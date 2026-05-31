El Arsenal planea invertir más de 280 millones de euros en el mercado tras perder la final de la Champions

El conjunto inglés quiere reforzar varias posiciones clave después de caer ante el PSG y prepara una inversión potente para mejorar la plantilla de Mikel Arteta

Los jugadores del Arsenal se reunen ante de la tanda de penaltis en la final de la Champions LeagueIMAGO

El Arsenal no quiere que la derrota en la final de la Champions League ante el PSG cierre el ciclo, sino que lo acelere. El equipo de Mikel Arteta cayó en los penaltis en Budapest después del 1-1, con goles de Kai Havertz y Ousmane Dembélé, pero el curso de los ‘Gunners’ ha confirmado que el proyecto ya compite en la élite absoluta.

Campeón de la Premier League más de dos décadas después y finalista de la Champions por segunda vez en su historia, el Arsenal prepara ahora un verano ambicioso. Según David Ornstein, la entidad quiere varios fichajes de renombre para dar el último salto competitivo.

El Arsenal pasa del dolor europeo a la planificación del mercado

La final perdida ante el PSG dejó una herida profunda. El Arsenal estuvo cerca de su primera Champions, pero volvió a quedarse sin el gran título europeo, como ya le ocurrió en 2006 ante el Barcelona. Esta vez, además, cayó tras una tanda de penaltis cruel en la que fallaron Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes.

Arteta reconoció el dolor del vestuario, pero también dejó un mensaje claro: si el club quiere pasar al siguiente nivel, debe tomar decisiones importantes. El Arsenal ya no está en fase de crecimiento inicial, ahora está en un punto donde competir bien no basta, necesita ganar.

Cuatro posiciones prioritarias para Mikel Arteta

El plan del Arsenal pasa por reforzar cuatro posiciones: un delantero centro, un extremo izquierdo de primer nivel, un mediocentro y un lateral derecho. La idea no es rehacer la plantilla, sino completarla.

El club ya cuenta con una estructura que está entre las mejores de Europa. William Saliba, Gabriel, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz y Viktor Gyokeres forman parte de una columna vertebral que no se quiere tocar.

La prioridad principal está en el extremo izquierdo. El Arsenal lleva varias temporadas buscando un jugador diferencial en esa zona, alguien capaz de generar desequilibrio constante, sumar goles y quitar peso a Saka en el otro costado.

Un delantero para acompañar a Viktor Gyokeres

La llegada de un nuevo delantero centro también aparece como una necesidad. No se trata de cuestionar a Viktor Gyokeres, sino de acompañarlo. El Arsenal quiere una plantilla más profunda y con variantes reales para competir en Premier, Champions, FA Cup y Carabao Cup.

Arteta necesita más soluciones según el tipo de partido. Un perfil distinto al sueco permitiría cambiar registros, atacar defensas cerradas o tener más pegada desde el banquillo. En la final, cuando el equipo llegó al tramo final, la gestión de los cambios y de los lanzadores de penaltis también evidenció la importancia de tener más especialistas disponibles.

El centro del campo y el lateral derecho también entran en el plan

El Arsenal también busca un mediocentro. La zona media ha sido una de las claves del éxito, pero el desgaste de una temporada tan larga obliga a aumentar alternativas. El objetivo es encontrar un jugador que pueda aportar control, energía y capacidad para sostener el ritmo competitivo del equipo.

El lateral derecho completa la lista de prioridades. Arteta quiere más profundidad en una posición que puede ser clave tanto para defender transiciones como para construir desde atrás. El regreso de Jurrien Timber ofrece alternativas, pero el club considera que aún hay margen para reforzar ese costado.

Una inversión que puede superar la de 2025

El dato más llamativo es económico. Según la información de David Ornstein, el Arsenal está en una posición fuerte y podría realizar una inversión incluso superior a la del verano de 2025, cuando el gasto neto se acercó a los 280 millones de euros.

Ese posible esfuerzo refleja la ambición del club. El Arsenal no quiere vender la final como techo, sino como punto de partida. Haber ganado la Premier y haber estado a un paso de la Champions cambia la percepción del proyecto y también la exigencia del mercado.

El Arsenal no facilitará salidas importantes

Otro punto clave del verano será la resistencia ante posibles ofertas. El Arsenal no tiene intención de poner fácil la salida de sus futbolistas principales. La base del equipo es intocable salvo sorpresa mayúscula.

Ese mensaje es tan importante como los fichajes. Para crecer, el club necesita añadir sin perder. La continuidad de sus estrellas será la primera señal de ambición, para después dar paso a los refuerzos.

El mercado será la respuesta. Arteta ya ha construido un equipo campeón de Inglaterra y finalista de Europa. Ahora el Arsenal quiere construir una plantilla capaz de no volver a quedarse a las puertas.