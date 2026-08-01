Girona 1-4 Arsenal: Mikel Arteta se lleva el Trofeo Costa Brava

Arnau Martínez recortó distancias tras los goles de Havertz y Tzolis, pero Dowman y Gabriel Jesus sentenciaron un exigente ensayo para los hombres de Quique Álvarez

El Girona cayó por 1-4 ante el Arsenal en la 49ª edición del Trofeo Costa Brava, disputada en Montilivi ante más de 13.000 espectadores. El campeón de la Premier League aprovechó su mayor ritmo y pegada para llevarse el torneo gerundense.

Kai Havertz y Christos Tzolis encarrilaron el encuentro antes del descanso. Arnau Martínez alimentó la reacción local en la segunda mitad, pero Max Dowman y Gabriel Jesus contestaron inmediatamente para cerrar la goleada inglesa.

El Arsenal impone su ritmo desde el inicio

El conjunto dirigido por Mikel Arteta asumió el control desde los primeros compases. Pese a encontrarse todavía en plena preparación y contar con varias ausencias, el Arsenal presentó un once reconocible con Kepa Arrizabalaga, Ben White, Kai Havertz, Viktor Gyökeres, Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly y el recién llegado Christos Tzolis.

Quique Álvarez apostó por una alineación con Paulo Gazzaniga en la portería y Arnau Martínez, Alejandro Francés, David López y Álex Moreno en defensa. Fran Beltrán y Donny van de Beek ocuparon la medular, mientras Bryan Gil, Kim Min-su y Lancinet Kourouma acompañaron a Vladyslav Vanat en ataque.

La diferencia apareció en la velocidad con la que el Arsenal consiguió transformar sus recuperaciones en ocasiones. El Girona trató de iniciar desde atrás, pero tuvo dificultades para superar la presión inglesa y encontrar a sus jugadores ofensivos en posiciones ventajosas.

Havertz abre el marcador tras una acción de Max Dowman

El primer golpe llegó en el minuto 16. Max Dowman encontró un espacio en la defensa rojiblanca y filtró un preciso pase para Kai Havertz. El alemán atacó el área y definió con tranquilidad ante Gazzaniga para colocar el 0-1.

La acción reflejó dos de las principales amenazas del Arsenal: la capacidad de Dowman para recibir entre líneas y la inteligencia de Havertz para aparecer desde segunda línea. El joven extremo inglés, de solo 16 años, comenzó entonces una actuación que terminaría convirtiéndolo en uno de los protagonistas del encuentro.

El Girona intentó responder adelantando metros, pero no encontró remates claros. El equipo catalán tuvo posesiones interesantes y buscó amplitud con Bryan Gil y Álex Moreno, aunque el Arsenal protegió bien el carril central.

Tzolis se estrena y amplía la ventaja inglesa

Christos Tzolis marcó el segundo alrededor de la media hora. El atacante griego recibió en el área y culminó una nueva llegada visitante con un disparo que terminó superando a Gazzaniga después de tocar en un defensor.

El gol tuvo un significado especial para Tzolis, que se estrenó con la camiseta del Arsenal. Su movilidad, agresividad en la presión y capacidad para ocupar diferentes posiciones ofensivas dejaron una de las notas positivas para Arteta.

La pausa de hidratación permitió a ambos entrenadores introducir correcciones tácticas. Arteta aprovechó además para retirar a varios futbolistas con menos carga de trabajo tras el Mundial, dentro de un plan individualizado para recuperar progresivamente a sus internacionales.

Arnau Martínez enciende la reacción del Girona

El Girona regresó del descanso con mayor determinación. En el minuto 50, Kim Min-su ejecutó un saque de esquina y Arnau Martínez se elevó por encima de la defensa inglesa para conectar un potente cabezazo que superó a Kepa.

El 1-2 levantó a Montilivi y premió la voluntad de un Girona que no había renunciado pese a la superioridad visitante. El tanto llegó, además, a través de uno de sus principales referentes y abría la posibilidad de disputar el trofeo durante toda la segunda mitad.

La reacción, sin embargo, apenas duró tres minutos. Dowman recogió el balón fuera del área y conectó un excelente disparo con la zurda ante el que Gazzaniga no pudo reaccionar. A su asistencia en el primer gol, el canterano añadió una acción individual que devolvió al Arsenal su ventaja de dos tantos.

Gabriel Jesus sentencia en cinco minutos frenéticos

El golpe definitivo llegó prácticamente a continuación. En el minuto 55, Gabriel Jesus aprovechó una acción iniciada por Ben White para irrumpir en el área y firmar el 1-4. El brasileño había ingresado durante la primera parte y confirmó con su gol las numerosas alternativas ofensivas de la plantilla de Arteta.

En apenas cinco minutos, el partido pasó del 1-2 que hacía soñar al Girona al 1-4 que dejó el Trofeo Costa Brava sentenciado. La rápida respuesta inglesa fue la mejor demostración de la diferencia de pegada entre ambos equipos.

Arteta realizó ocho sustituciones en el minuto 62 y dio entrada a varios jóvenes de la cantera. Quique Álvarez también repartió minutos y buscó una reacción con Iván Martín, Abel Ruiz y Cristhian Stuani, entre otros.

Girona y Arsenal se enfrentan en la 49ª edición del Trofeo Costa Brava (Girona FC)

Stuani recibe la gran ovación de Montilivi

El Girona no dejó de intentarlo en el tramo final. Abel Ruiz dispuso de una buena oportunidad después de un pase de Iván Martín, pero Illan Meslier evitó el segundo gol rojiblanco. También hubo una posible caída del delantero dentro del área, aunque el encuentro se disputó sin VAR.

La mayor ovación de la noche estuvo reservada para Stuani. El delantero uruguayo, que seguirá defendiendo la camiseta del Girona tras renovar su contrato, fue recibido como uno de los grandes símbolos del club.

El marcador no se volvió a mover y el Arsenal se proclamó campeón del Trofeo Costa Brava. El Girona había ganado las cinco ediciones anteriores, pero esta vez se encontró con un rival que llegaba como vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions.

Un examen exigente para el nuevo Girona de Quique Álvarez

La derrota evidencia que al Girona todavía le queda trabajo antes de afrontar su etapa en Segunda división. El equipo atraviesa una etapa de reconstrucción después del descenso y debe asimilar las ideas de Quique Álvarez, sustituto de Míchel en el banquillo.

El resultado fue contundente, aunque el ensayo dejó también algunas señales aprovechables: la reacción al comienzo de la segunda mitad, la capacidad de Arnau Martínez para liderar y la voluntad de mantener una propuesta valiente ante uno de los equipos más fuertes de Europa.

La prioridad no era levantar un trofeo amistoso, sino sumar ritmo, probar mecanismos y detectar carencias antes del inicio de la competición. Frente al Arsenal, el Girona comprobó que cualquier pérdida o desajuste puede recibir un castigo inmediato. Una lección dura, pero útil, cuando todavía quedan dos semanas para el estreno liguero.