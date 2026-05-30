Sergio Ramos salva su negocio presentando beneficios tras años de pérdidas millonarias

El futbolista camero, inmerso en el proceso de compra del Sevilla FC, logra poner en positivo su promotora de Los Berrocales, un proyecto inmobiliario en Madrid que arrastró retrasos, deuda y una fuerte depreciación del suelo

Sergio Ramos no ha logrado cerrar su intento de entrada mayoritaria en el Sevilla FC, una operación que parece rota tras semanas de negociaciones y una rebaja drástica en la oferta inicial. Sin embargo, fuera del fútbol, el camero sí ha recibido una buena noticia empresarial.

Su promotora ‘Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL’ ha presentado beneficios por primera vez después de años de números rojos. La sociedad vinculada al desarrollo urbanístico de Los Berrocales, al sureste de Madrid, facturó algo más de dos millones de euros en 2025 y cerró el ejercicio con resultado positivo.

Sergio Ramos encuentra oxígeno en Los Berrocales tras el golpe del Sevilla

La actualidad de Sergio Ramos se ha movido en dos direcciones opuestas. Por un lado, el intento de compra del paquete mayoritario del Sevilla ha terminado encallando. Por otro, una de sus inversiones más complejas empieza a dar señales de recuperación.

Las negociaciones con la propiedad sevillista se estancaron después de que el jugador y su entorno modificaran las condiciones económicas de la operación. De una propuesta inicial cercana a los 450 millones de euros, menos la deuda neta del club, Ramos habría pasado a una oferta de unos 220 millones, menos de la mitad.

Mientras esa vía se cierra, al menos por ahora, Ramos ha recibido una noticia positiva en el ladrillo. Su sociedad inmobiliaria empieza a salir de una etapa muy complicada.

Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales entra por fin en beneficios

La empresa 'Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL' ha presentado ante el Registro Mercantil las primeras cuentas positivas en años. En el ejercicio 2025 facturó 2.076.064,79 euros y declaró beneficios por valor de 280.783,20 euros.

No son cifras descomunales si se comparan con la magnitud del proyecto, pero sí tienen un fuerte valor simbólico y financiero. La sociedad venía de años de pérdidas acumuladas, inversión millonaria en suelo y problemas administrativos que habían puesto en duda la viabilidad del desarrollo.

Sergio Ramos participa en la empresa a través de su matriz 'Sermos 32 SL', con un 39,22%. Su padre, José María Ramos Reina, posee un 0,78%, aunque figura como presidente de la sociedad. El otro gran socio es Eroski, a través de 'Cecosa Hipermercados SL', que ha ido aumentando su participación hasta alcanzar el 60%.

Los Berrocales, la gran apuesta inmobiliaria del camero en Madrid

El proyecto de Los Berrocales nació como una de las grandes bolsas de suelo del sureste de Madrid. Está ubicado en el distrito de Vicálvaro, entre el Ensanche de Vallecas y Santa Eugenia, y fue concebido como respuesta a la necesidad de expansión residencial de la capital.

La previsión del desarrollo es levantar más de 22.000 viviendas, de las cuales aproximadamente la mitad tendrían algún tipo de protección pública. Para Sergio Ramos, la operación suponía entrar en uno de los mayores proyectos urbanísticos de Madrid y posicionarse en un sector con enorme capacidad de revalorización.

El problema fue el camino. La sociedad tuvo que convivir durante años con retrasos en los permisos urbanísticos, judicialización del desarrollo del sureste madrileño, caída del valor del suelo y pérdidas millonarias.

Blackstone apareció como balón de oxígeno en el peor momento

Uno de los episodios clave llegó en 2019, cuando Ramos alcanzó un acuerdo con el fondo Blackstone para vender parte de los terrenos y aliviar la deuda acumulada. Aquella operación se articuló mediante una dación en pago y permitió a la sociedad ganar margen en plena situación de asfixia.

En ese periodo, la empresa llegó a acumular pérdidas de 19,1 millones de euros, afectada por la depreciación del suelo y por la lentitud administrativa del proyecto. La viabilidad de Los Berrocales estaba amenazada y el desarrollo necesitaba una salida financiera.

Ramos pasa del riesgo inmobiliario a una nueva etapa de beneficios

El avance de 'Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales' no significa que todo esté resuelto. Buena parte de los terrenos aún no se ha vendido y el proyecto mantiene por delante una fase larga de desarrollo, urbanización y comercialización.

Pero el cambio de signo en las cuentas es relevante. Después de años de dificultades, retrasos, pérdidas y operaciones de emergencia, la empresa empieza a caminar hacia los números verdes.

Para Sergio Ramos, el contraste es evidente. Su intento de compra del Sevilla parece encaminado a romperse por falta de acuerdo y problemas de financiación, pero su mayor apuesta inmobiliaria en Madrid empieza a darle aire.