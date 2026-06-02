Xabi Alonso prepara una revolución en el Chelsea con ocho salidas sobre la mesa

El técnico español y la directiva blue buscan reforzar la plantilla con jugadores hechos, mientras Cucurella, Enzo Fernández, Nicolas Jackson o Disasi entran en el foco del mercado estival

El Chelsea FC se prepara para otro verano de máxima agitación. La llegada de Xabi Alonso al banquillo abre una nueva etapa en Stamford Bridge y la dirección deportiva ya trabaja en una reestructuración profunda de la plantilla.

Según The Athletic, el club quiere incorporar futbolistas más experimentados y listos para competir desde el primer día. Pero el gran movimiento puede estar en las salidas: hasta ocho jugadores aparecen como posibles ventas en un mercado que marcará el verdadero inicio de la era Alonso.

Xabi Alonso pide experiencia y mentalidad para cambiar al Chelsea

El Chelsea no quiere repetir errores recientes. Después de varios mercados centrados en fichajes jóvenes, contratos largos y apuestas de futuro, el club busca ahora un equilibrio diferente. La idea es sumar futbolistas hechos, competitivos y con una mentalidad fuerte.

Xabi Alonso quiere jugadores preparados para asumir la exigencia de un vestuario grande. No se trata solo de talento, sino de carácter, fiabilidad y capacidad para rendir de inmediato. Esa es una de las claves del nuevo plan en Stamford Bridge.

El club ya tiene fichajes jóvenes encaminados o incorporados, como Emmanuel Emegha, Geovany Quenda y Mike Penders, que regresará para competir en la portería con Robert Sánchez. Pero la prioridad del verano apunta a dos posiciones concretas: un central y un atacante versátil, capaz de jugar en varias zonas del ataque.

Nombres como Morgan Rogers, Ibrahima Konaté o Valentín Barco han aparecido vinculados al Chelsea, aunque el margen real de maniobra dependerá en gran parte de la operación salida.

Cucurella y Enzo Fernández, dos casos incómodos para el Chelsea

Uno de los nombres más sensibles es Marc Cucurella. Xabi Alonso quiere retener al lateral español, pero el futbolista estaría abierto a escuchar propuestas. La situación no es sencilla porque el Chelsea valora su rendimiento, aunque tampoco cerraría la puerta si llega una oferta importante.

El interés de clubes como Atlético de Madrid, FC Barcelona o Manchester City sitúa al internacional español en una posición de mercado muy atractiva. Para Alonso, perder a Cucurella sería un golpe deportivo, sobre todo por su intensidad, experiencia en Premier y capacidad para adaptarse a distintos sistemas.

El caso de Enzo Fernández es todavía más complejo. El argentino ha sido vinculado con Real Madrid y Manchester City, pero el Chelsea no lo dejará salir por cualquier cantidad. La cifra que se maneja ronda los 140 millones de euros, una valoración altísima que puede frenar cualquier intento.

Jörgensen quiere salir y el Chelsea abre la puerta

La portería también puede moverse. Filip Jörgensen quiere marcharse para tener más minutos y el Chelsea ha accedido a escuchar propuestas. Su situación se entiende dentro de un contexto claro: Mike Penders regresará para competir con Robert Sánchez.

El Chelsea, además, necesita aligerar plantilla. No todos los futbolistas podrán tener sitio en una temporada en la que Xabi Alonso quiere trabajar con un grupo más corto, más competitivo y mejor definido.

Jackson, Delap y Joao Pedro: un delantero tendrá que salir

El ataque también está bajo revisión. The Athletic apunta que el Chelsea venderá a un delantero este verano, aunque no será Joao Pedro, cuya salida está completamente descartada.

Eso coloca el foco en Nicolas Jackson y Liam Delap. Jackson regresa tras su cesión en el Bayern Múnich, mientras que Delap no terminó de convencer en su primera temporada como blue. Ambos pueden generar mercado y ambos ocupan una zona de la plantilla donde el club quiere introducir un perfil más versátil.

La idea de Xabi Alonso no pasa únicamente por tener un nueve fijo. El técnico busca un atacante capaz de moverse, asociarse, atacar espacios y ocupar diferentes posiciones según el partido.

Disasi, Fofana, Chalobah y Badiashile agitan la defensa

La defensa será otra de las grandes áreas de trabajo. Axel Disasi, que regresa tras su cesión en el West Ham, está en el mercado y ya despierta interés de varios clubes. Su salida parece una de las opciones más claras dentro de la limpieza defensiva.

El Chelsea también debe tomar decisiones con Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Benoît Badiashile. La intención del club de fichar un central obliga a revisar el rol de todos ellos. No caben todos si llega una incorporación importante.

Alonso necesita una zaga fiable para construir su equipo. En sus proyectos anteriores, la defensa no ha sido solo una línea de contención, sino una parte clave de la salida de balón, la presión y el equilibrio colectivo.

El Chelsea vuelve a vivir un verano decisivo

La lista de posibles salidas es larga: Cucurella, Enzo Fernández, Jörgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Disasi, Tyrique George y David Fofana. No todos tienen el mismo precio ni el mismo peso, pero todos forman parte de una operación salida que puede condicionar el mercado blue.

Xabi Alonso llega a un club con talento, inversión y presión, pero también con una plantilla cargada de piezas por ordenar. Su primer gran reto no será solo fichar, sino decidir quién debe seguir y quién debe salir.