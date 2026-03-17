Opción de mercado para el Real Madrid: Enzo Fernández saldrá del Chelsea

El Real Madrid ha visto como esta temporada su centro del campo quedaba situado en el foco de las críticas, haciendo que el club necesite refuerzos de urgencia. Con un gran mercado de centrocampistas en la agenta blanca, Enzo Fernández se postula como un serio candidato, más aún cuando se ha revelado sus intenciones de abandonar el Chelsea FC a final de temporada

El Real Madrid necesita reforzar urgentemente su mediocampo. Con las salidas de aquel magnífico triangulo formado por Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro, el conjunto de Chamartín debía de dar paso a un relevo generacional con Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham o Arda Güler.

Sin embargo, en una temporada marcada por las lesiones, la ausencia de una referencia clara en la sala de máquinas y la irrupción de dos entrenadores con ideologías muy diferentes, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el centro del campo blanco ha quedado expuesto ante las críticas, donde ya empiezan a colocarse algunas figuras en la ‘lista de transferibles’.

Dispuestos a solventar la situación, desde la presidencia de Florentino Pérez deben acudir al mercado estival en busca de un centrocampista organizador, que asuma el control de la medular y desatasque al equipo cuando la construcción de juego necesite pausa.

Así, entre los diferentes candidatos, gana fuerza la opción de Enzo Fernández, campeón del Mundo con la Selección de Argentina y actual jugador del Chelsea que, según informa el periodista argentino Gastón Edul, tiene serias opciones de abandonar Inglaterra durante el próximo verano.

Un centrocampista consagrado

A sus 25 años, Enzo Fernández es ya una de las grandes referencias del fútbol mundial, en lo que a centrocampistas se refiere. Campeón de la Copa del Mundo, Copa América o Mundial de clubes entre muchos otros títulos, el internacional argentino es pretendido por los grandes clubes europeos.

Formado en la cantera de River Plate, dio el salto a Europa gracias al SL Benfica, que en 2022 pagó más de 44 millones de euros por un jugador que había anotado 10 goles y repartido 6 asistencias en 28 duelos la campaña anterior.

En su primera temporada en Portugal, Enzo Fernández comenzaría a vivir un ascenso meteórico hacia el estrellato. Referente en el Benfica que acabaría ganando la Liga portuguesa, el internacional se proclamaría campeón del Mundo con Argentina en el invernal Mundial 2022 de Qatar.

En el torneo internacional disputó 7 encuentros, 5 como titular, donde anotó un gol y dio una asistencia. Eso, sumado a que con ‘Las Águilas’ ya llevaba 4 goles y 6 asistencias en 29 partidos, haría que el Chelsea no se esperara al verano, fichando al jugador en el mismo invierno por 121 millones de euros, un gran desembolso para un jugador llamado a conquistar la Premier League.

Un fichaje muy pretendido

Desde su llega a Londres el último día de enero de 2023, Enzo Fernández no ha parado de mejorar como jugador. Cada temporada ha superado sus registros, llevándole a anotar 12 goles y repartir 6 asistencias en la presente campaña, donde ha disputado 44 encuentros.

Su situación, con contrato hasta 2032 con el Chelsea, y un valor de mercado de 90 millones de euros según Transfermarkt, sacarlo del conjunto londinense no será fácil, pero como ha revelado el Edul, la intención del jugador es salir en busca de un nuevo proyecto, donde la Champions League seguro que tiene un gran peso en sus aspiraciones futuras.

Un trueque por Camavinga

El Real Madrid necesita hacer caja para poder afrontar una negociación con los grandes clubes europeos, por lo que en Valdebebas ya empiezan a señalar a algunos jugadores como ‘transferibles’.

Como ha transcendido en los últimos días, Eduardo Camavinga es uno de los candidatos para abandonar la capital el próximo verano. Pretendido por diversos equipos de la Premier League, su traspaso podría incluirse en la operación para abaratar los costes por Enzo. Con un valor de 50 millones de euros, el francés es una gran baza para Florentino Pérez.

Con la recta final de la temporada por delante, de momento, Real Madrid y Chelsea tienen por delante la eliminatoria de vuelta de octavos en Champions League ante Manchester City y PSG respectivamente, donde un enfrentamiento entre los blancos y los ‘blues’ no sería posible hasta unas supuestas semifinales.