mercado ofrece pocas opciones de primer nivel.

Gusto tiene contrato con el Chelsea hasta 2030, por lo que el club blue no está obligado a vender. Sin embargo, el interés de dos clubes de semejante peso confirma que Stamford Bridge puede volver a ser uno de los grandes focos del mercado.

El Chelsea intenta dejar atrás el caos con decisiones firmes

La llegada de Xabi Alonso pretende abrir una etapa menos errática. El Chelsea viene de años de enorme inversión, muchos fichajes jóvenes y demasiadas dudas sobre la coherencia del proyecto. Ahora busca una línea más clara.

El blindaje de Acheampong encaja en esa nueva dirección. No es un fichaje, pero funciona como una primera victoria interna: retener talento, dar poder al entrenador y evitar que otros clubes pesquen en Stamford Bridge.

El caso de Malo Gusto será otro examen. Si City o Bayern avanzan, el Chelsea deberá decidir si se planta o si escucha propuestas muy elevadas. De momento, lo único firme es que Xabi Alonso ya ha elegido una pieza para su nueva defensa.