El sorprendente lugar de vacaciones de Phil Foden en España tras quedar fuera del Mundial

El futbolista del Manchester City, de 26 años y una de las grandes ausencias de Thomas Ruchel en la convocatoria de Inglaterra, ha elegido Málaga para pasar sus vacaciones, donde ha visitado Aqualand Torremolinos

Phil Foden ha cambiado por unos días el césped de la Premier League por los toboganes de la Costa del Sol. El futbolista del Manchester City, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026, ha sido visto disfrutando de sus vacaciones en Málaga, concretamente en Aqualand Torremolinos.

La imagen no ha pasado desapercibida. Mientras buena parte de sus compañeros preparan la cita internacional, Foden aprovecha el parón para desconectar en España tras una temporada exigente, marcada por el debate sobre su estado físico, su rendimiento y su inesperada ausencia en la lista de Thomas Tuchel.

Phil Foden desconecta en Aqualand Torremolinos

El destino elegido por Foden ha sorprendido por su naturalidad. Lejos de grandes resorts privados o planes de lujo más habituales entre las estrellas del fútbol, el jugador inglés ha pasado por Aqualand Torremolinos, uno de los parques acuáticos más conocidos de Andalucía.

El propio parque celebró la visita del futbolista del Manchester City con un mensaje en redes sociales, donde calificó su presencia como la de “un visitante muy especial”.

Aqualand Torremolinos es uno de los grandes reclamos familiares de la Costa del Sol. Cuenta con más de 70.000 metros cuadrados y numerosas atracciones acuáticas, lo que lo convierte en un destino habitual para turistas durante los meses de calor.

Una ausencia mundialista que todavía genera debate en Inglaterra

La presencia de Foden en Málaga llega en un momento llamativo. El jugador del Manchester City se ha quedado fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, una decisión que generó mucho ruido en la prensa británica.

Thomas Tuchel dejó fuera de la lista a varios nombres importantes, entre ellos Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold. En el caso del jugador citizen, su ausencia ha sido interpretada como una de las grandes sorpresas por su talento, su recorrido en la Selección y su peso en el Manchester City.

La decisión también ha abierto un debate sobre la carga de partidos. La Asociación de Futbolistas Profesionales en Inglaterra señaló recientemente el calendario como uno de los factores que explican el desgaste de futbolistas como Foden y Palmer.

Foden busca aire tras una temporada de máxima exigencia

Foden, de 26 años, sigue siendo uno de los grandes talentos del fútbol inglés. Formado en la cantera del Manchester City, ha construido toda su carrera en el club de su vida y ha sido una pieza importante en los éxitos recientes del equipo de Pep Guardiola.

Sin embargo, la última temporada no ha sido sencilla. Su rendimiento ha estado más discutido de lo habitual y su encaje con Inglaterra también ha vuelto a generar dudas. Tuchel no encontró el espacio ideal para él en su plan mundialista y optó por otros perfiles.

Por eso sus vacaciones en Málaga también pueden leerse como una pausa necesaria. Foden no estará en el escaparate del Mundial, pero tendrá tiempo para recuperar energía, limpiar la cabeza y preparar el regreso a Manchester con una motivación distinta.

Málaga, refugio inesperado para una estrella de la Premier

La Costa del Sol siempre ha sido un destino atractivo para futbolistas, entrenadores y deportistas de élite. Buen clima, conexiones internacionales, playas, ocio familiar y discreción explican parte de su tirón. Pero ver a una estrella como Foden en un parque acuático de Torremolinos aporta una imagen mucho más cercana.

El futbolista inglés ha elegido un plan sencillo, veraniego y familiar, lejos del ruido que ha rodeado su ausencia mundialista. Mientras Inglaterra afronta el torneo sin uno de sus jugadores más talentosos, Foden disfruta de unos días de descanso en España.