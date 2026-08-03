El Fenerbahçe aparece como opción para Marcus Rashford

El extremo inglés ha vuelto al Manchester United para tratar de convencer a Michael Carrick tras una temporada cedido en el FC Barcelona, mientras que el club turco prepara una oferta para sacarlo de Old Trafford

El Fenerbahçe ha iniciado contactos con el entorno de Marcus Rashford para estudiar su fichaje durante el mercado veraniego. El atacante, de 28 años, regresó al Manchester United después de que el Barcelona decidiera no ejecutar su opción de compra tras una temporada cedido en el Camp Nou.

La propuesta llega tras una temporada en la que el extremo inglés recuperó protagonismo, conquistó LaLiga y disputó el Mundial 2026 con Inglaterra. Michael Carrick tendrá que decidir ahora si le abre un espacio en su proyecto o permite una salida de Old Trafford antes del cierre del mercado.

El Fenerbahçe activa la vía Rashford tras el rechazo de Rafael Leao

The Sun asegura que el Fenerbahçe ya ha establecido contacto con los representantes del internacional inglés. El conjunto de Estambul estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para convencer al futbolista y alcanzar un acuerdo con el Manchester United.

Rashford forma parte de una lista de tres candidatos diseñada para reforzar el ataque de Ismail Kartal. El club turco también ha trabajado en las incorporaciones de Rafael Leao e Ismaïla Sarr, aunque el extremo del Milan ha descartado la posibilidad de trasladarse a Estambul. Las conversaciones por el jugador del Crystal Palace continúan abiertas.

La aparición de Rashford permite al Fenerbahçe explorar una oportunidad diferente. A diferencia de Leao y Sarr, el inglés pertenece a un club dispuesto a escuchar ofertas y acaba de terminar una cesión. El principal obstáculo será convencer a un futbolista que todavía puede aspirar a permanecer en la Premier League o incorporarse a otro equipo de las grandes competiciones europeas.

El Barcelona descarta a Marcus Rashford pese a sus 25 goles generados

El rendimiento del atacante en España contradice la decisión azulgrana. Rashford terminó su única temporada en el Barcelona con 49 partidos, 14 goles y 11 asistencias. Participó directamente en 25 tantos pese a completar los 90 minutos en únicamente ocho encuentros.

Su curso también dejó acciones decisivas. Marcó cinco goles en la Champions y anotó de falta contra el Real Madrid en el Clásico que aseguró matemáticamente el título de LaLiga. Su adaptación convenció a Hansi Flick, quien reconoció tras su despedida que “el equipo le echará de menos y yo también”.

Sin embargo, el Barcelona dejó caducar una opción de compra cifrada en 30 millones de euros. Las incorporaciones de Anthony Gordon y Karim Adeyemi modificaron la planificación ofensiva y cerraron el espacio que podía ocupar Rashford. El inglés quería continuar, pero el club priorizó otros perfiles para renovar sus bandas.

Michael Carrick debe encajar a Rashford entre Mbeumo, Cunha y Sesko

El escenario en Manchester también es distinto al que Rashford dejó en 2025. Carrick sustituyó a Rúben Amorim en enero, ganó 12 de sus 17 partidos y llevó al United hasta la tercera posición de la Premier League. Ese rendimiento le permitió firmar un nuevo contrato hasta 2028.

El técnico construyó su ataque alrededor de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, con Bruno Fernandes y Amad también asentados en la rotación. La posible reintegración de Rashford aumentaría las alternativas, pero obligaría a Carrick a repartir minutos entre varios futbolistas acostumbrados a tener un papel protagonista.

El entrenador tampoco carga con el conflicto que provocó la salida del delantero. Rashford no juega con el Manchester United desde diciembre de 2024 y sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona estuvieron condicionadas por su deteriorada relación con Amorim. Carrick puede evaluar el caso desde cero, aunque el club sigue considerando una venta definitiva.

Manchester United y Rashford afrontan una decisión que no puede aplazarse

Rashford aún tiene contrato hasta junio de 2028 y es uno de los grandes activos formados en la cantera de Old Trafford. Desde su debut en 2016 ha acumulado 138 goles en 426 partidos con el primer equipo, incluyendo aquella temporada 2022/23 en la que alcanzó los 30 tantos.

Su paso por Barcelona y el Mundial han reparado parte del valor perdido. Con Inglaterra participó en el camino hacia el tercer puesto y marcó en la victoria por 4-2 frente a Croacia. Ya no regresa como el futbolista apartado por Amorim, sino como un atacante que viene de ser importante en un campeón de Liga.

El Fenerbahçe ofrece al United la posibilidad de cerrar una etapa sin reforzar a un rival directo de la Premier. Para Rashford supondría asumir un cambio deportivo profundo y competir en un campeonato alejado del foco habitual de su carrera. Carrick tendrá la última palabra sobre su encaje, pero el mercado ya ha comenzado a decidir por él.