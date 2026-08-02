Nace una estrella en el Manchester United: JJ Gabriel debuta a los 15 años

Michael Carrick dio entrada al joven atacante en el triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid y se convirtió en el futbolista más joven utilizado por el primer equipo en cualquier partido

J Gabriel debuta con el Manchester United ante el Atlético de Madrid a los 15 años@JJGabriel76

JJ Gabriel dio el primer paso de su carrera con el primer equipo del Manchester United. El delantero de 15 años participó en el amistoso disputado ante el Atlético de Madrid en el Strawberry Arena de Solna, Suecia.

Michael Carrick le concedió los últimos minutos del encuentro, resuelto con victoria inglesa por 2-1. Su aparición marca un precedente en los Diablos Rojos, puesto que se convierte en el jugador más joven jamás usado en un partido.

JJ Gabriel debuta ante el Atlético de Madrid

El joven atacante sustituyó a Bryan Mbeumo en el minuto 82, cuando el Manchester United ya dominaba el marcador. Gabriel dispuso así de ocho minutos, además del tiempo añadido, para afrontar su primera experiencia sobre el césped junto a los profesionales.

Su estreno se produjo en un encuentro exigente frente a un Atlético de Madrid dirigido por Diego Pablo Simeone. El equipo español se adelantó en el minuto cinco mediante un centro-chut de Arnau Ortiz que terminó superando a Tom Heaton. La respuesta inglesa llegó después del descanso.

Mbeumo estableció el empate desde el punto de penalti en el minuto 53, tras una acción protagonizada por Shea Lacey, y completó la remontada en el 74 después de una recuperación de Jack Fletcher. El conjunto madrileño pudo igualar en el tramo final, pero Morten Hjulmand estrelló su remate en el poste.

Gabriel reemplazó precisamente al autor de los dos goles. Durante su breve participación buscó intervenir en la circulación ofensiva y no renunció a encarar a la defensa rojiblanca. El escenario y la entidad del adversario aumentaron la relevancia de una aparición destinada, principalmente, a familiarizar al futbolista con las exigencias del primer equipo.

El debut más joven en un partido no oficial del United

JJ Gabriel tenía 15 años y 299 días cuando saltó al terreno de juego. Esa edad le convierte en el jugador más joven que ha representado al primer equipo del Manchester United aunque, al ser un encuentro amistoso de pretemporada, el récord oficial continúa perteneciendo al guardameta David Gaskell. El inglés se estrenó ante el Manchester City en la Charity Shield de 1956 con 16 años y 19 días.

El joven delantero inglés, nacido el 6 de octubre de 2010, tendría que participar en un encuentro oficial antes del 25 de octubre de 2026 para superar esa marca. Un margen de varios meses desde el inicio de la Premier League, donde también habrá espacio para un debut en la Champions League o la Copa de Inglaterra.

Una temporada sobresaliente en el Manchester United sub-18

La convocatoria de Gabriel no responde únicamente a su condición de promesa. Su rendimiento con el equipo sub-18 durante la temporada 2025-2026 justificó su incorporación progresiva a los entrenamientos de los mayores.

El atacante marcó 20 goles en 21 encuentros de la Premier League sub-18. Su producción ofensiva y su influencia en el juego le permitieron convertirse en el primer ganador del premio al mejor jugador de la temporada en esta categoría, concedido por la competición inglesa. También participó en el recorrido del Manchester United hasta la final de la FA Youth Cup.

Su precocidad ya había quedado acreditada durante el curso anterior. Con 14 años se convirtió en el futbolista más joven utilizado por el Manchester United sub-18. En uno de sus primeros encuentros anotó dos goles como suplente en la victoria por 13-1 frente al Leeds United.

Antes del encuentro contra el Atlético, Gabriel ya había formado parte de una convocatoria del primer equipo para el amistoso ante el Rosenborg. Permaneció entonces en el banquillo, pero aquella experiencia supuso su primera integración formal en una expedición dirigida por Carrick.

El Manchester United pide prudencia con JJ Gabriel

La aparición de un futbolista de 15 años genera expectativas inevitables, especialmente en un club con una tradición tan vinculada a su cantera. Sin embargo, los pocos minutos disputados en Suecia no permiten realizar una evaluación definitiva sobre su adaptación al fútbol profesional.

Carrick ha utilizado la pretemporada para examinar a varios jugadores de la academia en contextos de máxima exigencia. En el caso de Gabriel, el partido frente al Atlético representa una primera toma de contacto. Su evolución determinará si durante la campaña 2026-2027 puede aspirar a una convocatoria oficial y, eventualmente, al récord que David Gaskell conserva desde hace siete décadas.

La fecha de Solna quedará, en cualquier caso, como el comienzo de su trayectoria con el primer equipo. El Manchester United ha presentado a uno de los talentos más destacados de Carrington, pero el verdadero desafío será acompañar su desarrollo con paciencia y una planificación acorde con su edad.