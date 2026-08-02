Garnacho lanza un dardo tras su debut con el Aston Villa: "Feliz de disfrutar del fútbol otra vez"

El delantero hispano-argentino se estrena en el equipo de Unai Emery después de llegar como cedido del Chelsea, a los que aprovecha para lanzar un dardo por no contar con él la pasada temporada

Alejandro Garnacho ha dado un giro a su carrera. Después de no contar en el Chelsea, el jugador hispano-argentino ha fichado por el Aston Villa de Unai Emery en calidad de cedido para volver a convertirse en titular indiscutible y recuperar su mejor fútbol, como ya mostró en el Manchester United. El delantero de tan sólo 22 años se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol con los 'Red Devils', pero su fichaje por el Chelsea frenó su carrera.

En el equipo de Stamford Bridge perdió mucho protagonismo y no se sentía valorado, al igual que Xabi Alonso no contaba con él ara la próxima temporada, por lo que le han dado salida como cedido rumbo a un rival directo de la Premier, el Aston Villa. El club del Villa Park jugó este sábado un nuevo amistoso de pretemporada y fue el debut de Garnacho con su elástica. El hispano-argentino ha aprovechado para dejar un recado al Chelsea.

Garnacho debuta en el Aston Villa y lanza un dardo al Chelsea

El Aston Villa se enfrentaba al Indonesia XI en un nuevo partido de pretemporada, en el que consiguió una buena victoria por 1-3. En este choque ha tenido su debut Alejandro Garnacho con su nuevo equipo, a la espera de su estreno en la competición oficial. Pero sus primeras sensaciones a las órdenes de Emery han sido muy positivas, por lo que ha querido dejar un mensaje en sus redes sociales.

"Primer comienzo después de tres meses. Feliz de disfrutar del fútbol otra vez" publica el delantero, en una frase que se interpreta como un dardo al Chelsea, quién todavía es su equipo a pesar de la cesión. "Gracias Indonesia" concluye el futbolista en su publicación, dónde han disputado este partido de preparación para la temporada.

Emery da confianza a Garnacho para recuperar su mejor versión en el Aston Villa

El entrenador español decidió poner a Alejandro Garnacho de titular en esta formación contra el Indonesia XI para darle confianza y que vuelva a los terrenos de juego después de una temporada en la que apenas ha tenido continuidad en el Chelsea, y por ende tampoco en la Selección de Argentina, quedando fuera de la lista de Scaloni para el Mundial 2025.

El delantero jugó 45 minutos y aunque no anotó ningún gol fue recuperando sensaciones. La idea de Unai Emery es darle la confianza necesaria para que Garnacho pueda recuperar su mejor juego, siendo un delantero clave para el entrenador español.